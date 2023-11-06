Тореадор Кондратюк погубил цыганку Медведеву. Авербух перезапустил легендарную «Кармен»!

«Кармен» – классическая история для фигурного катания. Кто только не брал образы из этой новеллы для своих программ! Не раз спортсмены брали золото Олимпиады под знаменитые мотивы.

Илья Авербух ставит «Кармен» на льду уже в третий раз. В 2015 году главные роли исполняли Татьяна Навка и Роман Костомаров, в 2019 году примой была Маргарита Дробязко, а в 2023 году на роль роковой цыганки пригласили Евгению Медведеву. Каким получился перезапуск легендарной истории, рассказывает и показывает «Чемпионат».

Медведева овладела вниманием всего зала

Из-за масштабных декораций лёд был урезан, и на этом небольшом участке фигуристы исполняли всевозможные сложнейшие элементы – поддержки, выбросы, подкрутки, тройные прыжки (а на бис – даже четверные!). В массовых сценах всё это смотрелось особенно эффектно.

Драматические сцены сменялись комедией с элементами цирка: не обошлось и без клоуна, который карикатурно плачет ручейками из-за немилости возлюбленной, и без акробатов, выполнявших сложнейшие сальто и раскрутки без какой-либо страховки.

Евгении Медведевой не впервой исполнять роль Кармен – фигуристка уже катала отдельный номер на шоу Этери Тутберидзе. Здесь же Жене было где разгуляться: очень много фигуристка взаимодействует с партнёрами, выполняет поддержки не только с привычным Александром Энбертом, но ещё и с Максимом Стависким.

Евгения Медведева и Максим Ставиский Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

Эмоций фигуристке не занимать, Медведева отлично владеет вниманием зала, каждый её выход встречали овациями. Тонко режиссёром была показана страсть, в особенности момент ночи Кармен и Хосе.

Смерть Кармен тоже показана метафорично и трагически красиво. Когда Хосе всё-таки убивает возлюбленную, загораются красные софиты, и в этой алой полутьме обезумевший главный герой обнимает свою потерянную любовь.

Кондратюк топил лёд не только с файер-шоу

Тореадором Эскамильо изначально должен был быть Алексей Ягудин, но из-за операций на коленях пришлось срочно искать замену. На помощь пришёл Марк Кондратюк – и так ярко перевоплотился, что зрители под воздействием его энергетики вжимались в кресла.

Марк Кондратюк Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

Марк был буквально создан для роли Эскамильо, никаких трюков с огнём не нужно, когда этот фигурист на льду. У Кондратюка были и сольные выходы, и работа с партнёрами – в начале спектакля фигурист успел и сам полетать в высокой поддержке, и выполнить её вместе с юной фигуристкой Миланой Аксеновой.

С Женей Медведевой Марк тоже отлично скатался, во втором отделении у фигуристов был совместный выход. В дуэте Женя и Марк показали не только какие-то хореонаходки, но и танцевальные элементы, в частности, выучили провозку на одной ноге.

Особенно ярким получился сольный выход Кондратюка под барабаны – Марк не только исполнил номер на льду, как будто бы соревнуясь с музыкантом, но и выскочил на сцену, заставив весь зал отбивать ритм вместе с ним.

Авербух собрал максимально звёздный состав в Петербурге

Специально для Санкт-Петербурга на роль распорядительницы карнавала пригласили Елизавету Туктамышеву – Илья Авербух очень хотел, чтобы Лиза вошла в каст спектакля, но долгое время было непонятно, идёт фигуристка в сезон или нет. Как только стало известно, что Туктамышева не будет выступать на соревнованиях, Авербух сразу ей позвонил.

«Она выступает специальным гостем, если так можно сказать, мы не могли успеть её интегрировать в спектакль так, как интегрированы все, но всё равно такая роль – это большой подарок зрителям. Она катается под живую гитару, мы всё проработали. Очень надеюсь, что постепенно мы её внедрим и у неё будет отдельная партия героини, идущая по всему спектаклю. Считаю, что зрители только выиграли от того, что увидели Лизу, а я очень её люблю», – отметил Авербух на пресс-подходе перед вечерним спектаклем.

Каст спектакля ломится от звёзд фигурного катания – невесту Хозе сыграла двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар, в отца Кармен перевоплотился олимпийский чемпион Максим Маринин, огненными выходами запомнились двукратные чемпионы мира Албена Денкова и Максим Ставиский. Двукратные серебряные призёры Олимпиады Евгения Тарасова и Владимир Морозов отвечали в шоу за линию доброй и светлой любви силача и подруги Кармен – и показали, что без любви не поднять ни тяжёлую штангу, ни партнёршу.

Евгения Тарасова/Владимир Морозов Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

Что отличает практически все шоу Ильи Авербуха от других ледовых спектаклей – качественное музыкальное сопровождение. В этот раз в «Ледовом» за музыку отвечал живой бенд, а вокальные партии в спектакле исполняли артисты мюзиклов Анна Тесс и Александр Саванец.

Премьера новой «Кармен» получилась очень яркая, и зритель не даст соврать. На три шоу в ноябрьские праздники были раскуплены все билеты до единого: на заключительный показ в понедельник даже пришлось открыть продажу дополнительного сектора. Илья Авербух держит марку и продолжает выпускать качественные насыщенные постановки для взрослой аудитории.