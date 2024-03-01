Экс-россиянка с трикселем осталась без медали ЧМ среди юниоров! Победила японка с квадом

Битва девушек на юниорском чемпионате мира в Тайване оставила неоднозначное впечатление. С одной стороны, золото уже во второй раз подряд досталось прекрасной одиночнице из Японии Мао Шимаде, которая владеет тройным акселем и четверным тулупом. С другой — бывшей российской фигуристке Инге Гургенидзе арбитры совсем не благоволили и с первого дня дали понять, что забраться на подиум ей будет крайне непросто.

Инга очень старалась и рискнула попробовать сразу два тройных акселя в произвольной программе.

Увы, ничего, кроме досады от поражения, она не привезёт в родную Казань из далёкого тайванского Тайбэя.

Ученицы Розанова и Плющенко не радовали в короткой программе

В короткой программе на чемпионате мира среди юниоров никто из девушек не рисковал с ультра-си. Преодолеть отметку в 70 баллов со стандартным набором прыжков удалось лишь кореянке Джиа Шин и японке Мао Шимаде. Они набрали в первый соревновательный день 73,48 и 72,60 балла соответственно. Их ближайшая преследовательница, ещё одна японская одиночница, Икура Кушида получила 66,61 балла. Остальные участницы и того меньше.

Экс-россиянка, а ныне азербайджанка Сабина Алиева дважды упала и не прошла квалификацию в произвольную. Другая наша соотечественница Полина Джуманиязова, представляющая Венгрию, чудом не выбыла из соревновательной гонки, но всё же замкнула заветный топ-24 по итогам короткой. И Сабина, и Полина тренируются под руководством небезызвестного Сергея Розанова, когда-то работавшего в «Хрустальном» у Тутберидзе.

Сергей Розанов Фото: РИА Новости

София Шифрина из «Ангелов Плющенко» тоже не слишком удачно откаталась. Она не падала, но допустила грубую ошибку на каскаде, поэтому защищать честь Израиля ей предстояло с 22-го текущего места.

Лучше всех из экс-россиянок в короткой себя проявила казанская фигуристка Инга Гургенидзе. 14-летняя спортсменка под флагом Грузии в целом откаталась чисто, но скромные надбавки за качество исполнения элементов (GOE) и низкие компоненты не позволили подняться ей выше седьмой позиции. Судьи оценили выступление Инги на 62,28 балла. Отставание от первых двух мест выглядело непреодолимым — более 10 баллов. Однако за третью ступень пьедестала можно и нужно было бороться.

И Инга действительно настроилась на борьбу! Пошла сразу на два тройных акселя, хотя по ходу сезона делала на соревнованиях попытки исключительно одного.

Экс-россиянку с тройными акселями засудили?

В произвольной программе на чемпионате мира среди юниоров Инга Гургенидзе выступала в предпоследней разминке. На лёд выходила с заметным волнением, но стоило ей принять стартовую позу, как её глаза загорелись решимостью. С первого тройного акселя она, к сожалению, упала, но это не потушило её желания покорить коварный прыжок. Инга снова зашла на три с половиной и на этот раз устояла! На приземлении её, правда, немного закрутило, поэтому запланированный каскад с двойным тулупом толком не получился. Да и смысла делать его на самом деле не было: судьи засчитали только аксель, а за тулуп не поставили никаких баллов.

С остальными прыжками фигуристка справилась без проблем, но в GOE её снова не жаловали. Некоторые арбитры даже отминусовали её сольный тройной флип за неясное ребро и обозначили претензии к двум вращениям.

Инга Гургенидзе Фото: Toru Hanai/International Skating Union via Getty Images

Баллы Ингу совсем не порадовали: поставили каких-то 110,59. Будто и не было никакого тройного акселя! Оказалось, на обоих ультра-си у неё нашли недокруты. На первом трикселе — более половины оборота, на втором — меньше половины, но больше четверти. Из-за этого оценка за технику снизилась, а поощрять компонентами бывшую россиянку зарубежные судьи ожидаемо на захотели. Итоговая сумма 172,87 балла принесла Инге лишь 12-е место.

Особенно обидно это выглядело на фоне 111,22 балла за произвольную кореянки Юсон Ким, которая вышла на лёд сразу после Инги. Мало того, что та упала с единственного сольного тройного акселя, так ещё завалила тройной флип. Почему-то арбитры посчитали, что прокат с двумя падениями заслужил более высоких компонентов: Юсон обогнала по ним Ингу едва ли не на два балла!

И хотя в общем зачёте кореянка проиграла, слишком очевидно, что нашу казанскую одиночницу оценивали на чемпионате мира среди юниоров с каким-то нездоровым пристрастием.

Четверным прыжком блеснула только японка

Битва девушек в сильнейшей разминке отметилась драматичным провалом японки Икуры Кушиды. Продемонстрировав третий результат в короткой программе, она так и не смогла обеспечить себе место на подиуме. Одиночница немного смазала первый каскад и дважды упала: с двойного акселя и тройного риттбергера. Последний каскад тоже осилила с трудом и набрала всего 114,36 балла за произвольную. Запас после короткой помог ей замкнуть итоговую пятёрку лидеров, но определённо это не та цель, к которой она стремилась на чемпионате мира среди юниоров.

Бронза неожиданно досталась японской фигуристке Рене Уэзоно, занимавшей после короткой восьмое место. Спортсменка безупречно выполнила все элементы и установила личный рекорд в произвольной — 132,74 балла. В общей сумме она получила 194,70 и не сумела даже близко подойти к отметке в 200 баллов.

Преодолеть эту планку смогли только лидеры Мао Шимада из Японии и Джиа Шин из Южной Кореи. Мао стала единственной из всех участниц, кто замахнулся на квад. Четверной тулуп она приземлила так легко и уверенно, что затмила степ-аут на предварявшем его тройном акселе. Дальше Мао плыла по арене Тайбэя, словно на крыльях, не позволяя себе ни единой оплошности. Зрители с восторгом принимали японку и, наверное, чувствовали, что перед ними катается победительница.

Судьи симпатии Мао выразили в отличных оценках: 145,76 балла за произвольную и 218,36 в общем зачёте. В прошлом году на юниорском чемпионате мира она набирала больше, но какая разница, ведь она всё равно завоевала второе золото главного старта! Было понятно, что закрывавшая соревнования Джиа Шин её не обгонит. Разве что внезапно «бомбанёт» ультра-си, которые до сих пор у неё не наблюдались.

Мао Шимада Фото: Toru Hanai/International Skating Union via Getty Images

Но никаких сенсаций от Джиа не последовало. Она положилась на стандартный набор прыжков и чистое красивое катание. Впрочем, максимум при этом ей сделать не удалось: чуть-чуть подвело последнее комбинированное вращение. Эта помарка не испортила впечатления от её великолепного выступления, но капельку снизила баллы от судей. За произвольную Джиа набрала 138,95 балла, а по сумме двух программ — 212,43 балла.

Заслуженное серебро кореянка встретила без улыбки. Может быть, думала, что накатала на золото, пусть у неё и нет никаких ультра-си? Тогда ей самое время отправиться их изучать в межсезонье. Временное отсутствие россиянок на международных соревнованиях не повод предаваться стагнации.