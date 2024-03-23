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Чемпионат мира по фигурному катанию, произвольный танец, дочь Тутберидзе Диана Дэвис и Глеб Смолкин — лайв, онлайн

Сможет ли дочь Тутберидзе зайти в топ-10? Заключительный день чемпионата мира — LIVE
Дарья Кирюхина
Чемпионат мира, произвольный танец
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Танцоры разыграют медали в Монреале.

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Чемпионат мира по фигурному катанию — 2024. Расписание и результаты

В заключительный день чемпионата мира первыми медали разыграют представители танцев на льду. После первого вида программы предсказуемо лидируют американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, пробившие порог в 90 баллов. За ними расположились Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) и Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада).

Фигурное катание. ЧМ-2024. Монреаль, Канада
Танцы на льду. Ритм-танец
22 марта 2024, пятница. 18:20 МСК
Окончено

Бывшие россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин, к которым прикованы взгляды российских болельщиков, откатали ритм-танец достойно и расположились на 12-м месте: чуть более балла отделило их от места в топ-10. В произвольном танце Диана и Глеб наверняка могут улучшить результат и всё же оказаться в десятке.

Как сложился ритм-танец для грузинского дуэта:
Дэвис и Смолкин спустя два года достойно дебютировали на ЧМ — за Грузию и с новым тренером
Дэвис и Смолкин спустя два года достойно дебютировали на ЧМ — за Грузию и с новым тренером

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Список участников Расписание соревнований
Live Дарья Кирюхина

Напомним результаты первой пятёрки на чемпионате мира в прошлом году. Интересно, изменится ли состав лидеров на этот раз, и каким будет их расположение в турнирной таблице?

1. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) – 226,01 балла.
2. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) – 219,85 балла.
3. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) – 217,88 балла.
4. Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) — 214,73 балла.
5. Лоранс Фурнье Бодри/Николай Соренсен (Канада) — 214,04 балла.

12:32 Дарья Кирюхина

Список участников

Пайпер Гиллес/Поль Пуарье, Лоранс Фурнье-Бодри/Николай Соренсен, Маржори Лажуа/Захари Лага (все — Канада), Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Грузия), Оливия Смарт/Тим Дик (Испания), Лайла Фир/Льюис Гибсон (Великобритания), Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия), Евгения Лопарева/Жоффре Бриссо, Лоисья Демужо/Тео Ле Мерсье, (все — Франция), Юлия Турккила/Маттиас Верслуйс (Финляндия), Эллисон Рид/Саулюс Амбрулевичюс (Литва), Натали Ташлерова/Филип Ташлер, Катерина Мразкова/Даниэль Мразек (все — Чехия), Мэдисон Чок/Эван Бэйтс, Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (все — США) и др.

12:32 Дарья Кирюхина

Расписание соревнований

23 марта, суббота
Танцевальные дуэты, произвольный танец — 20:30 (МСК)

12:31 Дарья Кирюхина

Приветствуем всех любителей фигурного катания. Сегодня на чемпионате мира в Монреале за подиум сразятся танцевальные дуэты. Им предстоит выступить с произвольным танцем и продемонстрировать всё своё мастерство.

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