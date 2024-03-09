Ягудин — круче всех? Или нет? Выбираем лучший номер турнира шоу-программ!

Турнир шоу-программ вновь подарил зрителям множество впечатлений. Фигуристы представили абсолютно новые номера на тематику русской культуры, вдохновившись знаменитыми фильмами, произведениями литературы и даже искусства. Объективно оценить, чья же задумка оказалась круче всех, невозможно, поэтому результаты голосования жюри, как всегда, вызвали много споров. Победителем второй год подряд стал Алексей Ягудин, второе место заняла Елизавета Туктамышева, а бронзу взяли сразу несколько фигуристов — Оксана Домнина и Максим Шабалин, Ксения Синицына и Мария Петрова и Алексей Тихонов. Согласны ли вы с этими результатами? Или у вас другое мнение? В нашем рейтинге выбираете только вы!
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Анастасия Мишина и Александр Галлямов
Яркий номер по мотивам «Двенадцати стульев» показали ученики Тамары Москвиной. Фигуристы перевоплотились в Остапа Бендера и Эллочку-людоедку, сразив зрителей артистизмом и харизмой. Постановка получилась эффектной: здесь нашлось место и юмору, и жгучим танцам, и даже переодеванию!
Роман Савосин
Роман Савосин перевоплотился в Романа Шарикова, главного героя произведения «Собачье сердце» Михаила Булгакова. В качестве музыкального сопровождения выбрали «Яблочко», Шариков сыграл на балалайке, а в роли санитара ему ассистировал Александр Галлямов.
Ксения Синицына
Ксения Синицына подготовила номер, пробирающий до мурашек и пробивающий на слёзы. Фигуристка перевоплотилась в Таню Савичеву — девочку, которая вела дневники во время блокады Ленинграда. Исполнение получилось очень сильным и оставило зрителей в Петербурге под большим впечатлением.
Софья Муравьёва
Невероятно трогательный номер-посвящение Екатерине Гордеевой и Сергею Гринькову подготовила Софья Муравьёва. Вице-чемпионка России выступила под песню «Лучшее в тебе», воплотив образ фигуристки, трагически потерявшей мужа на льду. Двукратная олимпийская чемпионка дала благословение Софье на представление этой истории и даже поучаствовала в номере, записав видео.
Михаил Коляда
«Я тебя никогда не увижу, я тебя никогда не забуду» прозвучало в «Юбилейном», а на лёд вместе с Михаилом вышла его супруга Дарья. Она исполняла элементы из воздушной гимнастики на обруче, а Михаил показывал искусство на льду.
Дмитрий Алиев
Эх, раз, да ещё раз, да ещё много-много раз! Дмитрий продемонстрировал артистичный номер под вокал Владимира Высоцкого. Сергей Безруков выступил с критикой, но публика резко ответила, освистав знаменитого актёра.
Елизавета Туктамышева
«Я обращаюсь с требованием веры. И просьбой о любви». Проникновенный номер под «Реквием» Марины Цветаевой в исполнении Алисы Фрейндлих представила Елизавета Туктамышева. Чемпионка мира настолько тонко прочувствовала смысл стихов знаменитой поэтессы, что довела зрителей до слёз.
Анна Фролова
Аня появилась на льду в образе Царевны Лебеди. В какой-то момент фигуристка скинула светящуюся накидку и осталась в белом платье. В номере были и лебединое скольжение, и чистые тройные прыжки, и настоящая красота фигурного катания.
Марк Кондратюк
Марк сделал номер о своём любимом увлечении – изобразительном искусстве. Зрители увидели душевные метания художника в момент, когда он создаёт картину. Полотно рождалось у нас на глазах, а Марк не забывал и кататься – он очень мощно и эмоционально выразил эмоции, буквально летал по льду!
Мария Петрова и Алексей Тихонов
«Это больше, чем «Ёжик в тумане», — описал номер чемпионов мира Сергей Безруков. Петрова и Тихонов представили своё прочтение знаменитого диалога Ёжика и Медвежонка, дополнив выступление нежной хореографией. Получилось очень глубоко и проникновенно.
Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано
Новоиспечённый дуэт подготовил яркий номер под саундтрек из фильма «Стиляги». Фигуристы вышли в костюмах, стилизованных под моду 50-х, и по-настоящему отожгли! Был у ребят и необычный реквизит — гитара, с которой Дарио сделал несколько рискованных элементов.
