Сможет ли дочь Тутберидзе зайти в топ-10? Заключительный день чемпионата мира — LIVE

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В заключительный день чемпионата мира первыми медали разыграют представители танцев на льду. После первого вида программы предсказуемо лидируют американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, пробившие порог в 90 баллов. За ними расположились Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) и Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада).

Бывшие россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин, к которым прикованы взгляды российских болельщиков, откатали ритм-танец достойно и расположились на 12-м месте: чуть более балла отделило их от места в топ-10. В произвольном танце Диана и Глеб наверняка могут улучшить результат и всё же оказаться в десятке.

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