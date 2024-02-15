Межсезонье на носу! Наши фигуристы очень рано заканчивают соревнования без международки

Зарубежные спортсмены будут биться на чемпионате мира в конце марта, а наши — уже на пороге каникул.

Кажется, только недавно отгремели открытые прокаты сборной России в «Мегаспорте», однако спортивный сезон для наших фигуристов уже подходит к концу. Спартакиада в Магнитогорске 16-18 февраля, по сути, станет главным стартом, призванным компенсировать пропуск очередного чемпионата мира. Дальше важных турниров по взрослому разряду не будет. Командный Кубок Первого канала, назначенный на начало марта, лишь создаёт иллюзию, будто соревновательный накал сохраняется. В действительности спортсмены на нём с облегчением выдохнут, понимая, что самое сложное всё равно позади.

Получается, межсезонье снова начнётся у нас слишком рано. К тому времени, когда зарубежные фигуристы сойдутся в борьбе за медали чемпионата мира, наши ребята успеют откататься даже в турнире шоу-программ «Русский вызов». К сожалению, он не имеет отношения к спорту: это именно шоу, пусть и с выставлением каких-то оценок.

Такими темпами наши спортсмены скоро привыкнут к урезанному периоду соревнований! Вернуться в международную обойму после такого режима будет сложно вдвойне.

У занавеса спортивного сезона

В этом году чемпионат мира по фигурному катанию в третий раз подряд пройдёт без России. После Олимпиады в Пекине недопуск на него из-за международного бана воспринимался ещё не столь критично, хотя и тогда было очень обидно за наших атлетов. Однако сейчас всё куда хуже: необходимости в более долгом отдыхе после олимпийской гонки у фигуристов нет, но и причины поддерживать хорошую соревновательную форму подольше отсутствуют.

В прошлом сезоне последним крупным значимым турниром у нас был финал Гран-при России, который завершился 5 марта. В этот раз решающие состязания состоятся в рамках Спартакиады с 16 по 18 февраля. То есть расслабиться спортсмены смогут на две недели раньше! Конечно, к Кубку Первого канала 2-3 марта тоже нужно готовиться, но велика вероятность, что в ударном режиме тренироваться ради него будут только участники-юниоры. Для них это прекрасный шанс заявить о себе на широкую публику, а вот взрослые сие мероприятие всерьёз не воспринимают. Не зря Максим Траньков откровенно признавался, что недоволен, как фигуристы катаются в команднике, и считает, что им необходимо менять к нему отношение.

«Мне не нравится, что спортсмены относятся к Кубку Первого канала не как к соревнованию: не готовятся к нему, приезжают в очень плохом физическом состоянии, техническом состоянии», — говорил Траньков в подкасте «Произвольная программа».

Фигуристы на Кубке Первого канала — 2023 Фото: РИА Новости

Организаторы уже внесли ряд изменений в регламент Кубка Первого канала: вместо двух команд будет три, добавили упомянутых выше юниоров ко взрослым. Но очевидно, что постановка командного турнира на конец сезона автоматически нивелирует мотивацию для ответственной подготовки.

После Спартакиады многие наверняка сбросят форму и едва ли станут выкладываться на максимум для второстепенного старта. А именно таким и является Кубок Первого, как его ни реформируй. Хотя бы потому, что фигурное катание прежде всего индивидуальный вид спорта. Личные победы в нём первостепенны. Недавнее лишение наших фигуристов командного золота Олимпиады в Пекине отлично это продемонстрировало.

Турнир шоу-программ «Русский вызов» 9 марта — вообще абсолютно развлекательная история, позволяющая участвовать наравне с действующими спортсменами давно завершившим карьеру. Безусловно, это очень яркое событие, и мы ждём его с нетерпением, но к спортивному сезону никакого отношения оно не имеет.

Вернуться на международную арену будет сложно

Скорее всего, в нашей федерации фигурного катания не стремились намеренно сокращать соревновательный период при составлении календаря. Просто, как и в прошлом году, надеялись, что Международный союз конькобежцев (ISU) всё-таки смилостивится и пустит наших ребят если не на этапы Гран-при, то на главные старты. Хотя бы на чемпионат мира в Монреале с 21 по 24 марта. Поэтому и оставили лидерам сборной запас по времени, чтобы хорошенько подготовиться при удачном повороте событий.

Но в итоге нас никуда так и не пустили, а сезон между тем закрывается значительно раньше, чем у остального мира. Если брать отсчёт со Спартакиады, то на месяц с лишним! Это плохо. Фигуристы невольно отвыкают держать форму до конца марта, а тем более выходить на её пик. У них нет для этого никакой мотивации. Опять же, возьмём Кубок Первого канала: денежный приз там при любом раскладе получат все, а насколько большой — зависит от результата всех членов команды. Можно выдать шедевральный прокат, но проиграть, потому что коллеги справятся хуже. Так зачем рвать жилы на незначимом внутреннем турнире, когда основная задача была выполнена ещё в феврале?

Софья Муравьёва и Аделия Петросян на чемпионате России Фото: РИА Новости

Есть опасность, что, когда нас реально выпустят обратно на международную арену, показать максимум в решающий момент с непривычки не выйдет. Прибавьте сюда давление и стресс из-за забытых эмоций от выступлений перед зарубежными судьями: триумфально сместить всех с подиума может внезапно оказаться отнюдь не легко.

Даже девушкам и парникам будет сложно, хотя их текущие оценки утверждают обратное. Увы, высоченные баллы в домашней атмосфере не гарантируют успеха у иностранных арбитров. Наоборот, расслабляют, как и сокращение соревновательного периода.