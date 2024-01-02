«Я благодарна хейтерам». Как менялись образы Загитовой на звёздных тусовках

Кажется, ещё недавно Алина Загитова делала первые робкие шаги в мире светской жизни и шоу-бизнеса и совсем не пыталась поразить эпатажными образами. Однако с тех пор многое изменилось. Точнее, изменилась сама олимпийская чемпионка. Чем больше она погружалась в звёздное сообщество, тем сильнее в ней росло осознание, что привлекать внимание публики — очень даже круто. Устроить резонанс смелым нарядом и собрать гору самых разных отзывов? Алина достигла в этом искусстве вершин мастерства и умело использует обретённые навыки на различных вечеринках.

Сейчас фигуристка запросто может затмить куда более опытных селебрити на ковровой дорожке и попасть в топ новостей благодаря бесконечным обсуждениям её внешнего вида. Критика её не пугает, она знает, что верные поклонники непременно поддержат и нивелируют весь негатив положительными откликами.

«Чемпионат» вспоминает, как происходила трансформация знаменитой спортсменки из скромной милой красавицы в раскрепощённую светскую львицу.

Первые шаги по красной дорожке

Выиграв Олимпиаду-2018 в Пхёнчхане, Алина Загитова стала желанной гостьей на многих мероприятиях. Но в силу юного возраста (девушке в том году исполнялось всего 16 лет) и занятости на тренировках она практически нигде не появлялась. Увидеть вечно пропадающую на катке воспитанницу Тутберидзе можно было разве что на встречах с официальными лицами и на событиях государственной важности. Тусовки со звёздами в график фигуристки совершенно не вписывались, так что вопрос самовыражения через одежду в принципе для неё не стоял.

Даже перед выпускниками на балу в Кремле она выступала в привычном спортивном костюме. Использовать эту короткую вылазку за пределы «Хрустального», чтобы выгулять красивое платье, Алина не пожелала.

Алина Загитова на балу в Кремлёвском дворце Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Незадолго до чемпионата мира – 2019 одиночница позволила себе немного отвлечься от кропотливой подготовки к главному старту, посетив в Москве японский фестиваль «Сакура». Там она прошлась по красной дорожке в элегантном тёмно-сером топе, чёрной плиссированной юбке длины миди и босоножках на каблуке. Сопровождала Алину её очаровательная собака Масару.

Образы и наряды Алины Загитовой на светских мероприятиях Фото: Из личного архива Загитовой

А вот на светские тусовки зелёный свет для Алины загорелся уже после того, как она стала чемпионкой мира и собрала все награды в женском одиночном катании. В ноябре 2019-го она приняла приглашение на вечеринку журнала Glamour по случаю вручения их собственной премии. Там фигуристка продемонстрировала яркое, но максимально закрытое платье и получила статуэтку за победу в номинации «Спортсменка года».

Образы и наряды Алины Загитовой на светских мероприятиях Фото: Из личного архива Загитовой

Мисс элегантность в белом

Приостановка спортивной карьеры совпала у Алины с карантином из-за пандемии коронавируса, поэтому экспериментировать с образами приходилось по большей части на съёмках «Ледникового периода». Но там за её внешний вид отвечали стилисты Первого канала, и свободы выразить себя у новоиспечённой ведущей было не много.

Зато, когда общественная жизнь начала постепенно возвращаться на круги своя, Алина сразила всех наповал на премии «Женщина года» журнала Glamour. Она надела умопомрачительное белое мини-платье с одним рукавом и собрала волосы в аккуратный хвост, чтобы показать во всей красе длинные сверкающие серьги.

Образы и наряды Алины Загитовой на светских мероприятиях Фото: Из личного архива Загитовой

Белый цвет довольно долго оставался фаворитом у Алины, когда речь шла о выходе в свет. Так, на премии First Ladies Awards Russia'21 она появилась в утончённом платье-рубашке с трендовыми прозрачными туфлями, а волосы снова завязала в хвост, но более озорной и пышный. Тогда спортсменка выиграла огромную памятную статуэтку в номинации Lady Brilliance «Грани таланта» и была очень счастлива.

Образы и наряды Алины Загитовой на светских мероприятиях Фото: Из личного архива Загитовой

«Благодарна и хейтерам, которые обосрали мой образ»

Хотя олимпийская чемпионка неизменно сражала красотой на каждой вечеринке, она не решалась предстать перед вспышками камер в каком-то более смелом наряде. Подчёркивала отличную фигуру, делала яркий макияж, но без какого-либо эпатажа. Поводов для критики никому не давала.

Всё изменилось буквально год назад, когда Алина наконец-то решилась устроить резонанс на Дне рождения журнала Hello! На праздник она явилась в нежно-розовом платье с декором в виде двух объёмных розочек на груди. Экстрамодная деталь смотрелась весьма странно, но очень интересно. Дополнила свой образ спортсменка чёрными длинными, перчатками, колготками и туфлями с ремешком в виде жемчужин.

Образы и наряды Алины Загитовой на светских мероприятиях Фото: Из личного архива Загитовой

На премьере фильма Гая Ричи «Переводчик» в мае 2023-го Алина тоже наделала много шума, хотя ничего провокационного в её внешнем виде на этот раз не было. Просто роскошное серебристое платье в пол, украшенное перьями, превратило её в настоящую королеву. Известная одиночница в тот вечер наверняка разбила не одно мужское сердце!

Образы и наряды Алины Загитовой на светских мероприятиях Фото: Из личного архива Загитовой

С наступлением лета Алине захотелось проявить свою дерзкую натуру. На фестиваль Vk Fest она пришла в экстравагантном полупрозрачном комбинезоне с пикантными вырезами. Через тонкую ткань проглядывалось нижнее бельё девушки, а на ногах у неё красовались белые туфли на высоченной платформе. Безусловно, она произвела фурор, дефилируя на сцене перед толпой, а на неоднозначные отзывы в соцсетях потом ни капли не обращала внимания.

Образы и наряды Алины Загитовой на светских мероприятиях Фото: Из личного архива Загитовой

Однако, как выяснилось, полупрозрачный комбинезон был лишь разминкой Алины перед примеркой реально эпатажного образа. В ноябре на премии «Главные лица» журнала The Voice она ошеломила экстремально откровенным чёрным кружевным мини-платьем со шлейфом и длинными перчатками. Не замёрзнуть по дороге на мероприятие ей помогала массивная длинная шуба.

За такой прикид хейтеры не постеснялись в комментариях сравнить олимпийскую чемпионку с работницей сферы эскорта. Правда, они не ожидали, что Алина выступит в защиту своего наряда.

Образы и наряды Алины Загитовой на светских мероприятиях Фото: Из личного архива Загитовой

«Все мои близкие люди поддержали меня. Но я благодарна и хейтерам, которые обосрали мой образ. Я делала его специально под заказ в течение двух дней, тщательно готовилась. Такая реакция мотивирует меня стараться и дальше. Чего было больше — поддержки или хейта? Конечно, поддержки. Она была как со стороны тех, кто со мной уже давно, так и от тех, кто присоединился к моей жизни недавно», — цитирует Загитову «РИА Новости Спорт».

Очевидно, что всем пора окончательно осознать, что «красная балерина» выросла и не обязана соответствовать чужим ожиданиям. Алина хочет открывать в себе новые грани и периодически хулиганить, как самая обычная молодая девчонка.