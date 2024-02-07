«Господи, спасибо, что дожила до этого!» Ученица Тутберидзе шокировала Тарасову в Саранске

После жаркой борьбы у юношей на первенстве России в игру вступили девушки и тоже не разочаровали. Они обещали шквал четверных с самого начала, но настоящей королевой квадов оказалась юная ученица Этери Тутберидзе. Гениальная Маргарита Базылюк вновь оставила соперниц не у дел, заставив экспертов потерять дар речи.

После её великолепного проката Татьяна Тарасова едва сдерживала слёзы и радовалась, что смогла увидеть это собственными глазами.

Так сколько чудо-прыжков сделала Рита, чтобы взять заслуженное золото?

Много попыток ультра-си, но ни одной успешной

Уровень юношеского женского одиночного катания в России настолько превосходит другие страны, что на внутреннем турнире молодые фигуристки наотрез отказываются упрощать программы и даже в первой, слабейшей разминке заходят на элементы ультра-си.

Мария Мазур из академии «Ангелы Плющенко» дважды попыталась сделать четверной тулуп, но сначала не справилась на приземлении, а затем допустила «бабочку». Спортсменка старалась компенсировать ошибки другими прыжками, дорожками шагов и вращениями, однако оценки всё равно получились невысокими относительно привычных для неё: 126,06 балла, всего — 186,36.

Алёна Принёва представила свою великолепную постановку «Игра Престолов» и была органична в ней, однако досадное падение с четверного лутца слегка смазало впечатление от проката. Фигуристка набрала за произвольную программу 131,71 балла, в сумме — 193,28. Примерно на 10 баллов меньше получила от арбитров Алиса Юрова, которая за исключением двух не получившихся тройных акселей сделала все элементы на хорошие плюсы. Судьи оценили её выступление на 120,90 балла, за две программы — 183,24.

Алёна Принёва Фото: Дарья Кузовлева, «Чемпионат»

Варвара Кравчина и Надежда Понтелеенко также заходили на четверной тулуп, но, увы, как и все предыдущие участницы, не смогли показать чистый квад. Кравчина набрала 119,83 балла, всего — 182,58. Результат Понтелеенко — 124,33 и 188,02 балла за произвольную программу и по сумме соответственно.

Блестящий перформанс ученицы Буцаевой с квадом

Во второй группе участниц борьбы за успешный многооборотный прыжок билась Мария Гордеева, но с двух квад-сальховов она упала. Прокат фигуристки был отнюдь не идеальным, и арбитры не были снисходительны к ней. Поставили 118,28 балла, за две программы — 183,78. Зато все ожидания превзошла Екатерина Ципухина. Ученица Виктории Буцаевой блестяще исполнила четверной сальхов, который усиленно разминала на шестиминутной раскатке. И это было лишь начало — все остальные прыжки Катя приземлила без видимых усилий. С хореографической точки зрения она также выложилась на максимум. Неудивительно, что она заработала отличные оценки: 139,80 балла, всего — 205,39.

Елизавета Лабутина, несмотря на падение с трикселя, показала уверенное катание без серьёзных ошибок. Интересная постановка под шотландские мотивы заиграла новыми красками в её исполнении. Арбитры поставили ей 129,71 балла, в сумме — 197,01.

Упорная борьба учениц Тутберидзе за золото

Основная битва за медали началась в финальной разминке, и первой претенденткой на медаль стала Лидия Плескачёва, чисто исполнившая тройной аксель. Фигуристка прекрасно откатала свою произвольную программу и получила за неё 143,36 балла, итого — 211,83. Этот результат принёс ей бронзу первенства России.

Золото и серебро должны были поделить между собой две ученицы Этери Тутберидзе Алиса Двоеглазова и Маргарита Базылюк. Алиса начала свой прокат с удивительного четверного лутца, также она с небольшой помаркой приземлила квад-тулуп и больше не ошибалась. Красивое мягкое катание покорило судей, которые поставили ей 157,83 балла, всего — 231,33.

Алиса Двоеглазова Фото: РИА Новости

Но уступать сопернице Маргарита не желала. Её эффектная постановка «Отверженные» вызвала у поклонников шквал эмоций — приятное скольжение, красивые дорожки шагов и скоростные вращения — спортсменка постаралась передать чувства в каждом движении. И всё это она дополнила нереальным техническим набором: триксель, квад-сальхов и два сложнейших каскада квад-тулуп — дупель и квад-тулуп — ойлер — тройной сальхов во второй половине программы. Сумасшедший прокат, заслуживший 170,89 балла, в сумме — 245,19. Судьба золотой медали оказалась решённой. Маргарита Базылюк выиграла соревнования.

«Господи, спасибо, что я дожила до этого, чтобы видеть, как работают тренеры. Красота красивая!» — под впечатлением от проката победительницы оказалась Татьяна Тарасова, которая едва сдерживала слёзы. С заслуженным тренером трудно было не согласиться.