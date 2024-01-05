Загитова, Косторная, а может, Тутберидзе? Выбираем главную блондинку в фигурке! Рейтинг

В фигурном катании много прекрасных светловолосых девушек, и за 2023 год их ряды только пополнились. Так, к армии блондинок неожиданно присоединилась олимпийская чемпионка Алина Загитова. От яркой брюнетки такой кардинальной смены образа никак не ожидали, да и до сих пор не все успели привыкнуть.

Зато теперь она может поспорить за звание главной белокурой красотки на льду и добавить это скромное, но весьма приятное достижение к списку громких спортивных побед. Для девушки, собравшей все титулы в фигурном катании, нет ничего невозможного.

Однако на первое место среди блондинок претендует ещё много потрясающих фигуристок и даже тренеров. Сделать выбор в пользу кого-то будет непросто.

Но давайте всё-таки общими усилиями определим, кто в фигурном катании является главной блондинкой. Внизу 16 номинанток, голосуйте!

Если вы хотите поднять кого-то из участниц в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

Если считаете, что кто-то должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».