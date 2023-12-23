Валиевой — победа, Косторной — предпоследнее место? Концовка чемпионата России — LIVE!

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В заключительный день чемпионата России по фигурному катанию осталось разыграть два комплекта медалей — биться за награды будут спортивные пары и одиночницы.
Интрига первого вида — удержат ли лидерство Анастасия Мишина и Александр Галлямов, оторвавшиеся от действующих обладателей титула, Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, почти на пять баллов. Серьёзная схватка предстоит за третье место (сейчас его занимают Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков), а также внимание привлекает пара Алёны Косторной и Георгия Куницы — им предстоит выбираться с предпоследнего места.
У девушек промежуточное первое место благодаря идеальному прокату короткой программы захватила Камила Валиева. Ей уступают Аделия Петросян, также представляющая группу Этери Тутберидзе, и ученица Евгения Плющенко Софья Муравьёва. Фигуристки «Хрустального» владеют четверными прыжками, Муравьёва — тройным акселем, который успешно приземлила в короткой. Будет жарко!
Контент девушек в произвольной программе
Рисковать с ультра-си в произвольной программе намерены пять фигуристок. Дарья Садкова и Камила Валиева собираются выполнить по одному сольному четверному тулупу. Алина Горбачёва заявила сольный четверной сальхов. Софья Муравьёва планирует пойти сразу на два тройных акселя, один из которых в каскаде с двойным тулупом. Самый же сложный прыжковый набор готовится показать Аделия Петросян: в её контенте значатся тулуп и флип в четыре оборота.
Владислав Дикиджи сенсационно завоевал серебро чемпионата России, блестяще сделав и в короткой, и произвольной программах сложнейшие четверные лутцы. Однако спортсмен прославился в этом сезоне не только крутыми прыжками, но и трендовым танцем, который исполняет в моменты триумфа.
Хотя танцевальный дуэт Софьи Тютюниной и Матвея Грачёва не попал в призы главного старта страны, их выступление в Челябинске произвело большое впечатление. Вместе они катаются совсем недавно, но не стали откладывать выход на соревнования в долгий ящик и с азартом штурмуют турниры в этом сезоне.
Вчера уже определились победители в танцах на льду и у мужчин-одиночников. Танцоры Александра Степанова и Иван Букин стали трёхкратными чемпионами России, а Евгений Семененко — двукратным. Борьба была интересной в обоих видах, но состязания парней реально держали болельщиков в напряжении до последней секунды!
Расписание соревнований
23 декабря, суббота
спортивные пары, произвольная программа — 12:35 (МСК)
женщины, произвольная программа — 15:00 (МСК)
Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! Вот и настал финальный соревновательный день Чемпионата России-2024. Сегодня на ледовой арене Челябинска решится судьба медалей у спортивных пар и женщин-одиночниц.
Все прокаты в прямом эфире доступны в онлайн-кинотеатре Okko и на сайте Первого канала.