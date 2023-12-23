Валиевой — победа, Косторной — предпоследнее место? Концовка чемпионата России — LIVE!

В заключительный день турнира медали разыграют спортивные пары и одиночницы.

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В заключительный день чемпионата России по фигурному катанию осталось разыграть два комплекта медалей — биться за награды будут спортивные пары и одиночницы.

Интрига первого вида — удержат ли лидерство Анастасия Мишина и Александр Галлямов, оторвавшиеся от действующих обладателей титула, Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, почти на пять баллов. Серьёзная схватка предстоит за третье место (сейчас его занимают Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков), а также внимание привлекает пара Алёны Косторной и Георгия Куницы — им предстоит выбираться с предпоследнего места.

У девушек промежуточное первое место благодаря идеальному прокату короткой программы захватила Камила Валиева. Ей уступают Аделия Петросян, также представляющая группу Этери Тутберидзе, и ученица Евгения Плющенко Софья Муравьёва. Фигуристки «Хрустального» владеют четверными прыжками, Муравьёва — тройным акселем, который успешно приземлила в короткой. Будет жарко!

Все прокаты в прямом эфире доступны в онлайн-кинотеатре Okko и на сайте Первого канала.