Оставьте Дэвис и Смолкина в покое! Не они главные злодеи в печальной истории

Меньше недели осталось до выхода на лёд спортсменов, которых российские поклонники фигурного катания страстно желали видеть на соревнованиях в прошлом году, но не смогли в силу обстоятельств. И вот Диана Дэвис и Глеб Смолкин официально возвращаются, а заодно и дебютируют за сборную Грузии. Танцевальный дуэт выступит на турнире Ice Dance International в США, который пройдёт 1–2 августа.

Правда, не все фанаты пары оказались рады её появлению. Риторика по отношению к Дэвис и Смолкину внезапно изменилась в последние недели. Вместо восхищения фигуристы получили осуждение и подверглись колоссальному давлению даже не из-за самого факта ухода из сборной России, а из-за того, как он был устроен.

Диана и Глеб стали центральными фигурами в финансовом скандале и прослыли предателями, но на самом деле ничего плохого они не сделали. В этой истории другие главные злодеи.

Невероятная сага о переходе дочери Тутберидзе

Сразу после Олимпиады перспективные новички в танцах на льду из России пропали с радаров, хотя ставка на Диану Дэвис и Глеба Смолкина делалась большая. От фигуристов ждали многого в следующем сезоне, но они… просто не появились. Продолжая тренироваться за рубежом, дуэт убеждал всех, что не планирует менять спортивное гражданство, но слухи всё равно поползли, а после дерзкого заявления американского журналиста Дэйва Лиса о том, что Дэвис и Смолкин пытаются попасть в сборную США, они и вовсе стали основной версией. Однако эта теория потерпела сокрушительное поражение, когда информация о просмотре в американскую команду не подтвердилась, а планы выступить на турнире в Ардморе благополучно улетучились.

Тогда основатель популярного подкаста The Skating Lesson не сдался и выдвинул версию, что Диана с Глебом перейдут в сборную Израиля, так как у партнёра есть необходимые корни. Спекуляция вновь не удалась, поскольку конечным пунктом «невероятного путешествия» Дэвис и Смолкина стала Грузия. Местная федерация отправила релиз в ФФККР, и наши чиновники не стали сопротивляться — отпустили без всяких вопросов, только вот скандала избежать не удалось…

Глеб Смолкин и Диана Дэвис Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Федерация мощно подставила Дэвис и Смолкина

Главный тренер сборной России Елена Чайковская аргументировала решение нашей федерации тем, что «на них не были затрачены деньги». И именно после этих слов произошёл настоящий взрыв, ведь до этого сам Смолкин в подкасте «Ход коньком» утверждал, что их с Дианой пара получала зарплату от Министерства спорта, так как фигуристы числились в основе нашей команды.

«У нас есть ставка в федерации фигурного катания, которая исходит из прошлого сезона, из успехов в прошлом году. Но на этом всё. Спасибо за то, что эта ставка есть, но на неё даже один билет в Америку купить нельзя. Даже если сложить эти ставки», — говорил фигурист.

Усугубило положение спортсменов, на которых тут же набросились болельщики с критикой, и информация о том, что ФФККР пришлось компенсировать ЦСП затраты на Дэвис и Смолкина. Об этом сообщил директор Центра спортивной подготовки Георгий Брюсов:

«30 июня ФГБУ ЦСП направило официальный запрос в ФФККР относительно перехода Дэвис и Смолкина в сборную Грузии. ФФККР подтвердила и факт перехода спортсменов, и факт имевших место затрат государства. На основании ответа федерации ФГБУ ЦСП направило требование по выплате компенсации работодателю. На сегодняшний день вопрос закрыт. Вчера федерация перечислила денежные средства в ЦСП, заняв конструктивную позицию и проявив готовность к решению вопроса», — сказал он.

При этом Брюсов, как и многие другие, заметил несоответствие в словах Чайковской с действительностью, и лёгкий флёр лицемерия окутал не только федерацию, но и самих фигуристов — по инерции. Репутации Дэвис и Смолкина был нанесён урон, а ведь они даже не виноваты.

Побег Дэвис и Смолкина — не предательство

Если говорить о деньгах, то со стороны Дианы и Глеба нет никаких промахов: спортсмен говорил, что «все финансовые затраты несут исключительно родители». Они же покрыли и долг перед ЦСП, отдав нужную сумму представителям ФФККР.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин с Этери Тутберидзе Фото: РИА Новости

«Представители пары внесли необходимую сумму, и федерация перечислила эти деньги в ЦСП в полном соответствии с их запросом. Так что все необходимые процедуры выполнены. Вопрос закрыт», — сообщила пресс-атташе федерации Ольга Ермолина.

Дэвис и Смолкин справились с непростой ситуацией, но их продолжают незаслуженно осуждать. После «побега» они прослыли предателями, которые пользуются казёнными деньгами, да ещё и лгут об этом. Тем не менее это не фигуристы ввели общественность в заблуждение — они никого не обманывали и были предельно честны в своих намерениях. Можно обвинить их в утаивании, но, учитывая положение, в котором находится российский спорт, логично было бы предположить, что молодые талантливые спортсмены захотят попытать счастья за рубежом, чтобы не останавливаться в развитии и не порушить дело всей их жизни.

«Это было естественное желание 23-летнего мальчика выступать, а не просто тренироваться себе в стол. Поэтому они тренируются и живут в США. Да, оба сменили спортивное гражданство. Повторюсь, спортивное», — напомнил недовольным фанатам Борис Смолкин, намекая, что переход в сборную Грузии никак не отражается на отношении фигуристов к России. Диану и Глеба, наоборот, стоит поддержать в переходный период, а сделать это можно, посмотрев их первое выступление за последние полтора года.