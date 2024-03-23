Сможет ли дочь Тутберидзе зайти в топ-10? Заключительный день чемпионата мира — LIVE

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.
В заключительный день чемпионата мира первыми медали разыграют представители танцев на льду. После первого вида программы предсказуемо лидируют американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, пробившие порог в 90 баллов. За ними расположились Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) и Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада).
Бывшие россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин, к которым прикованы взгляды российских болельщиков, откатали ритм-танец достойно и расположились на 12-м месте: чуть более балла отделило их от места в топ-10. В произвольном танце Диана и Глеб наверняка могут улучшить результат и всё же оказаться в десятке.
В полном объёме прокаты протранслирует онлайн-кинотеатр Okko.
Напомним результаты первой пятёрки на чемпионате мира в прошлом году. Интересно, изменится ли состав лидеров на этот раз, и каким будет их расположение в турнирной таблице?
1. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) – 226,01 балла.
2. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) – 219,85 балла.
3. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) – 217,88 балла.
4. Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) — 214,73 балла.
5. Лоранс Фурнье Бодри/Николай Соренсен (Канада) — 214,04 балла.
Список участников
Пайпер Гиллес/Поль Пуарье, Лоранс Фурнье-Бодри/Николай Соренсен, Маржори Лажуа/Захари Лага (все — Канада), Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Грузия), Оливия Смарт/Тим Дик (Испания), Лайла Фир/Льюис Гибсон (Великобритания), Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия), Евгения Лопарева/Жоффре Бриссо, Лоисья Демужо/Тео Ле Мерсье, (все — Франция), Юлия Турккила/Маттиас Верслуйс (Финляндия), Эллисон Рид/Саулюс Амбрулевичюс (Литва), Натали Ташлерова/Филип Ташлер, Катерина Мразкова/Даниэль Мразек (все — Чехия), Мэдисон Чок/Эван Бэйтс, Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (все — США) и др.
Расписание соревнований
23 марта, суббота
Танцевальные дуэты, произвольный танец — 20:30 (МСК)
Приветствуем всех любителей фигурного катания. Сегодня на чемпионате мира в Монреале за подиум сразятся танцевальные дуэты. Им предстоит выступить с произвольным танцем и продемонстрировать всё своё мастерство.