Загитова, Косторная, а может, Тутберидзе? Выбираем главную блондинку в фигурке! Рейтинг

В фигурном катании много прекрасных светловолосых девушек, и за 2023 год их ряды только пополнились. Так, к армии блондинок неожиданно присоединилась олимпийская чемпионка Алина Загитова. От яркой брюнетки такой кардинальной смены образа никак не ожидали, да и до сих пор не все успели привыкнуть.
Зато теперь она может поспорить за звание главной белокурой красотки на льду и добавить это скромное, но весьма приятное достижение к списку громких спортивных побед. Для девушки, собравшей все титулы в фигурном катании, нет ничего невозможного.
Однако на первое место среди блондинок претендует ещё много потрясающих фигуристок и даже тренеров. Сделать выбор в пользу кого-то будет непросто.
Но давайте всё-таки общими усилиями определим, кто в фигурном катании является главной блондинкой. Внизу 16 номинанток, голосуйте!
- Если вы хотите поднять кого-то из участниц в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
- Если считаете, что кто-то должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Этери Тутберидзе
Железную леди фигурного катания всегда выдают фирменные светлые кудри. Даже тогда, когда разглядеть её лицо не представляется возможным. Но блондинкой Этери Тутберидзе была не всегда. На Олимпиаду в Сочи с Юлией Липницкой она приезжала с родными тёмными волосами. Потом осветлилась и больше не изменяла выбранному цвету, разве что пробовала разные оттенки.
Александра Степанова
Каждый раз зажигая в танцах на льду, Саша разбивает не одно мужское сердце, сражая природной красотой. Роскошные светлые волосы идеально гармонируют с утончёнными чертами лица, а шикарная фигура напоминает скульптуру. А ведь девушка меньше года назад впервые родила, но быстро вернулась на тренировки и сейчас успешно совмещает материнство с выступлениями на соревнованиях.
Софья Муравьёва
Совпадение ли, что звезда «Ангелов Плющенко» обладает такой же блондинистой шевелюрой, как и главный тренер академии? Естественно, совпадение. Впрочем, это не отменяет того факта, что наблюдать за работой Сони и Евгения Плющенко очень приятно, а сама девушка идеально подходит для роли ангела. В образе небесного создания фигуристка, правда, ещё не каталась, но зато исполняет партию белого лебедя в ледовом шоу «Лебединое озеро».
Виктория Синицина
Серебряная медалистка Олимпиады-2022 по праву считается одной из самых красивых представительниц не только танцев на льду, но и всего большого спорта в целом. Не случись история с фигурным катанием, Вика запросто стала бы моделью. Впрочем, завершив карьеру, она и так сияет на рекламных прокатах и в роликах вместе с партнёром и супругом Никитой Кацалаповым. Для многочисленных поклонников красавицы это, конечно, означает, что у них нет никаких шансов.
Алёна Косторная
Алёна успела побывать и фиолетовой, и лиловой, и рыжей, и чёрной, но закрепились на её голове в итоге именно светлые волосы. Возможно, бесконечная чехарда в её внешности была вызвана продолжительным стрессом из-за спада в одиночной карьере, несколькими переходами от тренеров и чередой травм, одна из которых привела к операции на бедре.
Став парницей и выйдя замуж за партнёра Георгия Куницу, фигуристка вновь обрела почву под ногами и прекратила эксперименты с волосами.
Евгения Тарасова
На заре спортивной карьеры Женя была задорной рыжей девчонкой, и в паре с ещё более рыжим Владимиром Морозовым они заслужили ласковое прозвище Рыжики от фанатов. Однако уже много лет фигуристка остаётся верна блонду, который ей очень идёт и подчёркивает её хрупкость и нежность. При этом милая внешность сочетается у неё с сильным спортивным характером, который помог пережить четвёртое место на Олимпиаде в Пхёнчхане и завоевать через четыре года серебро в Пекине.
Елизавета Туктамышева
Императрицу назвать блондинкой пока можно только с натяжкой, но масштабно осветлить чёрные волосы сразу в принципе невозможно. Тем не менее изменения у Лизы значительные: серо-зелёные глаза отныне окружают озорные светлые пряди, чем спортсменка очень довольна. Привыкшие к Лизе-брюнетке фанаты, разумеется, немного скучают по её привычному облику, но понимают, что этого апгрейда требовала душа девушки.
