«Я обещал, что выйду на лёд». Невероятный Костомаров совершил подвиг на юбилее Авербуха

Великому Илье Авербуху исполнилось 50 лет! Юбилей продюсер и хореограф отметил с размахом, устроив праздничное шоу в Москве под названием «Вместе навсегда». На «ВТБ Арену» съехались звёзды со всей России. Актёры, певцы, телеведущие и, конечно же, именитые фигуристы настоящего и прошлого. Всем не терпелось поздравить Авербуха с круглой датой.

И каждый это сделал по-своему. Особенный подарок Илье преподнёс Роман Костомаров, героически вышедший на лёд. После трудной болезни олимпийский чемпион не опустил руки и стал пропадать на тренировках, результатом которых стало два выступления на коньках.

Костомаров разделил прокат со своей женой Оксаной Домниной, рассказавшей в танце о пережитой трагедии. Но на этом Роман не остановился и вспомнил молодость вместе с Татьяной Навкой.

Фигурист исполнил кусочек победной олимпийской программы и заставил весь зал плакать!

Мишин и Линичук встали на коньки, чтобы поздравить Авербуха

Поздравляли Илью Авербуха в этот вечер все — от мала до велика. Коллеги и наставники легендарного продюсера, тренера и хореографа говорили много тёплых слов в его адрес. Особенно трогательным получилось воссоединение именинника с Натальей Линичук, которая и подарила миру фигурного катания чемпиона мира и Европы и серебряного призёра Олимпиады. Специалист недавно вернулась в Россию из США и не могла не приехать на праздник в честь любимого ученика. Наталья Владимировна произнесла проникновенную речь, напомнив о том, как Илья катался в паре с Мариной Анисиной, а затем и с Ириной Лобачёвой. Наставница отметила спортивный талант Авербуха, но также восхитилась его заслугами в качестве продюсера и хореографа. По её мнению, он дал «вторую, третью и даже четвёртую жизнь фигуристам, которые остались не у дел».

Гости гала-вечера не смогли не согласиться с Линичук. Марина Анисина и Ирина Лобачёва рассказали о преданности Ильи своей фигурнокатательной семье, а Александр Жулин назвал Авербуха своим «другом-соперником» и поблагодарил его за то, что пригласил его в «Ледниковый период», где Александр получил бесценный опыт.

Приятным сюрпризом для юбиляра стало появление Алексея Мишина, который прилетел из Санкт-Петербурга специально, чтобы поздравить коллегу. Профессор присудил Илье Авербуху титул «Колумба и Одиссея» театра на льду — такое вот искреннее признание от заслуженного тренера. Кроме того, Мишин вышел на лёд на коньках, чем удивил публику, не ожидавшую, что 82-летний специалист будет в столь хорошей форме. Но старшее поколение доказало, что любит своё дело и отдаётся ему полностью. Наталья Линичук и вовсе прокатилась в паре с Авербухом, исполнив непростую поддержку.

Алексей Мишин на коньках Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

К поздравлениям легенд фигурного катания присоединилась и Татьяна Тарасова.

«То, что я сегодня увидела, меня просто потрясло. Ты счастливый человек, и я хочу, чтобы это счастье продолжалось ещё 50 лет как минимум. Ты делаешь очень большое дело. Ты работаешь с выдающимися спортсменами. С ними с каждым по-разному надо поздороваться, не то что пропустить пять или две минуты и не уделить кому-то внимание, потому что это будет обида. Они привыкли к твоему вниманию, к твоим номерам. Я вижу это — они обожают тебя, потому что катают всё, что ты им предложил и поставил», — сказала наставница.

Медведева танцевала под вокал Киркорова, Щербакова — под Воробьёва

И правда, было заметно, что каждая постановка, показанная на шоу, была по вкусу их исполнителям. Грандиозное представление включало в себя множество ярких и эмоциональных номеров. При это выступали не только фигуристы, но и участники «Ледникового периода». Звёзды юниорского и взрослого спорта посвящали свои прокаты Авербуху. Для Ильи танцевали Арсений Федотов и Николай Колесников, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Александра Степанова и Иван Букин. Евгения Тарасова в собственный День рождения вышла на лёд в паре с Владимиром Морозовым.

