Федерация считает, что спортсмены должны взять всё в свои руки.

«Они могли бы не заселяться в этот отель». Фигуристы-юниоры живут в комнатах с тараканами

Вокруг двух последних этапов Гран-при — в Казани и Самаре — активно форсится тема проживания фигуристов-юниоров. И если в Казани недовольство спортсменов условиями подавалось лишь инсайдами, без какой-либо конкретики и фотографий, то к Самаре ребята осмелели и стали говорить не только анонимно, подтверждая слова фотографиями и видео.

Одной из первых не выдержала Мария Симонова, которая выступает в юниорском парном катании с Мартином Бреславским — сыном известного музыканта Доминика Джокера. Маша записала видео, показав антураж гостиничного номера.

«Номер, конечно… Очень красиво», — сказала фигуристка. Глядя на обшарпанный паркет, с её иронией нельзя не согласиться.

Юниоры проживают в гостинице «Волга», которая, согласно описанию на сайте, позиционирует себя как «современная». И номер «одноместный стандарт» действительно полностью подходит под представленное Симоновой.

Чтобы пожить в такой комнате одни сутки, придётся заплатить 3150 рублей — не так и экономно. Кстати, у «двухместного двухкомнатного бизнеса», судя по фотографиям, проблема с паркетом ровно такая же.

Позже появился более шоковый контент в виде тараканов и прочей живности, которая точно не должна проживать в отелях. По данным журналиста Дмитрия Кузнецова, фигуристы делятся фотографиями в своих чатах.

Фигуристы-юниоры живут в комнатах с тараканами Фото: телеграм-канал Дмитрия Кузнецова

Как отреагировала на это безобразие Федерация фигурного катания России? Да, собственно, как обычно — в проживании юниоров в таких условиях виноваты… сами юниоры.

«Безусловно, постараемся взять это на контроль. Необходимо отметить, что командирование юниоров осуществляется за счёт командировочных организаций, в том числе и проживание. Жить они могут там, где захотят и смогут оплатить. Они могли бы не заселяться в этот отель», — заявил в комментарии «Матч ТВ» гендир ФФККР Александр Коган.

Взрослые фигуристы, как и представители федерации, проживают не в «Волге» а в «Авеню 7» — пятизвёздочном отеле премиум-класса. Но если юниоры не хотят жить с тараканами, им придётся заплатить за это из собственного (или родительского) кармана.