Софья Леонтьева
Соню постоянно путают с другими бесподобными представительницами танцев на льду: Александрой Степановой и Викторией Синициной. Все трое являются блондинками и действительно имеют сходства во внешности. Но внимательные поклонники уже подметили уникальные черты Сони и научились отличать её от Саши и Вики. И очень вовремя, ведь в этом сезоне танцевальный дуэт Сони с Даниилом Горелкиным вышел во взрослые и впервые встретился на одном льду со Степановой/Букиным.
Алина Загитова
Обладательница всех возможных титулов в женском одиночном примкнула к племени блондинок всего несколько месяцев назад, но быстро полностью освоилась с новым имиджем. Прощание Алины с шикарными волосами оттенка тёмного шоколада вызвало изначально недопонимание многих фанатов, но постепенно они смирились с переменами в облике фигуристки. Главное всё равно не изменилось: Алина — фантастическая красотка и может позволить себе любые эксперименты во внешности.
Александра Бойкова
Светлые пшеничные волосы безупречно подходят огромным инопланетным глазам Саши и аккуратно обрамляют её благородное лицо. Известная парница отличается прекрасным чувством стиля и регулярно удивляет интересными модными образами.
На льду же она отважно пытается покорить опасный четверной выброс — космический ультра-си элемент, который определённо страшнее четверных прыжков и тройного акселя.
Елизавета Худайбердиева
Темноволосая от природы Лиза внезапно осветлилась под конец прошлого сезона и буквально шокировала болельщиков этой выходкой. В соцсетях многие раскритиковали её решение стать блондинкой. Кто-то шутил, что она перекрасилась из-за перехода их танцевального дуэта с Егором Базиным в группу Александра Жулина. Якобы Лиза старается соответствовать образу его знаменитых учениц Татьяны Навки и Виктории Синициной.
Но на самом деле спортсменка всего лишь хотела попробовать нечто новое и ни капли не скучает по прежним волосам.
Елена Радионова
Лена уже несколько лет, как завершила карьеру, и теперь пробует себя в качестве тренера и постановщика программ для фигуристов. С показательными номерами она выступает редко, поэтому увидеть её удивительно женственное катание — большая удача. На турнире шоу-программ в марте 2023-го спортсменка как раз порадовала публику новой зажигательной постановкой и осчастливила кучу болельщиков своим прокатом.
В начале лета Лена вышла замуж за футболиста ЦСКА Константина Кучаева и с тех пор наслаждается семейной жизнью.
Анастасия Губанова
Действующая чемпионка Европы очень удачно подобрала себе образ Барби в показательном номере. Сходства со знаменитой во всём мире куклой у неё налицо! И пусть текущий сезон пока складывается у Насти не лучшим образом, но на личном фронте дела идут у неё просто отлично! Минувшей осенью ей сделал предложение финский одиночник питерского происхождения Роман Галаев, и она с радостью согласилась. Так что Барби нашла своего Кена: осталось сыграть только свадьбу.
Алина Горбачёва
Победительница первенства России перевоплотилась в блондинку посреди текущего сезона. Осветлённые длинные волосы Алины в итоге стали смотреться лишь эффектнее и подчеркнули глубину восхитительных глаз. Однако во время прокатов эту красоту неизменно приходится прятать в крепкий пучок: прыгать с хвостиком в её случае будет неудобно, а рисковать с четверными — тем более.
Луна Хендрикс
Яркая бельгийская одиночница в этом сезоне топит лёд креативными танцами и в короткой, и произвольных программах. За выкрутасами Луны на соревнованиях хочется наблюдать бесконечно, а на какие-то её огрехи во время прокатов махнуть рукой, заодно простив девушке все недокруты. Судьи, видимо, придерживаются такой же позиции и осыпают эпатажную блондинку высокими баллами.
Амбер Гленн
Долгоиграющая одиночница на данный момент является единственной взрослой американкой, которая исполняет на соревнованиях ультра-си. Несколько лет Амбер упорно разучивает тройной аксель, и её усилия наконец-то принесли плоды: коварный прыжок она феерично приземлила в октябре во время произвольной программы на домашнем этапе Гран-при.
Девушку, к сожалению, настолько захлестнули эмоции от успеха, что половина проката затем пошла под откос, но она пережила этот опыт и по-прежнему продолжает мужественно идти на три с половиной.