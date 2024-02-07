В существовании деда Валиевой не уверены, зато в её крови обнаружили следы 60 веществ

Спортивный арбитражный суд (CAS) не стал затягивать с молчанием и наконец выпустил мотивировочную часть по делу Камилы Валиевой, которую совсем недавно дисквалифицировали на четыре года за употребление запрещённого вещества триметазидина.

Как ни странно, строжайшее наказание больше не кажется безумным, ведь теория о том, что юристы фигуристки провалились с её защитой, лишь подтвердилась.

Множество фактов против ученицы Этери Тутберидзе, которые сделали эту невероятную историю с клубничным пирожным ещё более запутанной. Разбираемся, что удалось найти зарубежным следователям.

Проба «Б» не спасла Валиеву — нашли триметазидин и не только

Как известно, информация о положительном допинг-тесте с чемпионата России в Санкт-Петербурге появилась лишь во время Олимпиады в Пекине. Эксперты и болельщики гадали, когда это произошло и можно было ли исправить ситуацию с командными соревнованиями, заменив фигуристку. Как оказалось, это было невозможно: 6 февраля 2022 года состоялась короткая программа, где выступила Валиева, на следующий день, 7 февраля, узнали о пробе с запрещённым веществом, и лишь 8 февраля Камиле пришло уведомление.

За такой короткий промежуток времени — всего несколько часов — спортсменка и её тренеры ничего не смогли бы изменить, но даже если бы у них был запас, то ситуации это вряд ли помогло бы. В конце концов, в CAS сообщили, что проба «Б» Валиевой также содержала триметазидин. Так что версия с подпорченной пробой А испарилась сама собой.

Ещё хуже оказалась информация о том, что в крови Камилы был обнаружен экдистерон — разрешённый анаболик. Фигуристка не смогла вспомнить, принимала ли его, и также не объяснила, почему стокгольмская лаборатория нашла его в её организме. Вероятно, подобные запутанные показания настроили судей против Валиевой.

Тренировка Камилы Валиевой в Пекине Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

CAS также изучил данные федерального медико-биологического агентства (ФМБА), по которым ученица Этери Тутберидзе принимала около 60 различных лекарств и добавок. Неизвестно, показалось ли это подозрительным, но, судя по суровому наказанию, это не осталось без внимания.

Валиева намекала на вероятность подлога допинга на чемпионате России

Но главная причина, по которой Валиеву отстранили от спорта на четыре года, конечно же, плохая защита. Юристы не смогли доказать правоту Камилы, которая представила три версии попадания запрещённого вещества в организм.

1) Через клубничное пирожное, которым её угостил дедушка (ранее это был стакан, которым упомянутый дед запивал таблетки от сердца).

«Он принимает таблетки по рекомендациям врачей, и, наверное, эта таблетка попала в десерт, который он мне обычно давал. Ещё я несколько раз случайно видела, что он крошит таблетки ножом, растворяет их в стакане и принимает, так что я могла выпить из того же стакана или я могла съесть что-нибудь с той же разделочной доски», — такие показания были записаны со слов Валиевой.

2) Через другие препараты, в которых были следы запрещённого вещества.

Камила полагала, что рецептура некоторых препаратов была «грязной».

3) Через подлог.

Напрямую это не было сказано, но в своих показаниях Камила отметила, что организация на чемпионате России в Санкт-Петербурге не была идеальной: система аккредитаций не была строгой и позволяла даже посторонним людям находиться в зоне, где находились спортсмены.

«Организация чемпионата России в Санкт-Петербурге была не очень хорошей, так как помещение, куда приходили спортсмены во время разминки, приёма пищи и вообще подготовки перед стартом, были полны посторонних людей, которых там точно быть не должно. Так, было много родственников спортсменов, которые свободно передвигались, имели свободный доступ к раздевалке, а также в зону, где питались спортсмены».

Вариант с клубничным пирожным не прошёл из-за «подозрительного дедушки»

Ни один из вариантов не был доказан адвокатами. Судя по всему, главной версией была та, которая касалась дедушки и пирожного, но CAS собрал факты, которые сделали её неубедительной.

В первую очередь ненадёжным показался главный свидетель — тот самый дедушка Геннадий Соловьёв. Спортивный арбитражный суд обратил внимание на то, что РУСАДА даже не было уверено в его существовании. Тем не менее дедушка оказался реальным и также давал показания, но они оказались путаными. Несоответствие его слов смутило судей. Соловьёв заявил, что измельчал таблетки в порошок, хотя изначально говорил, что употреблял их целиком.

Кроме того, медицинские записи, которые указывали бы на то, что дедушка вообще нуждался в триметазидине, были датированы мартом и декабрём 2022 года — уже после Олимпиады. Чтобы доказать, что у Соловьёва были проблемы с сердцем, ему предложили пройти медицинское обследование, но тот от него отказался. Эти факты и были занесены в финальный протокол.