Евгений Семененко
«Когда я вырасту, я стану врачом, как мама», – с этих строк начинается номер Евгения Семененко под легендарную песню «Журавли». Номер был посвящён памяти солдат, погибших во время Великой Отечественной войны. Тема непростая, но Жене удалось эмоционально прожить эту историю, а финальной точкой стало появление крыльев из рубашки-трансформера.
Оксана Домнина и Максим Шабалин
Оксана и Максим вышли на лёд в простых белых одеждах и показали номер под песню Пелагеи «Тропы». В середине номера в паузе Оксана сняла коньки и осталась босиком. «Мои голые ноги – это проявление нашей любви к жизни, к семье, к любимой работе», – отметила Оксана после выступления.
Пётр Гуменник
Креативный номер, вдохновлённый искусством русского авангарда, подготовил Пётр Гуменник. Фигурист катался под светомузыку Александра Скрябина, а в это время на льду появлялись проекции знаменитых картин. Костюм фигуриста тоже был необычным, он отсылал к самому дорогому произведению русского искусства — «Супрематической композиции» Казимира Малевича.
Даниил Самсонов
Ученик Этери Тутберидзе посвятил номер своей маме. Фигурист катался под песню Олега Газманова «Мама», а в это время на экране транслировались его видео из детства. Посреди номера Даня взял большой букет роз и подарил его маме, сказав слова благодарности и любви. Получилось очень трогательно!
Евгения Тарасова и Владимир Морозов
Тарасова и Морозов подготовили номер-посвящение великим советским фигуристам Людмиле Белоусовой и Олегу Протопопову, выступив под знаковую для пары композицию «Грёзы любви» Ференца Листа. Евгении и Владимиру удалось в полной мере продемонстрировать красоту классического парного катания, что особо отметили члены жюри и Максим Траньков.
Василиса Кагановская и Максим Некрасов
Василиса и Максим выбрали «Мастера и Маргариту», сами озвучили строчки из фильма, а потом устроили настоящий бал Сатаны! Вышло очень ярко и эмоционально. Забавно, что Максим уже катался под эту музыку Игоря Корнелюка, но с другой партнёршей – Ариной Ушаковой.
Макар Игнатов
Макар перевоплотился в Николая Васильевича Гоголя, и его было действительно не узнать. Постановка получилась динамичной: в ней нашлось место и реквизиту (трости), и необычной для Макара хореографии, и даже колесу!
Евгения Медведева
Женя исполнила номер под вокал одного из членов жюри – оперной певицы Аиды Гарифуллиной. В постановке были использованы вентилятор и свечка, которую фигуристка держала в руках, а на льду красиво переливалась проекция белой голубки.
Алексей Ягудин
«Свистят они, как пули у виска, мгновения, мгновения, мгновения…» В этот раз Алексей Ягудин и катался, и читал стихи. Вышел на лёд он в простой чёрной рубашке, а красок номеру добавили проекции на льду.
Елизавета Шанаева и Павел Дрозд
Ученики Александра Жулина перенесли на лёд историю Людмилы Прокофьевны Калугиной и Анатолия Новосельцева из культового фильма «Служебный роман». Ребятам здорово удалось передать атмосферу кинокартины, а Сергей Безруков особенно выделил вторую часть программы, где Лиза и Паша показали любовь.
Андрей Мозалёв
Андрей Мозалёв воплотил на льду стихи Сергея Есенина «Чёрный человек», использовав исполнение одного из членов жюри — Сергея Безрукова. Номер получился мрачным и меланхоличным, Андрею удалось в полной мере передать трагизм самоощущения лирического героя.
Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов
Варя и Тимур выбрали русское народное и показали танец в национальных костюмах. Под хороводную песню пара пронеслась по катку и показала широту русской души.
Елизавета Худайбердиева и Егор Базин
Лиза и Егор выбрали фильм «Бриллиантовая рука» и песню «А нам всё равно». Еще одна советская классическая картина ожила на льду! По словам судьи Егора Дружинина, номер получился лихой, а последняя поддержка – очень эффектной.
Александра Степанова и Иван Букин
Трёхкратные чемпионы России выступили под старославянскую песню «Реченька», в полной мере продемонстрировав всю эстетику фигурного катания. «В такие моменты понимаешь, что фигурное катание — это не только спорт, но и искусство», — подытожили члены жюри.
Виктория Синицина и Никита Кацалапов
Виктория и Никита показали нежную историю любви на льду, на этот раз под песню «Паромщик» Анжелики Варум. Получилось красиво, чувственно и трепетно.