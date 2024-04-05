«У Косторной и Куницы может быть большое будущее». Итоги сезона с Гербольдт

Второй сезон в условиях отстранения российских спортсменов подошел к концу, и теперь можно сделать полноценные выводы о выступлениях наших (и не только) фигуристов в этом соревновательном году. Для этого мы обратились к известной фигуристке, а ныне тренеру Катарине Гербольдт.

В интервью «Чемпионату» Катарина ответила, можно ли считать Петросян недосягаемой, поделилась эмоциями от четверного акселя Дикиджи и оценила «золотой» сезон Мишиной и Галлямова.

А ещё рассказала о своих впечатлениях от победителей чемпионата мира.

— Катарина, для начала хочется спросить о ваших итогах сезона. Вы тоже выводили своих учеников на разные старты, расскажите, чего удалось достичь, чем вы, может быть, гордитесь?

— Для нас сезон ещё не закончен, впереди одно из самых важных детских соревнований — финал «Битвы школ». Дети выигрывали этапы «Битвы школ», теперь готовятся к финалу. Для них это самый запоминающийся турнир, он проводится на очень высоком уровне. Спасибо нашей федерации за то, что она проводит соревнования такого уровня для детей, для них это действительно праздник и мотивация. Они начинают понимать, на каком уровне выступают взрослые спортсмены и ради чего стоит продолжать работать, тренироваться.

— То есть на детском уровне тоже ведется работа над тем, чтобы мотивировать фигуристов оставаться в спорте?

— Да, однозначно. Я считаю, что эти соревнования — большая мотивация для детей. Конечно, мы, тренеры, понимаем, что это не того уровня соревнования, но для детей это достаточно крупный турнир. Они с удовольствием выступают на «Битве школ» и ждут её.

Катарина Гербольдт Фото: РИА Новости

— Вам как тренеру стало сложнее работать в условиях отстранения?

— Сначала было тяжело, но сейчас я бы так не сказала, потому что огромное количество соревнований проводится для разного уровня спортсменов, они очень здорово освещаются. Могу сказать, что в нашей стране не упал интерес к фигурному катанию, а может быть, даже и возрос. Это даёт силы продолжать работать. Конечно, мы все равно ждём, когда нас выпустят на мировую арену, но в целом наша федерация делает максимум возможного, чтобы мы особо не почувствовали отстранение.

— Как вам наш внутрироссийский сезон? Всё ли прошло хорошо или, может, нужны какие-то доработки?

— Я считаю, что в целом всё прошло хорошо. Мы увидели, что у нас действительно большое количество спортсменов, ни для кого из них отстранение не стало каким-то непреодолимым препятствием, они всё равно тренируются, совершенствуются. Мне кажется, мировая арена потеряла больше, чем мы.

— Хотелось бы детальнее обсудить результаты по разным видам. В женском одиночном катании уверенным лидером сезона стала Аделия Петросян. Можно ли сказать, что сейчас она недосягаемая?

— Я бы в принципе не назвала сейчас кого-то недосягаемым. У нас очень много талантливых молодых девчонок и мальчишек, которые каждый год стремятся быть лучше, у девчонок это особенно заметно — каждый год у нас новый лидер. Конечно, на сегодняшний день Аделия Петросян — лучшая. Но я не думаю, что она недосягаема. В следующем сезоне снова будет борьба, и лидер может смениться.

Аделия Петросян Фото: РИА Новости

— В этом сезоне успехи показывали и девочки без ультра-си: Анна Фролова, Ксения Синицына. Можно сказать, что вторая оценка стала лучше цениться?

— Правила немножко корректируются, поэтому, возможно, вторая оценка и правда стала лучше цениться. В целом сейчас стали больше придерживаться того, что это всё-таки женское одиночное катание, а не детское. Я считаю, что это правильно.

— Как вы считаете, хватает ли сейчас конкуренции в женском катании или появился застой? Есть ощущение, что стало меньше интриги.

— Я не думаю, что стало меньше интриги. У нас очень много молодых девчонок, которые будут подрастать и выходить на взрослый уровень, иногда даже сложно отдать кому-то из них предпочтение. Я думаю, ещё сказался тот факт, что Акатьева не выступала в этом сезоне, Туктамышева сезон пропустила. У нас есть эти девочки, просто в этом сезоне получилось так, что некоторые не выступали. Возможно, поэтому сложилось впечатление, что стало меньше интриги. Но в целом я бы так не сказала.

— В мужском одиночном катании была особенно ожесточенная конкуренция в этом году, но при этом наметился уверенный лидер — Евгений Семененко. Ожидали, что именно Женя сможет захватить сезон и выиграть все главные старты?

