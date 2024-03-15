Гениального ученика Тутберидзе вновь обошёл его оппонент. Федотов — не сильнейший юниор?

В финале Гран-при среди юниоров горят нешуточные страсти: у девушек и юношей всё не так однозначно, как, например, у взрослых фигуристов. В мужском одиночном катании в грандиозной битве схлестнулись гениальный ученик Этери Тутберидзе Арсений Федотов и его главный оппонент Лев Лазарев. И вот неожиданность: лучшим оказался вовсе не воспитанник «Хрустального».

Федотов ни разу не оступился, но всё равно уехал с серебром. Лучший юниор страны, завоевавший золото на первенстве России, уступил конкуренту, который дышит ему в спину. При этом победа Лазарева — не случайность, он уже обходил соперника. А это значит, что в следующем году их противостояние лишь усилится и станет ещё интереснее.

Один лучше другого: самые перспективные юниоры России

Уже начиная с первого участника, стало понятно, что наши юниоры не намерены идти по пути упрощения: каждый из фигуристов пробовал элементы ультра-си с разной степенью успешности. Марк Лукин, например, сделал четверной сальхов, но были ошибки на других прыжках. Порадовал самым сложным квадом, лутцем, Илья Строганов, но потратил много сил, поэтому вторая часть проката не задалась. Не очень стабильно выступали участники первой разминки, но большинство недочётов можно списать на возраст и неопытность. Будем надеяться, что вскоре эти спортсмены «обрастут мясом» и смогут соперничать с лидерами.

После перерыва на лёд вышел самый юный участник турнира и сразу же показал первоклассный прокат, которого до этого лицезреть не приходилось. Вадим Воронов не только собрал четверной лутц и два тройных акселя в каскадах, но и выдал мощнейший перформанс под «Аве Мария», делая тройные прыжки без пауз с заходов на высочайшей скорости. Красивые линии, отличная работа рук и ног, шикарные вращения — Вадим постарался на славу, ни одного пустого места. Судьи оказались под впечатлением: 166,85 балла, всего — 248,09.

Иван Рамзенков тоже не ударил в грязь в лицом, хоть и допустил небольшую помарку на второй тройном акселе. Тем не менее ученик Кирилла Давыденко справился с первым трикселем в комбинации с дупелем. Но главное — фигурист приземлил два четверных тулупа, один в каскаде. Эмоционально Иван выглядел более раскрепощённо, нежели раньше. Арбитры поставили ему 162,35 балла, в сумме — 244,82.

Умопомрачительно выступил Эдуард Карартынян из группы Светланы Соколовской. Три квада — сальхов и два тулупа, один в каскаде и один во второй половине программы, — и ещё несколько сложных прыжков — два трикселя и невероятная комбинация тройной лутц — тройной риттбергер — двойной аксель. Просто вау. Всё сделал Эдуард, не позабыв выложиться на хореографических элементах. Неудивительно, что тренер широко улыбалась, встречая ученика. За свою произвольную программу спортсмен получил 171,77 балла, за два дня — 254,31.

Блестящий Федотов проиграл великолепному Лазареву

Ну а следом болельщики насладились катанием одного из лидеров сезона. Арсений Федотов, внезапно оказавшийся на третьем месте в короткой программе, показал, что его ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов. Воспитанник Этери Тутберидзе начал с роскошного четверного лутца, получив за него надбавку выше +3. Затем он приземлил квад-тулуп и квад-сальхов. Справился Арсений и с двумя тройными акселями, один в каскаде. Надо ли говорить, что всё остальное было выполнено безупречно, включая вращения и дорожки шагов. Артистически Федотов блистал, ни на секунду не выйдя из образа. Судьи оценили его прокат на 188,74 балла, всего — 276,13.

Арсений Федотов Фото: РИА Новости

Николай Угожаев не желал уступать конкурентам и зашёл с козырей — исполнения старших квадов — флипа и лутца. Правда, элементы казались сделанными небезупречно, но ни падений, ни серьёзных помарок не было. После фигурист приступил к трикселям в каскадах и с этой задачей справился. Всё остальное прошло без заминки. Николай постарался соответствовать сложной многогранной музыке, и у него получилось. Достойное катание. 181,69 балла, в сумме — 270,03 — результат спортсмена.

Лев Лазарев закрывал соревнования юношей. Фигурист стартовал с уверенного четверного флипа и почти без раздумий усилил впечатления четверным лутцем. Третьим квадом в его программе стал тулуп, а потом произошло невероятное: во второй половине спортсмен исполнил сложнейший каскад квад-лутц — дупель — дупель. С остальными прыжками ученик Сергея Давыдова сдюжил без особых усилий. Несмотря на отсутствие высоких скоростей, выступление Льва казалось органичным, подходящим под образ и музыку. Так что неудивительно, что арбитры наградили его: 196,01 балла, в сумме — 285,47.

Уверенно Лазарев взял золотую медаль финала Гран-при среди юниоров. Вторым стал оппонент Льва Арсений Федотов. Бронзу завоевал Николай Угожаев.