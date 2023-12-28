«Как это: я — корова?» Медведева воплотила в жизнь свою самую неординарную роль

Наступила предновогодняя пора, а это значит, что пришло время ледовых сказок! Нас ждет много премьер, и некоторые из них уже состоялись. Например, 27 декабря в МСА «Лужники» Илья Авербух впервые представил шоу «Корова на льду». Знаменитый продюсер в этот раз решил пойти по необычному пути и выбрал для постановки не классическую сказку, а современную.

«Спектакль «Корова на льду» — это определённый вызов, потому что мы все давно работаем в жанре ледовых спектаклей на устоявшиеся, понятные всем сюжеты. Здесь история, написанная современным писателем Антоном Соей — мы её, конечно, сильно видоизменили, но завязка осталась та же. Надеюсь, история понравится, она очень добрая», — рассказал Илья Авербух журналистам.

Главная роль в спектакле досталась Евгении Медведевой. Поначалу все были уверены, что знаменитая чемпионка и станет той самой неуклюжей коровой Мулей, которая мечтает превратиться в изящную фигуристку. Но оказалось, что это не совсем так.

«Я — мечта коровы. Когда появился спектакль, думала, что меня запихнут в ростовую куклу, однако потом выяснилось, что всё намного интереснее и более закручено. Я вначале просто фигуристка, которую показывают по телевизору. Корова Муля видит меня и влюбляется в фигурное катание. Она тоже захотела кататься на коньках, я к ней являюсь как вдохновение, и она представляет, как здорово было бы быть вот такой Мулей — маленькой, хрупкой, которая катается на коньках», — объяснила Женя.

Когда Медведевой только предложили главную роль в спектакле, она не знала, что её ждет, поэтому, конечно, столкнулась с моральным выбором: а соглашаться ли на такую комическую роль? Однако Женя очень мудро подошла к вопросу, поняв, что она себя с этим образом не ассоциирует.

«Поначалу, когда я услышала, что буду катать корову на льду, был диссонанс, подумала: я — корова? А потом поняла, что ко мне этот эпитет как оскорбление не имеет никакого отношения, потому что, если бы я была коровой, два чемпионата мира не выиграла бы. Тут уже стоит вопрос чувства юмора и здорового отношения к себе. Какой человек испугается надевать костюм коровы? Тот, у кого самооценка страдает. У меня всё с самооценкой хорошо», — ответила Женя.

Всего у Медведевой было пять номеров — практически во всех она катала на пару с коровой Мулей. Кто же прятался в огромном костюме ростовой куклы — было главной интригой для зрителей. В конце шоу Илья Авербух всë-таки раскрыл секрет — это был танцор на льду Тимур Бабаев-Смирнов, который только-только вернулся с чемпионата России. Было очень неожиданно, что образ неуклюжей коровы исполнял такой мастеровитый фигурист.

Главными антагонистами сказки стали владельцы цирка Доминанта и Подкаблук, а также клоун Ягодкин в исполнении Татьяны Тотьмяниной, Максима Маринина и Алексея Ягудина соответственно. Они пытались помешать Муле прийти к своей мечте. Помогал же корове, помимо идеального образа Медведевой, мальчик Петя в исполнении Артёма Федорченко. А Алла Михеева, можно сказать, сыграла саму себя — она перевоплотилась в журналистку Аллу Микрофонову, которая освещала путь Мули к успеху.

Целевая аудитория спектакля — это, конечно, дети. Сюжет оказался простым и незамысловатым, но при этом посыл у сказки очень важный — всегда надо идти за своей мечтой, даже если тебя сопровождают трудности. Дети остались в восторге: они искренне переживали за корову Мулю и были очень рады, что в финале истории ей удалось добиться успеха. Так что премьера спектакля удалась на славу!