— Вы правильно подметили, что в этом году у ребят была ярко выраженная конкуренция. Мне кажется, в последнее время так напряженно было у девушек, а в этом году такая ситуация сложилась у парней. Не может не радовать, что в нашей стране такое количество спортсменов, которые совершенствуются, становятся ближе к мировым лидерам. Раньше считалось, что у нас прям провал в мужском катании, но на сегодняшний день можно сказать, что это абсолютно не так.

В этом сезоне у нас лучшим был Женя Семененко, но в следующем бороться за лидерские позиции сможет каждый. Они работают, они стремятся побеждать, обыгрывать друг друга. Вон Дикиджи прыгнул четверной аксель на тренировке. Я думаю, это подстегивает абсолютно всех. Лучший двигатель прогресса — это конкуренция, и она делает свое дело. Я думаю, что следующий сезон в мужском одиночном катании будет даже интереснее, чем этот.

— Как вы отреагировали на четверной аксель Владислава Дикиджи? Есть ли потенциал вставлять его в программу?

— Я думаю, что они будут к этому стремиться, потому что любой элемент учится для того, чтобы когда-то вставить его в программу. Я, естественно, порадовалась, что Влад прыгнул четверной аксель, потому что раньше говорили, что на это способен только Малинин. Но Дикиджи доказал, что это абсолютно не так, и это здорово. Второй человек в мире, который сделал четверной аксель чисто на одну ногу — наш российский спортсмен, и это вызывает уважение, гордость и радость.

— Ещё один важный момент, который произошел в мужском катании в этом году — Александр Самарин завершил карьеру. Вы работали с этим спортсменом, расскажите, с какими чувствами приняли эту новость?

— У меня были сложные чувства. Это первый спортсмен в моей тренерской карьере, который объявил о её завершении. Естественно, это вызывает и грусть, и гордость, и счастье, потому что любая история когда-то заканчивается. Конечно, всегда хочется, чтобы она закончилась на высокой ноте. У него был замечательный прошлый сезон, в этом, к сожалению, у него постоянно что-то не получалось, но он очень яркий, очень работоспособный. Хочется ему пожелать найти дело, в котором ему будет так же интересно, как было интересно в спорте, и чтобы он смог с такой же отдачей работать в новом амплуа. Но, конечно, когда такие спортсмены заканчивают, это грустно.

— В парном катании сезон захватили Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Как оцените их достижения?

— Ребята катаются у моего бывшего тренера, я знаю, насколько они работоспособные, как они выкладываются на каждой тренировке. Они из тех, кто, несмотря на все свои достижения, не зазнаëтся, остаётся таким же, каким был. За таких ребят очень радостно, что у них получается. И за Тамару Николаевну очень рада. Я за эту пару переживала, они мне очень импонировали, поэтому рада, что у них получилось быть лидерами этого сезона.

— У Александры Бойковой и Дмитрия Козловского сезон складывался тяжело. Как вы считаете, пошёл ли переход им на пользу?

— На сегодняшний день сложно выделить какие-то плюсы, кроме того, что они на тренировках исполняют четверной выброс. К сожалению, в этом году они не смогли себя проявить в том объёме, в котором могли бы, хотя не знаю, что они делают на тренировках и как тренируются. Но если сравнивать с предыдущими сезонами, на мой взгляд, переход чего-то нового не показал. Однако в любом случае, когда спортсмены переходят, в первый сезон сложно о чём-то говорить. Мне кажется, основные наработки мы увидим только в следующем сезоне, и тогда уже можно будет оценить их совместную работу.

— В парном катании борьба за третье место была даже интереснее, чем за первое. Кто из тех пар, что боролись за эту позицию, зацепил вас больше всего?

— Сказать, что кто-то прям зацепил, пока не могу. Очень много в этом сезоне говорили о Косторной с Куницей — за ними было интересно наблюдать. Интересно посмотреть, как они будут развиваться, сдадутся или же будут бороться. У них хорошие одиночные элементы, однако скатанности и парных элементов пока не хватает. Но мне кажется, у них может быть большое будущее.

— Что вам больше всего запомнилось в танцах на льду? Смог ли здесь кто-то зацепить или Степановой и Букину равных нет?

— Я вряд ли смогу ответить объективно, потому что мы с Ваней Букиным работаем вместе, в этом сезоне он мне очень помогал с моей младшей группой. Мы с детства дружим. Насколько я могу абстрагироваться от этого всего, на мой взгляд, они, конечно, пока что недосягаемы. Надеюсь, так и дальше будет продолжаться.

Александра Степанова и Иван Букин Фото: РИА Новости

Я очень ждала их возвращения. Знаю, как это трудно, когда пропускаешь сезон. Знаю, как трудно Ване было ждать Сашу. Насколько я восхищаюсь Сашиным мужеством, уверенности, что она сможет родить и вернуться. И она не просто вернулась, а ещё и в такой колоссальной форме. Это трудно. Я восхищаюсь обоими партнерами: как трудно ждать, так трудно и родить и выйти. Я считаю, что они огромные молодцы. Для меня они пара №1, это даже не обсуждается. Сказать, чтобы какая-то пара меня прямо цепляла и мне хотелось за ней смотреть, это только Степанова и Букин.

