Чемпионат России без Туктамышевой — это больно. Неужели мы правда видели конец её карьеры?

Лиза 15 раз ездила на главный национальный турнир, но придётся привыкнуть, что её там больше не будет.

Обычно празднование дня рождения у Елизаветы Туктамышевой сопряжено с плотной подготовкой к чемпионату России. Толком не расслабиться и не повеселиться. Но только не в этом году. На этот раз 17 декабря Императрица впервые за долгие годы абсолютно спокойно может полностью посвятить себе и провести так, как желает её сердце. Она заслужила. Однако возможным это стало по печальному для болельщиков поводу: Лиза не выступит на главном старте наших фигуристов в Челябинске.

Отсутствие Лизы в списках участников грядущего чемпионата России, конечно, ни для кого не сюрприз. Ещё в октябре она объявила о приостановке карьеры и пропуске текущего спортивного сезона. И всё же сейчас особенно остро чувствуется, как её не хватает на соревнованиях.

Воспитанница Алексея Мишина всегда являлась неким оплотом стабильности в нашем женском одиночном катании. Константой на фоне многочисленных переменных. Шутка ли — пройти через 15 чемпионатов России! Никакая конкуренция её не пугала, хотя бороться за место под солнцем с каждым годом становилось объективно сложнее.

Но ничего постоянного в этом мире действительно не существует. Лиза в большом спорте тоже не стала исключением.

Карьера Лизы шла в гору, несмотря на жёсткую конкуренцию

Последние несколько сезонов Елизавета Туктамышева поражала отличными результатами и вдохновляла фигуристок по всему миру на долгую карьеру. Преодолев сложный период в личном спортивном пути, она разрушила стереотип, будто после 18 в женском одиночном нельзя добиться прогресса, а после 20 — самое верное уступить место на льду новому поколению. Пока её младшие коллеги одна за другой исчезали из соревновательной повестки, она зажигала на стартах с тройных акселем и даже изучала четверные прыжки.

Елизавета Туктамышева Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

До сих пор в памяти очень чётко всплывает её грандиозное выступление на чемпионате мира – 2021, куда она отобралась спустя долгие шесть лет после победы на чемпионате мира – 2015. Подавляющее большинство (если не все) россиянки на её месте давно сдались бы или попытались перейти под флаг других стран, чтобы исключить жёсткую процедуру отбора на главные международные турниры. Лиза, наоборот, несмотря ни на что, продолжала бороться и защищать честь родной федерации. Та, в свою очередь, отнюдь не всегда поворачивалась к ней лицом, а однажды и вовсе «убила в ней маленькую девочку», отдав путёвку на чемпионат мира – 2019 Евгении Медведевой.

Но подопечная Мишина пережила нанесённую рану и, как и обещала, вернулась сильнее, чем прежде. Спустя два года никто уже не смел оспорить её право поездки на первенство планеты в Стокгольме, и она с фурором завоевала там серебро.

Слёзы счастья, подступившие к глазам Лизы, когда она увидела оценки и поняла, что точно будет с медалью, растрогали миллионы людей и также заставили плакать. Пожалуй, вице-чемпионство Императрицы тогда имело куда более эмоциональный отклик у публики, нежели победа Анны Щербаковой. Тот случай, когда серебро воистину было с золотым отливом.

Легендарное возвращение на подиум чемпионата России

Перебить эффект от второго места Лизы на чемпионате мира – 2021 могло бы её попадание на Олимпийские игры в Пекине. Ей это почти удалось, не хватило чуть-чуть. Отнеслась она к этому максимально спокойно. По крайней мере, переживания не отбили у неё стремления кататься и продолжать карьеру. А ведь многие в тот момент испугались, что девушка закончит со спортом!

Внезапное отстранение от международных стартов наших фигуристов лишь подогревало уверенность, что после Олимпиады Лиза выйдет из соревновательной гонки. Вопрос мотивации стоял очень остро и перед более молодыми одиночницами, но, как ни странно, именно Лиза больше всех оказалась готова примириться с новой реальностью и штурмовать местные турниры.

Елизавета Туктамышева Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

К контрольным прокатам она подошла в отменной форме и демонстрировала её на протяжении всего сезона. Штамповала тройные аксели с царственной грацией и куда увереннее, чем её младшие конкурентки. А на прыжковом турнире бесстрашно замахнулась на четверной тулуп! Чисто исполнить его, к сожалению, не вышло, но зрителей спортсменка покорила самим фактом попытки.

Однако ничто не смогло бы сравниться по накалу чувств с чудесным выступлением Лизы на чемпионате России – 2023, где она выиграла бронзу. В том числе и её серебро чемпионата мира – 2021. Потому что такой конкуренции среди девушек, как в нашей стране, не найти ни на одном главном старте. Целых восемь лет после серебра в сезоне-2014/2015 Лиза оставалась без медали чемпионата России, а тут наконец-то снова поднялась на пьедестал. Рядом стояли 15-летняя Софья Акатьева и 16-летняя Камила Валиева. Разница — в десяток лет: невероятно мощный заряд вдохновения для всех взрослых фигуристок!

Елизавета Туктамышева с медалью ЧР-2023 Фото: РИА Новости

Шикарную форму Туктамышева держала и после триумфального чемпионата России, завоевав третье место также в финале Гран-при. Сезон получился для неё фантастически успешным, и все с нетерпением ждали её новых свершений. Отсутствием мотивации она до сих пор не страдала и по-прежнему олицетворяла стабильность в неустойчивом мире фигурного катания.

«Лиза собирается доезжать до всех соревнований»

Хотя летом Лиза много работала в ледовых шоу, она нашла время для постановки новой короткой программы и восстановления коронного тройного акселя. Ради контрольных прокатов прервала гастроли в Сочи и явилась в Москву. Последние сомнения, что она выйдет в сезон, растворились: зачем заявляться в «Мегаспорт», если нет никаких планов соревноваться?

Немного смутили, правда, депрессивные настроения в её короткой под песню «Небо я». В финале программы фигуристка имитировала самоубийство — слишком трагичный образ для жизнерадостной Лизы. Беспокойство вызвал и её прокат старой произвольной с набором из пяти двойных акселей, но она объяснила, что хотела красиво презентовать себя и у неё достаточно времени для подготовки к российским этапам Гран-при. В списках участников турнира она уже значилась: должна была кататься в Красноярске и Москве. Обнадёживали и заверения Татьяны Мишиной, которая входит в тренерскую команду Алексея Мишина.

«Лиза собирается доезжать до всех соревнований (смеётся). У неё это в планах и в приоритете дальше. Других планов нет», — говорила Мишина Sport24.

Елизавета Туктамышева на контрольных прокатах в сентябре 2023 года Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Увы, ни до каких соревнований Лиза в итоге не доехала. Вместо этого огорошила новостью, что взяла паузу. А ещё призналась, что последние два года были для неё сложными, теперь необходим перерыв. Это логично при столь долгоиграющей карьере, но смириться с отсутствием Лизы на стартах всё равно очень сложно. Особенно на чемпионате России, который должен был стать 16-м в её карьере. Она выступает на нём с 11 лет, и невозможно представить данный турнир без Лизы! Пропускала лишь раз из-за воспаления лёгких в декабре 2018-го. Но то был вынужденный пропуск. Сейчас — совершенно сознательный.

Неужели чемпионат России — 2023 станет последним в славной спортивной истории Лизы? Очень похоже, что именно так. Робкая надежда на её возвращение, безусловно, сохраняется, но её главная функция — помочь не захлебнуться в тоске и печали.