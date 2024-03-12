«Мы ждём извинений». Как фигурное катание умирает из-за давления на молодое поколение

На турнире шоу-программ стало ясно, что действующих спортсменов ни во что не ставят. Ягудин набросился на Мозалёва, а Муравьёву отменили.

Российские чиновники невероятно гордятся развитием нашего фигурного катания. У нас много талантливых молодых спортсменов, но то, через что им приходится проходить, чтобы добиться хотя бы минимального уважения, немыслимо.

Пока фигуристы крутят квады и радуют новыми рекордами, ими будут восхищаться. Но стоит им высказаться о реальном положении дел, их и «отменят», и жёстко потроллят. Софья Муравьёва и Андрей Мозалёв не дадут соврать.

В России много замечательных юниоров, но ценят ли их?

Несмотря на отмену международных стартов, каждый год в российском фигурном катании появляются новые лица. Среди молодёжи полно талантливых амбициозных спортсменов, которые удивляют публику новыми сложными элементами и необычными программами. В этом сезоне особенно заметны стали Маргарита Базылюк и Елена Костылева, заставившие экспертов говорить о них с неким пиететом — и не беспочвенно, ведь обе девушки с лёгкостью крутят квады, так ещё и артистически развиты не по годам.

Арсений Федотов и Лев Лазарев уже были известны преданным поклонникам фигурного катания, но их стремительный прогресс в очередной раз доказал, что юниоры в нашей стране не стоят на месте, они мотивированы на результат, хотя ситуация, мягко говоря, не располагает к этому.

Базылюк, Федотов, Костылева, Лазарев Фото: РИА Новости

Нынешние звёзды молодёжного спорта вряд ли попадут на международную арену, не смогут завоевать медали крупнейших турниров, и им приходится довольствоваться разнообразными стартами, которые придумали российские организаторы. И всё было бы хорошо, ведь фигуристы купаются в любви фанатов, если бы не одно обстоятельство: симпатии от старшего поколения в лице чиновников, членов Федерации фигурного катания России и фигуристов прошлого не видно. А если уж говорить прямо, то молодое поколение «давят».

На турнирах юниорам стали давать шансы, приглашать туда, где они изначально и не должны были выступать. Но можно вспомнить, как ещё несколько месяцев назад им буквально закрыли рты и не дали высказаться о плохих условиях в гостиницах. Пока спортсмены исправно прыгают четверные, бьют все рекорды и при этом молчат о тараканах в комнатах — всё прекрасно. Позиция, откровенно говоря, так себе.

Муравьёву «отменил» Первый канал на турнире шоу-программ

Достаётся фигуристам и постарше, хотя, надо заметить, действующие спортсмены во взрослых тоже относительно молоды и неопытны, если судить по общепринятым меркам. Наши мужчины и женщины, пары и танцоры стараются двигаться вперёд, придумывать что-то оригинальное, а оказывается, их проще оставить на задворках, чтобы в центре событий оказался фигурист, давно завязавший со спортом.

Последний турнир шоу-программ наглядно продемонстрировал, как лишают спортсменов мотивации необоснованной критикой и несправедливым отношением. Опустим инцидент со Станиславой Константиновой, которая не выступает, но «подходит по возрасту» для того, чтобы быть унизительно выкинутой из списка участников.

Сосредоточимся на том, что произошло с Софьей Муравьёвой, которую тоже «отменил» Первый канал, не добавив её прокат в ТВ-показ. В итоге не все зрители увидели трогательный номер о двукратных олимпийских чемпионах Екатерине Гордеевой и Сергее Гринькове. Их история является важной частью российского фигурного катания, но организаторам так не показалось, что, совершенно естественно, вызвало негодование как у тренера Сони Евгения Плющенко (а заодно и Яны Рудковской), так и у героини номера.

Трансляция турнира шоу-программ «Русский вызов» доступна в Okko.

«Мне тоже кажется, зря вырезали номер из эфира. Я была очень тронута таким посвящением, таким номером», — написала Гордеева.

«Как вы считаете, можно ли вырезать из эфира Первого канала «Русский вызов» топовых спортсменов нашей страны в это тяжёлое время без предупреждения? Когда наши лучшие спортсмены не катаются на международной арене. Спортсмены готовились, потратили время, силы, эмоции, вложили душу, а шесть человек вырезали, якобы главе дирекции спортивного вещания Ольге Черносвитовой не понравился номер. И Соне, и другим спортсменам не хватило места в эфирном времени», — эмоционально высказался Плющенко, и Рудковская его поддержала:

«Пока никто не извинялся. Мы извинений, конечно же, ждём, но сами будем принимать меры. Считаем, что это сделано намеренно из-за предвзятости, которая продолжается уже четыре года, к нашему штабу, лично к Евгению Плющенко и всем его спортсменам», — сказала она.

Ягудин мерзко набросился на Мозалёва из-за критики судейства

Муравьёву незаслуженно обошли стороной, а о причинах можно лишь догадываться. Виновата ли упомянутая дискриминация по признаку принадлежности к определённому штабу, или же молодых фигуристов без права голоса можно убирать, когда заблагорассудится, но факт остаётся фактом — Соня пострадала, и не она одна.

Андрей Мозалёв, который не слишком удачно выступил на турнире шоу-программ (спорно), и вовсе оказался в центре скандала. Фигурист мягко покритиковал судейство, намекнув, что для справедливых результатов не мешало бы изменить систему оценивания, за что был жёстко отчитан победителем «Русского вызова». Алексей Ягудин позволил себе мерзко потроллить молодого спортсмена — вместо поддержки Андрей получил очередной укол от ощущающего мнимое превосходство ветерана.

Заступиться за Мозалёва пришлось товарищу Александру Галлямову. И вот эта ситуация является наиболее показательной: пока молодых фигуристов принижают взрослые (и спортсмены, и чиновники), им приходится защищать друг друга. Такими темпами от нашего спорта ничего не останется.