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Чемпионат России по фигурному катанию в Челябинске: Валиева бьётся за золото, Косторная — лайв, онлайн, текстовая

Валиевой — победа, Косторной — предпоследнее место? Концовка чемпионата России — LIVE!
Дарья Кирюхина
Камила Валиева, Алёна Косторная и Георгий Куница
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В заключительный день турнира медали разыграют спортивные пары и одиночницы.

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В заключительный день чемпионата России по фигурному катанию осталось разыграть два комплекта медалей — биться за награды будут спортивные пары и одиночницы.

Чемпионат России по фигурному катанию — 2024. Расписание

Интрига первого вида — удержат ли лидерство Анастасия Мишина и Александр Галлямов, оторвавшиеся от действующих обладателей титула, Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, почти на пять баллов. Серьёзная схватка предстоит за третье место (сейчас его занимают Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков), а также внимание привлекает пара Алёны Косторной и Георгия Куницы — им предстоит выбираться с предпоследнего места.

Как прошла короткая программа у спортивных пар:
Косторная опять удивила, вернув культовую постановку. Но выступление — худшее в сезоне
Косторная опять удивила, вернув культовую постановку. Но выступление — худшее в сезоне

У девушек промежуточное первое место благодаря идеальному прокату короткой программы захватила Камила Валиева. Ей уступают Аделия Петросян, также представляющая группу Этери Тутберидзе, и ученица Евгения Плющенко Софья Муравьёва. Фигуристки «Хрустального» владеют четверными прыжками, Муравьёва — тройным акселем, который успешно приземлила в короткой. Будет жарко!

Как прошла короткая программа у девушек:
Ученица Плющенко нелепо отдала победу Валиевой, несмотря на триксель. Соня, что это было?!
Ученица Плющенко нелепо отдала победу Валиевой, несмотря на триксель. Соня, что это было?!
Контент девушек в произвольной программе Расписание соревнований
Live Дарья Кирюхина

Контент девушек в произвольной программе

Рисковать с ультра-си в произвольной программе намерены пять фигуристок. Дарья Садкова и Камила Валиева собираются выполнить по одному сольному четверному тулупу. Алина Горбачёва заявила сольный четверной сальхов. Софья Муравьёва планирует пойти сразу на два тройных акселя, один из которых в каскаде с двойным тулупом. Самый же сложный прыжковый набор готовится показать Аделия Петросян: в её контенте значатся тулуп и флип в четыре оборота.

10:07 Дарья Кирюхина

Владислав Дикиджи сенсационно завоевал серебро чемпионата России, блестяще сделав и в короткой, и произвольной программах сложнейшие четверные лутцы. Однако спортсмен прославился в этом сезоне не только крутыми прыжками, но и трендовым танцем, который исполняет в моменты триумфа.

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09:43 Дарья Кирюхина

Хотя танцевальный дуэт Софьи Тютюниной и Матвея Грачёва не попал в призы главного старта страны, их выступление в Челябинске произвело большое впечатление. Вместе они катаются совсем недавно, но не стали откладывать выход на соревнования в долгий ящик и с азартом штурмуют турниры в этом сезоне.

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09:34 Дарья Кирюхина

Вчера уже определились победители в танцах на льду и у мужчин-одиночников. Танцоры Александра Степанова и Иван Букин стали трёхкратными чемпионами России, а Евгений Семененко — двукратным. Борьба была интересной в обоих видах, но состязания парней реально держали болельщиков в напряжении до последней секунды!

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09:19 Дарья Кирюхина

Расписание соревнований

23 декабря, суббота
спортивные пары, произвольная программа — 12:35 (МСК)
женщины, произвольная программа — 15:00 (МСК)

09:18 Дарья Кирюхина

Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! Вот и настал финальный соревновательный день Чемпионата России-2024. Сегодня на ледовой арене Челябинска решится судьба медалей у спортивных пар и женщин-одиночниц.

Все прокаты в прямом эфире доступны в онлайн-кинотеатре Okko и на сайте Первого канала.

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