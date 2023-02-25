Экс-россиянка с трикселем едет на ЮЧМ. Но японская соперница прыгает четверной

Фигуристка из Казани уже прыгает три ультра-си на соревнованиях. Попадёт ли она на пьедестал на главном старте?

Главный юниорский старт во второй раз пройдёт без российских спортсменов. Однако, как и на чемпионате Европы, совсем избежать конкуренции с нашими фигуристами у иностранцев не выйдет. Особенно у девушек. 13-летняя одиночница Инга Гургенидзе из Казани весь сезон бесстрашно прыгает тройной аксель на международных турнирах под флагом Грузии.

На чемпионат мира среди юниоров, который пройдёт в канадском Калгари с 27 февраля по 5 марта, она тоже приедет и поборется за медали.

Но Инга не единственная, кто покажет элементы ультра-си на этих соревнованиях. Трикселем владеют её основные конкурентки из Японии и Южной Кореи, а одна из них имеет в своём арсенале четверной тулуп!

С такими соперницами американские юниорки, похоже, останутся без медалей. А ведь год назад представительницы США завоевали золото и бронзу в отсутствие россиянок.

Восходящая звезда фигурного катания Татарстана

Безумно жаль, что наших уникальных девочек снова не пускают на чемпионат мира среди юниоров. Воспитанница Тутберидзе Софья Акатьева с прокатами как на чемпионате России точно не оставила бы там никому и шанса, да и первая четвёрка минувшего первенства России поехала бы в Калгари в статусе фавориток. Конечно, более трёх человек отправить туда нельзя. Но сейчас это не имеет смысла, ведь всё равно ни Алина Горбачёва, ни Вероника Жилина, ни Мария Гордеева, ни Софья Титова в Канаду не полетят. Значимый титул опять достанется зарубежной фигуристке.

Однако надежда увидеть россиянку на пьедестале главного юниорского старта остаётся. Инга Гургенидзе из Казани с этого сезона выступает за сборную Грузии — и весьма успешно. Она выиграла бронзу на этапе юниорского Гран-при в Италии, а также взяла серебро и два золота на менее крупных турнирах. И на всех соревнованиях упорно прыгала тройной аксель. На последнем старте — целых три за две программы. Чисто получился только один, но зато в каскаде с двойным тулупом.

Фото: JOOSEP MARTINSON/GETTY IMAGES

Очевидно, что Инга намеренно последовательно усложняла контент от соревнования к соревнованию. Сначала добавила сольный тройной аксель в произвольную программу, затем — в короткую, где по правилам должна прыгать его в каскаде. И, наконец, в начале февраля на Dragon Trophy в Любляне пошла на максимум: каскад с трикселем в обеих программах и сольный — в произвольной.

Три с половиной оборота Инга докручивает, однако её беспокоят проблемы на приземлении. Из-за этого она, безусловно, серьёзно рискует в короткой остаться без каскада, но в случае удачи заставит соперниц изрядно понервничать.

Фото: JOOSEP MARTINSON/GETTY IMAGES

Не исключено, что фигуристка с тренером решат сделать на юниорском чемпионате мира ставку на стабильность и откажутся от тройного акселя в короткой. В Любляне со всеми остальными тройными прыжками Инга легко расправилась, включая два каскада во второй половине произвольной: тройной лутц — ойлер — тройной сальхов и двойной аксель — тройной тулуп.

Форма у девушки хорошая. Так что будем болеть за неё и желать такого же триумфального завершения соревнований, как и у её старшей коллеги по сборной Анастасии Губановой на чемпионате Европы.

Японка с четверным тулупом — главная фаворитка

Бороться Инге Гургенидзе на чемпионате мира среди юниоров предстоит с сильными фигуристками.

Демонстрация тройных акселей ожидается ещё у трёх участниц. Одна из них — 14-летняя японка Мао Шимада — имеет в арсенале, помимо трикселя, четверной тулуп, что не может не радовать. Именно она сейчас ближе всех к желанному золоту. Выиграла практически все свои старты в этом сезоне, кроме взрослого чемпионата Японии, где уступила лишь чемпионке мира Каори Сакамото и победительнице финала Гран-при Маи Михаре. Лишнего риска в короткой программе Мао избегает и не прыгает в ней тройной аксель, но в произвольной неизменно идёт и на триксель, и на четверной тулуп.

Пока не очень успешно: аксель в три с половиной оборота идеально получается у неё в половине случаев, а квад она безупречно исполнила один раз — на чемпионате Японии среди юниоров. Ещё одна хорошая попытка с недокрутом в четверть была на юниорском этапе Гран-при в Польше. Там же она показала лучший результат — 217,68 балла. Больше неё из юниорок на международных турнирах в этом сезоне никто не набирал.

