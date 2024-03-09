Ягудин — круче всех? Или нет? Выбираем лучший номер турнира шоу-программ!

Турнир шоу-программ вновь подарил зрителям множество впечатлений. Фигуристы представили абсолютно новые номера на тематику русской культуры, вдохновившись знаменитыми фильмами, произведениями литературы и даже искусства. Объективно оценить, чья же задумка оказалась круче всех, невозможно, поэтому результаты голосования жюри, как всегда, вызвали много споров. Победителем второй год подряд стал Алексей Ягудин, второе место заняла Елизавета Туктамышева, а бронзу взяли сразу несколько фигуристов — Оксана Домнина и Максим Шабалин, Ксения Синицына и Мария Петрова и Алексей Тихонов. Согласны ли вы с этими результатами? Или у вас другое мнение? В нашем рейтинге выбираете только вы!

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