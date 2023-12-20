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Бинго для чемпионата России по фигурному катанию – 2024: «безызбежно» Загитовой, разнос от Косторной, шутки про грибы

Разнос от Косторной, «безызбежно» Загитовой и шутки про грибы. Фигурное бинго для ЧР
Яна Левхина
Фигурное бинго для ЧР
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Сделай просмотр турнира в Челябинске ещё более захватывающим вместе с нашей игрой!

Эта неделя обещает быть невероятно интересной! 21 декабря наконец стартует чемпионат России — самый захватывающий турнир в нашем фигурном катании. На протяжении четырех дней спортсмены будут бороться за звание лучших фигуристов страны. На кону стоит очень многое! Но тем и интереснее.

Ну а мы хотим сделать просмотр турнира в Челябинске для вас еще красочнее с помощью фигурного бинго. Правила игры просты: вычёркивай ситуации, произошедшие на чемпионате России, закрывай ряд по вертикали, горизонтали или диагонали, и победа твоя!

Сохраняй наши картинки, зови друзей и преврати просмотр чемпионата России в захватывающую игру!

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