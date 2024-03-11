Остальные участники «Русского вызова» не соглашаются с судейством и не дают друг друга в обиду.

Скандал из-за турнира шоу-программ не утихает! Ягудин наезжает на фигуристов и болельщиков

Шум и недовольство после турнира шоу-программ не утихают уже который день. Болельщики не таясь освистывали жюри на арене «Юбилейного» после их не самых понятных решений, а потом обсуждали неоднозначные решения судей в комментариях.

Популярность набрало народное голосование на «Чемпионате» — с показательными результатами, где официальные победители прозябают на дне турнирной таблицы. Даже фигуристы, посчитавшие себя обиженными, делились ссылкой в своих соцсетях!

А ещё фигуристы, обычно либо молчащие в тряпочку, либо благодарящие федерацию за организацию великолепных турниров в условиях международной изоляции, в этот раз не побоялись выступить с критикой.

Ещё бы – высокие судьи из мира шоу-бизнеса на ходу переписывали правила, вручая дополнительные премии и призёрам, и тем, кто уже получил аналогичные награды. Безруков и компания полностью проигнорировали юморные номера, снова проголосовав за драму, драму и ещё раз драму.

Лицо Александра Галлямова на награждении нужно было видеть – это уже стало мемом. Они с Анастасией Мишиной действительно от души заморочились с зажигательным номером, пробудив зал после нескольких драматичных номеров, но едва не остались без призов вообще – даже утешительных.

Первым высказался Андрей Мозалёв – тоже выбравший драму, но попавший под критику Сергея Безрукова: знаменитого актёра не устроил цвет рубашки фигуриста.

«По поводу судейства — мне кажется, как-то разбавлять надо, чтобы были судьи и из фигурного катания, чтобы было более-менее честно», — отметил новоиспечённый ученик Этери Тутберидзе в комментарии ТАСС.

Не ограничился благодарностями и ещё один представитель «Хрустального» — Даниил Самсонов, выступивший с трогательным посвящением маме.

«Остались плохие впечатления от того, что не был соблюдён регламент, кому-то давали призы за что захотели, кому-то несколько призов отдавали», — заявил спортсмен.

Даниил Самсонов Фото: РИА Новости

Своё чемпионство (теперь уже двукратное) принялся жёстко отстаивать Алексей Ягудин. Он подчёркнуто сфотографировался с обоими призами, лёжа в постели, и в своём стиле начал оскорблять всех и вся.

Вот несколько высказываний олимпийского чемпиона в адрес любителей фигурного катания:

«Специально для комментаторов! Наслаждайтесь», — такими словами Ягудин сопроводил видеофрагмент своего выступления.

«*** (всё равно) на этих дебилов».

«С добрым утром! Желаю хорошего дня всем любителям фигурного катания. А в каких там числах «Русский вызов» – 2025?»

Трансляция турнира шоу-программ «Русский вызов» доступна в Okko.

Также он не оставил без внимания слова Мозалёва.

«Но ты, к сожалению, ничего не понимаешь и ничего не поймешь...» – написал он, также опубликовав фрагмент своего проката – тот, где в качестве музыкального сопровождения звучат строчки «Наступит время — сам поймёшь, наверное».

Галлямов явно не стерпел такого отношения к товарищу и поторопился высказаться – пусть иногда словесные изыски Александра и вызывают лёгкое недоумение, сейчас к нему не придраться. Он не стал напрямую упомянуть Ягудина, но намёками в виде его титулов дал понять, о ком идёт речь.

«Кто знает, как повели бы себя Эстет, Дональд Дак, Полиграф Полиграфыч в такой ситуации, если бы были четырёхкратным чемпионом мира, трёхкратным чемпионом Европы, олимпийским чемпионом и победителем Игр Доброй воли? За себя скажу так: никогда себя так не поведу, потому что Игры Доброй воли давно не проводят. Мне любовь болельщиков дороже», — написал Галлямов.

Позже высказался и Марк Кондратюк, идеально подытожив впечатления как болельщиков, так и многих журналистов. В комментарии «РИА Новости Спорт» он похвалил номер Петра Гуменника, который также выбрал в качестве темы изобразительное искусство, и заключил:

«Конечно, проще понять номера на сюжеты известных кинофильмов или песни о войне, но нужно стремиться к чему-то новому».