Фото: Atsushi Tomura/Getty Images

Другая 14-летняя японка Ами Накаи тоже владеет тройным акселем и чаще всего делает его чисто. На взрослом чемпионате Японии безупречно прыгнула его в произвольной дважды: сольный и — впервые — в каскаде с тройным тулупом. Возможно, это усложнение произошло как раз с прицелом на чемпионат мира среди юниоров.

Трикселистка из Южной Кореи 13-летняя Ю Джэ Ким не успела подтвердить это звание на международной арене. С тройным акселем она справилась только один раз — на национальном чемпионате в произвольной программе. Но даже с ним не обогнала Квон Мин Соль и Джиа Шин. У последней при чистом катании, пусть и без ультра-си, очень высокие шансы взять медаль в Калгари.

Тем не менее Ю Джэ Ким не боится рисковать и попыталась исполнить триксель в каскаде на корейском фестивале зимнего спорта в середине февраля. Кто знает, вдруг её упорство неожиданно принесёт плоды на решающем старте сезона?

Модель из Швейцарии круче американок

Американским юниоркам в этом году попасть на пьедестал чемпионата мира будет сложно. Триумф Изабо Левито с золотом и Линдси Торнгрен с бронзой остался в 2022-м. В 2023-м они выступают по взрослым, а из нынешних юных одиночниц США выдержать конкуренцию способна лишь 14-летняя Сохо Ли. Она не владеет элементами ультра-си и не выкатывает две программы чисто, поэтому её лучший результат в этом сезоне — 185,92 балла. Впрочем, девушка интересная, посмотреть на неё стоит.

Украсит соревнования в Калгари и 16-летняя швейцарская модель Кимми Репонд, которая едва не оставила бельгийку Луну Хендрикс без серебра на чемпионате Европы. Судьи, естественно, такого не допустили и придержали Кимми, выдав ей бронзу. Но и третье место её очень порадовало. На чемпионате мира среди юниоров она может войти в пятёрку лучших. Не исключено, что взойдёт и на подиум, если откатается идеально, а соперниц подведут ультра-си.

Всего же на лёд на чемпионате мира среди юниоров выйдут 47 девушек из 40 стран. Отличная возможность сравнить на одном старте уровень фигурного катания в самых разных точках Земли!

Расписание чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров — 2023 (время московское)

1 марта, среда

Пары, короткая программа — 21:00.

2 марта, четверг

Девушки, короткая программа — 00:45.

Юноши, короткая программа — 22:00.

3 марта, пятница

Пары, произвольная программа — 5:00.

Танцы на льду, ритмический танец — 22:00.

4 марта, суббота

Девушки, произвольная программа — 3:45.

Танцы на льду, произвольный танец — 22:00.

5 марта, воскресенье

Юноши, произвольная программа — 2:15.

6 марта, понедельник

Показательные выступления — 1:00.

Участники чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров — 2023

Юноши: Као Миура, Нозому Йошиока (Япония), Николай Мемола, Раффаэле Франческо Зик (Италия), Андреас Нордебак, Каспер Юханссон (Швеция), Лукас Бруссард, Даниэль Мартынов, Роберт Ямпольский (США), Арлет Леванди, Егор Марценко (Эстония), Макар Сунцев (Финляндия), Лев Винокур (Израиль), Рахат Бралин (Казахстан), Ким Хен Ем (Южная Корея), Ноа Боденштайн (Швейцария) и другие.

Девушки: Кимми Репонд (Швейцария), Мао Шимада, Ами Накаи (Япония), Клэр Сио, Сохо Ли, Джозефин Ли (США), Джиа Шин, Квон Мин Соль, Ю Джэ Ким (Южная Корея), Инга Гургенидзе (Грузия), Нина Петрыкина (Эстония), Анна Пеццетта (Италия), Лорин Шильд (Франция) и другие.

Спортивные пары: Анастасия Голубева/Гектор Гиотопулос Мур (Австралия), София Барам/Даниэль Тюменцев (США), Оксана Вуйламоз/ Флавьен Жинио (Франция), Виолетта Серова/Иван Хобта (Украина) и другие.

Танцы на льду: Катерина Мразкова/Даниэль Мразек (Чехия), Ханна Лим/Е Куан (Южная Корея), Надя Башинска/Питер Бомон, Сандрин Готье/Кентен Тьерен (Канада), Лиа Несет/Артем Маркелов (США), Дарья Гримм/Михаил Савицкий (Германия) и другие.