— Недавно прошёл чемпионат мира, там тоже произошло несколько ярких моментов. Наверняка вы видели легендарный прокат Ильи Малинина с шестью четверными. Как вы считаете, это пик того, что можно показать в мужском катании?

— Честно говоря, не знаю. Когда соревновались Плющенко и Ягудин, все говорили, что лучше уже быть не может. Долгое время так действительно и было. Когда кто-то заявлял, что будет делать четыре с половиной, думала, что говорить можно многое, а вот сделать… Я не верила, что кто-то так легко на одну ногу будет исполнять. Так что уже не возьмусь говорить, может ли быть что-то лучше. В принципе, мы все развиваемся, все совершенствуемся, и если идти по этой логической цепочке, то, наверное, да. Если смотреть более реально, то мне кажется, что нет. Но не знаю — жизнь покажет.

— Как вы думаете, с Малининым вообще возможно бороться или то, что он показывает — это недосягаемый уровень?

— Я думаю, что есть и будут спортсмены, которые будут с ним бороться. Но, конечно, когда ты смотришь на такие прокаты… У меня подрастает трёхлетний сын, и, когда мы смотрели чемпионат мира семьей, я сказала: «Ну всё, мама, мы уже опоздали. Он уже, наверное, должен прыгать двойные, чтобы потом показывать такой уровень». Конечно, это не так, но тем не менее это восхищает.

Восхищает то количество работы, которое проделано спортсменом, его тренерским штабом, его родителями, которые сами из этого мира. Мне, наверное, не очень хочется, чтобы мой ребёнок шёл по этой стезе. Я знаю, насколько трудно будет удержать баланс, когда ты и мама, и тренер. Мне кажется, тренировать или находиться рядом с ребёнком в том виде спорта, в котором ты понимаешь, очень трудно. Я очень восхищаюсь его мамой, которая смогла передать ему этот опыт, смогла пройти с ним этот путь и продолжает с ним идти. Это здорово.

— В парном катании тоже произошла сенсация — чемпионат мира выиграла Динна Стеллато-Дудек в 40 лет. Как вы оцените её достижение?

— Да, выиграть чемпионат мира в таком возрасте — с трудом верится. Но ярким примером была ещё Алёна Савченко, которая показала, что если у тебя есть какая-то цель и мечта, то в любом возрасте к ней можно прийти. Динна это подтверждает. Раньше казалось, что в 40 лет это невозможно. С другой стороны, ты уже настолько опытный спортсмен, что молодым с тобой тоже сложно бороться, опыт иногда решает многое.

— В женском одиночном катании балом правит Каори Сакамото, она уже трёхкратная чемпионка мира. Можно сказать, что ей нет равных на международном уровне или ей просто удается показать себя в нужное время в нужном месте?

— На этих соревнованиях нет наших спортсменок. Считаю, что им нет равных. Если бы Каори смогла победить наших спортсменок, я бы могла сказать, что ей нет равных, а побеждать там, где нет самых сильных… Вроде ты и чемпион, а вроде и знаешь, что где-то есть кто-то сильнее тебя. Я считаю, что ей повезло. Конечно, она спортсменка хорошего уровня, ни в коем случае не принижаю её победы, но тем не менее я бы не могла сказать в данной ситуации, что ей нет равных.

— Если ничего не изменится, следующий сезон станет третьим в рамках отстранения. С какими чувствами вы в него смотрите, нет ли депрессивных настроений?

— Депрессивных настроений нет. Конечно, всем очень хочется на международные старты, все очень ждут, когда нас допустят. Но в целом в России сейчас столько различных чемпионатов, что есть к чему готовиться, есть кого побеждать, есть над чем работать. Это главное, мне кажется. Есть цели, есть задачи, ребят поддерживают болельщики, федерация, спонсоры — огромная цепочка людей, которые делают всё для того, чтобы наш спорт не умер. Хочется всем сказать огромное спасибо. Конечно, безумно жаль, что у таких классных спортсменов не будет званий чемпионов Европы, чемпионов мира. Однако мы абсолютно безвластны в данной ситуации. Все делают максимум того, что возможно, но пока вот так.

— Верите ли вы, что нас допустят до международных стартов в этом олимпийском цикле?

— Я на это очень надеюсь. Привыкла верить в свои мечты, и тогда они смогут реализовываться. Если ты просто мечтаешь, но не веришь, это никогда не реализуется. Я склонна надеяться, мечтать и верить в лучшее.