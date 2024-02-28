Упала со всего, что можно! Чемпионка Британии провалилась и набрала 31,48 на юниорском ЧМ

С 28 февраля по 3 марта в столице Тайваня Тайбэе проходит чемпионат мира среди юниоров. К сожалению, уже по недоброй традиции российские фигуристы в нём не участвуют. Международный союз конькобежцев (ISU) по-прежнему не пускает представителей России ни на какие зарубежные турниры, в том числе на главные старты. Санкции не снимают даже с юных спортсменов, хотя наказывать детей — последнее дело.

Можно не сомневаться, что сейчас наши ребята отлично проявили бы себя во всех четырёх видах, а девушки и вовсе улетели бы в космос от иностранных соперниц. Особенно обидно это осознавать, глядя на откровенно провальные прокаты некоторых одиночниц в Тайбэе. Наши девочки в 10 лет и то катаются лучше!

Больше всех отличилась со знаком минус лучшая юниорка Британии Алекс Северн. Она не справилась ни с одним прыжком и набрала за короткую лишь 31,68 балла.

Хотела усложниться

Алексе Северн 15 лет, в этом сезоне она во второй раз выиграла национальный чемпионат Великобритании в юниорском разряде и съездила на два этапа юниорских Гран-при. Также она поучаствовала в трёх менее крупных международных соревнованиях. Высоких результатов фигуристка нигде не показала, но, казалось, уверенно шла к тому, чтобы обновить личные рекорды: 44,53 балла в короткой, 71,83 балла в произвольной и 116,36 балла по общей сумме. На этапе в Польше ей не хватило для этого буквально чуть-чуть. Дело оставалось за малым.

Перед главным стартом в Тайване Алекса усложнилась: наконец-то заменила в контенте двойной лутц на тройной. Новообретённый прыжок она предусмотрительно проверила на небольшом турнире в Любляне Dragon Trophy, который проходил с 8 по 11 февраля. Совсем близко к юниорскому чемпионату мира, но попробовать тройной лутц в состязательной атмосфере всё же было необходимо. Дебютная попытка ознаменовалась недокрутом в четверть и досадным падением в короткой программе. А ведь ранее Алекса в этом сезоне падала только в произвольной. В короткой все прыжки худо-бедно, но выезжала.

Алекса Северн Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Тем не менее эта неудача не остановила британку от желания блеснуть тройным лутцем на арене Тайбэя. Она могла бы не рисковать и сделать ставку на чистый прокат. Однако в действительности терять ей было нечего. Из 46 участниц чемпионата мира квалификацию в произвольную должны были пройти лишь 24. В таких условиях продолжить борьбу, имея в арсенале простой двойной лутц, почти нереально.

Алекса не стала пасовать и смело заявила в короткой программе новый и явно самый сложный в её спортивной карьере элемент. Увы, её отвага обернулась настоящей катастрофой.

Падала, но поднималась

В этом сезоне Алекса катается в короткой программе под песню своей соотечественницы Жасмин ван ден Богард Strange Birds (в переводе («Странные птицы»). Такая композиция по идее должна окрылять и помогать на прыжках, но на чемпионате мира среди юниоров ничего подобного и близко не случилось. Алекса совсем не походила на птичку, парящую надо льдом. Скорее, на птенца, которого выбросили из гнезда в надежде, что тот замашет крыльями и приземлится. Британка приземлиться не смогла ни разу: все три прыжковых элемента закончились для неё неприятными падениями.

Начала фигуристка с того самого сырого тройного лутца. Ошибку допустила уже на заходе — неверное ребро, но хотя бы умудрилась скрутить все три оборота, а затем рухнула под драматичный вокал. Падение явно не стало для неё неожиданностью, она понимала, что рискует с этим прыжком. Но уж точно не подозревала, что это далеко не худшее происшествие в её прокате. Происходящее дальше просто напоминало какой-то кошмар!

Алекса Северн Фото: скрин из трансляции

Алекса перевела дух от неудачи на лутце и зашла на каскад из тройного сальхова и двойного тулупа. С первого прыжка она снова упала. А ведь речь шла о каскаде — самом дорогом элементе программы. Тут одиночница заметно погрустнела и на фоне переживаний допустила помарку на комбинированном вращении. Наверное, она думала, как бы прицепить ей что-нибудь к двойному акселю, чтобы каскад всё-таки состоялся. Но сил на двойной аксель то ли физических, то ли эмоциональных у неё не хватило: Алекса аккуратно скрутила два с половиной оборота и опять упала на холодный лёд.

Больше спасти выступление она не пыталась. Растеряла уровни на ещё двух вращениях, забыв к тому же в последнем про обязательную позицию «волчок». Дорожка шагов оказалась лучшим моментом в прокате британки. Алекса словно вложила в неё всю свою боль и постаралась урвать напоследок несколько приятных секунд на этом чемпионате мира.

После короткой юная спортсменка мужественно держала лицо и благодарно поклонилась немногочисленной, но дружелюбной публике. За бортиком её сразу заключила в утешительные объятия тренер. Устраивать разбор полётов специалист не собиралась. По крайней мере, под прицелами камер.

С такой поддержкой Алекса благополучно выдержала и жёсткий судейский вердикт — 31,68 балла. При этом оценка за компоненты получилась выше, чем за технику, что вообще-то редкость: 18,09 против 16,59 балла. Естественно, с таким результатом фигуристка ни в какую произвольную не прошла. Она занимала последнее 46-е место. Хуже некуда.

Но самое печальное в этой истории то, что, в отличие от британки, наши прекрасные юниорки, которые щёлкают тройные лутцы, как орешки, сидят сейчас дома. Это так несправедливо и неправильно.

10-летние девочки у нас и то катаются лучше, чем Алекса Северн на этом чемпионате мира. Так, участница, занявшая последнее место на недавнем мемориале С. А. Жука по младшему возрасту, набрала в короткой программе 34,94 балла.