Одни из самых запоминающихся выступлений показали Евгения Медведева и Анна Щербакова. Олимпийская чемпионка Пекина представила новую программу под песню Алексея Воробьёва «О чём ты думаешь», которая была исполнена вживую. Прекрасное лирическое перевоплощение увидели зрители от фигуристки. Привычно мягкий образ примерила на себя спортсменка, но при этом осталась выразительна. В этот раз она не делала упор на технику, хотя и прыгнула дупель, в первую очередь нужно было следить за эмоциями Ани, которые были настолько убедительны, что публика не смогла сдержать слёз.

Евгения Медведева сначала облачилась в наряд Кармен, показав лучшие кусочки из одноимённого шоу. Она каталась с ансамблем и с партнёром Александром Энбертом, а потом в борьбу за сердце своенравной цыганки включился Марк Кондратюк. Смотреть за этим было невероятно увлекательно.

Евгения Медведева и Александр Энберт Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Под конец вечера Медведева вновь появилась на льду. С новой программой под композицию Филиппа Киркорова «Летите, летите». Король поп-эстрады упоённо пел: «Любите друг друга, люди!», пока Женя парила над катком в красивом платье с изящными рукавами.

Костомаров катался после болезни с победной олимпийской программой

Но, конечно же, героем вечером стал другой человек. Роман Костомаров — тот, кто преподнёс Илье Авербуху самый ценный подарок. Ещё до шоу продюсер едва сдерживал слёзы во время разговора с журналистами, рассказывая о том, как олимпийский чемпион буквально потребовал от него поставить ему программу. Костомаров, только-только оправившийся от болезни, и не думал оставаться в стороне: фигурное катание — его жизнь, и даже ампутация не может изменить это.

«Этот номер родился ещё летом во время наших гастролей в Сочи. Я приехал домой к Роме с Оксаной, и Рома сам инициировал: давай возвращать Оксану на лёд. Оксане было важно услышать от Романа, что он желает ей вернуться домой. Я приехал к ребятам, мы сели узким семейным кругом, я предложил идею, что Оксана расскажет то, что происходило с ней, а Максим [Шабалин] будет ангелом, который приходит к ней. Мы проговорили, Оксана предложила интересную музыку, а Рома сказал: «А я?» Мы переглянулись, воодушевились очень, и в момент сочинских гастролей Роман каждое шоу выходил. Это было грандиозно. Он выходил ногами на лёд, это было очень-очень глубоко. Это продолжение этой истории, и сегодня Рома впервые вышел к Оксане и эту же партию доехал в коньках», — сказал Авербух и не соврал.

Душещипательный прокат Домниной и Шабалина завершился тем, что Оксана показала всему залу сокровенное письмо, адресованное Костомарову. И именно в тот момент Роман вышел на лёд. Вместе супруги прокатились и сделали небольшую поддержку во вращении. Несломленный дух фигуриста покорил всех. Спортсмена приветствовали стоя, плакали все.

Роман растрогался и поблагодарил всех, кто его поддерживал. Вместе с тем он объявил: «Я обещал, что вернусь на лёд, и вот я это сделал». Это был сильный поступок. Причём вернулся Костомаров дважды.

Настоящим откровением стало его выступление с Татьяной Навкой с кусочком их победной олимпийской программы «Кармен». Фигуристы облачились в свои старые костюмы и показали видоизменённую хореографию. Этот прокат оставил неизгладимое впечатление у всех. Илья Авербух уже не мог сдерживать слёзы и прикрыл глаза рукой. Нельзя описать словами, как он был счастлив за своего друга и коллегу. Для него возвращение Романа стало самой большой наградой в этот вечер.