Пара схватила штраф в пять баллов! Всё из-за того, что у фигуриста порвался шнурок

Произвольная программа спортивных пар не обошлась без трагических случайностей. Елизавета Осокина и Артём Грицаенко боролись за топ-5, но умудрились схватить пять баллов штрафа (шестой – за падение). Как это произошло?

Фигуристы начали прокат и стали исполнять первый элемент – параллельный тройной сальхов в секвенции – а потом партнёр бросился за бортик и принялся лихорадочно шнуровать ботинок. Партнёрша тем временем растерянно выписывала круги на льду, а музыка продолжала играть. Елизавета подъехала к тренерскому штабу, а Артём пытался исправить проблему с помощью пластыря.

У него действительно порвался шнурок – зрители могут помнить эту ситуацию по прошлому сезону, когда такая же проблема настигла одиночника Андрея Мозалёва. Он, приостановив прокат, подъехал к судьям, но это не спасло его от штрафа в пять баллов.

Осокина и Грицаенко также лишились пяти баллов – не считая дедакшена за падение на выбросе. Судьи дали им три минуты на устранение неполадки, и Артём уложился: справившись с коварным шнурком, он выехал на лёд, фигуристы дождались места, на котором прервали программу, и возобновили прокат.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

«Трагическая ситуация», – прокомментировала в эфире Первого канала Татьяна Тарасова.

После проката (202,91 балла с учётом всех штрафов) Елизавета и Артём вышли к журналистам. Грицаенко объяснил, почему не стал продолжать.

«Было бы по крайней мере слишком опасно. Ладно поддержки, подкрут. На подкрутке было бы слишком опасно, я не стал рисковать. Почему нога не обмотана? Потому что не мотаю. Раньше не было таких случаев, первый раз, благо знаю, что делать, вовремя подъехал».

«Как укладывались во время? Я не знаю, руки дрожали, пытался что-то сделать, чтобы шнурок не развязывался. Тренеры помогали. Мы ехали и думали, что дальше точно чисто, но получилось так», – заключил фигурист.

В итоге Осокина и Грицаенко остались восьмыми из 10 команд, опередив только Алёну Косторную с Георгием Куницей и Марию Шегай с Игорем Шамшуровым.