В суде всплыло неоднозначное интервью Тутберидзе. Оно могло подставить Валиеву

Этери «не контролирует и не обсуждает с врачами команды назначаемые спортсменам лекарства», однако есть одно «но».

Спортивный арбитражный суд (CAS) выложил мотивировочную часть по делу Камилы Валиевой. Правда, чуть раньше, чем обещали инсайдеры — не в конце недели, а в среду, 7 февраля. Зато не обманули касательно длины талмуда: pdf-файл вышел на целых 129 страниц!

Разумеется, в нём очень много интересного: начиная от клубничного (новая деталь!) пирожного и заканчивая то ли существующим, то ли не существующим дедом. Проба «Б», 60 веществ — линию защиты разбили в пух и прах. В обоснованности четырёхлетней дисквалификации для Камилы теперь сомневаться очень и очень трудно.

Но не менее любопытны те части документа, где упоминается Этери Тутберидзе. Персонально она, а не оборот «команда Тутберидзе», в которую включили и Сергея Дудакова с Даниилом Глейхенгаузом, и медицинский штаб, в который входил печально известный Филипп Шветский.

Так вот, кажется, Этери Георгиевна и сама приложила руку к обвинительному приговору в адрес своей ученицы. Причём не во время дела, а гораздо раньше, ещё в 2019 году. Что случилось? Давайте разбираться по порядку.

Тутберидзе допрашивало РУСАДА

Стоит напомнить, что в своей программной речи после опубликования приговора Тутберидзе недоумевает: «А хоть кто-то защищал Камилу на слушаниях?» Возникает впечатление, что сама тренер не давала никаких показаний. Но в мотивировочной части всё же говорится, что она давала показания национальному антидопинговому агентству.

Это произошло 30 марта 2022 года — РУСАДА проинтервьюировало Этери, а она также предоставила объяснения в письменном виде.

CAS предоставил краткое содержание письменного заявления Тутберидзе:

она тренирует Валиеву с 2018 года;

с тех пор её также тренируют Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков;

врачами, которые оказывали Валиевой медицинскую помощь, были доктор Шумаков и доктор Адамов. Доктор Шветский — врач национальной команды по фигурному катанию, который приписан к команде Тутберидзе и ездит с ней на соревнования. Доктор Озеров отвечает за допуск спортсменов к соревнованиям и организацию медицинского освидетельствования со стороны ФМБА;

как тренер Тутберидзе «не контролирует и не обсуждает с врачами команды назначаемые спортсменам лекарства и добавки»;

Валиева не жаловалась ни на какие проблемы с сердцем, за исключением марта 2021 года, когда ФМБА после детального медицинского обследования рекомендовало ей уменьшить тренировочную нагрузку;

Тутберидзе знала, что доктора Филиппа Шветского обвиняли в нарушении антидопинговых правил, но не считала это проблемой, поскольку «он не занимается лечением спортсменов и оказанием медицинской помощи, но организует дополнительное медицинское наблюдение, консультации, а также сопровождает команду в качестве спортивного врача и может оказать первую помощь». У Федерации фигурного катания также не было возражений по поводу назначения Шветского.

Этери Тутберидзе и Камила Валиева Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Этери Георгиевна открестилась от контроля за препаратами, которые принимают её фигуристы по назначению врачей. Возможно, это так и есть. Но в документе присутствует кое-что ещё.

Интервью Тутберидзе утопило Валиеву

Обращаем внимание на пункты 196 и 197 (а всего их 425):

«Доказательства, предоставленные спортсменкой, не могут быть достаточными для удовлетворения комиссии, исходя из баланса вероятностей. Этот вывод тем более обоснован, если принять во внимание контекстуальный фон».

И вот среди контекста мы видим следующее:

«Госпожа Тутберидзе была главным тренером спортсменки. В интервью в 2019 году она подтвердила, что мельдоний предоставлялся российским спортсменам для улучшения восстановления и поддержки сердечной мышцы. Но когда мельдоний был запрещён ВАДА в 2016 году, Тутберидзе сказала, что «надо было искать что-то новое».

И приписка, что триметазидин и мельдоний обладают аналогичными свойствами.

Тутберидзе действительно такое говорила — в большом интервью Владимиру Познеру. И уже тогда, пять лет назад, в фигурнокатательном сообществе сомневались, что такие слова стоило говорить: уж больно опасными они казались.

Так и получилось — их обратили против Тутберидзе и её ученицы — самой талантливой из всех, по признанию самого тренера. Это доказывает, насколько в наше время важно следить за словами, сказанными публично. Этери Георгиевна даёт интервью так редко, но даже в её комментариях нашли зацепку.