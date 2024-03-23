Дэвис и Смолкин спустя два года достойно дебютировали на ЧМ — за Грузию и с новым тренером

В битву за медали чемпионата мира в Монреале вступили танцевальные дуэты. Среди участников есть экс-россияне. И хотя Диана Дэвис и Глеб Смолкин пока не претендуют на призовые места, за ними стоит следить, ведь они прошли непростой путь, чтобы наконец дебютировать на мировом первенстве.

Это должно было случиться ещё два года назад, когда фигуристы были в составе сборной России. Но бан нашей команды всё изменил. С тех пор Диана и Глеб успели сменить спортивное гражданство, нашли новых тренеров и вышли на принципиально иной уровень.

И их первый прокат на чемпионате мира оказался весьма успешным.

Бан России заставил Дэвис и Смолкина пойти на смену гражданства

Очередной чемпионат мира по фигурному катанию проходит без спортсменов из России. Нашу сборную отстранили от международных соревнований как раз перед мировым первенством в Монпелье, отчего пострадали лучшие атлеты нашей страны, включая Диану Дэвис и Глеба Смолкина. Дочь Этери Тутберидзе и её партнёр только недавно успешно дебютировали на Олимпийских играх в Пекине и готовились получить опыт на другом престижном турнире, но не сложилось.

Как и многие другие, танцоры оказались заперты на внутренней арене, но, в отличие от коллег по сборной, они мириться с новым положением были не согласны. Дэвис и Смолкин стали искать выход — и нашли. Эпичная сага о смене гражданства длилась несколько месяцев. Поначалу специалисты были скептически настроены, полагая, что столь одарённые фигуристы не покинут пределы России. Некоторые пытались давить на больное, обвиняя в предательстве, но Диана и Глеб не стали принимать эти слова близко к сердцу. Они понимали, что, чтобы продолжить карьеру на высоком уровне, нужно будет чем-то пожертвовать.

Первым вариантом для спортсменов называли сборную США, так как именно там они всё время тренировались под руководством Игоря Шпильбанда. Но информация американского журналиста Дэйва Лиса не подтвердилась. Тогда основатель популярного подкаста The Skating Lesson не сдался и выдвинул версию, что фигуристы перейдут в сборную Израиля, так как у партнёра есть необходимые корни. Спекуляция вновь не удалась, поскольку конечным пунктом «невероятного путешествия» Дэвис и Смолкина стала Грузия. Местная федерация отправила релиз в ФФККР, и наши чиновники не стали сопротивляться — отпустили без всяких вопросов.

Путь к чемпионату мира: новый тренер, победы и разочарование на Евро

Перемены случились не только в спортивном паспорте: танцевальный дуэт решил уйти от старого тренера. Новыми наставниками Дианы и Глеба стали Алексей Киляков и Елена Новак. Провала, как предполагали болельщики, не произошло. За рубежом у фигуристов оказалось всё для стабильного планомерного развития. Дэвис и Смолкин начали пробовать себя в новых образах, экспериментировать с техникой и выступать на стартах вместе с представителями топовых сборных мира.

Что самое важное — спортсмены стали побеждать, пусть и на турнирах меньшего калибра, но это помогло им зарекомендовать себя перед иностранными судьями. В трёх из четырёх случаев экс-россияне взяли золотые медали. При этом на турнире Ондрея Непелы Дэвис и Смолкин были близки к первому месту, упустив его только из-за падения партнёрши.

Тем не менее самым большим испытанием для Дианы и Глеба стал чемпионат Европы в Каунасе. Более статусное соревнование слегка пошатнуло уверенность спортсменов в себе, ведь результат оказался ниже прошлогоднего. С седьмой строчки танцоры опустились на восьмую. И хотя из уст партнёра вырвалось отчаянное: «Мы чувствуем, что в целом способны на гораздо большее, чем то, что мы показываем сейчас» после ритм-танца, сильно огорчаться небольшому регрессу не было смысла. Фигуристы только начинают свой путь на вершину, в их дисциплине идёт перестройка, а судьи ещё не готовы оценивать Дэвис и Смолкина наравне с лидерами.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин на чемпионате Европы Фото: Joosep Martinson/Getty Images

Достойный дебют на чемпионате мира

Но первое выступление спортсменов на чемпионате мира в Монреале оказалось довольно качественным. Диана и Глеб постарались с первых же секунд завладеть вниманием зрителей и судей. Не сразу получилось набрать нужный темп, из-за чего дорожка шагов вышла на второй (у Дэвис) и третий (у Смолкина) уровни, но затем фигуристы собрались и раскрепостились, отчего зажигательный танец под Майкла Джексона засиял. Твиззлы были очень хороши и заслужили высокие оценки от арбитров.

В целом все элементы выполняли с предельной осторожностью, чтобы не ошибиться, особенно постарались они над необычной горизонтальной поддержкой, где Глеб оказался на коленях Дианы. При этом физическое напряжение не помешало танцевальному дуэту показать эмоции: с точки зрения артистизма ребята заметно прибавили, что отразилось на их финальных оценках. Представители Грузии получили 74,46 балла и сразу же отобрались в произвольную программу.

Трансляция чемпионата мира по фигурному катанию доступна в Okko.

В итоге Диана и Глеб стали 12-ми по итогам ритм-танца — причём от десятки их отделило чуть больше балла. Лидерами предсказуемо идут американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, пробившие порог в 90 баллов. За ними расположились Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) и Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада).

Завтра, 23 марта, состоится произвольный танец, и мы узнаем итоговое расположение мест.