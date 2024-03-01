Самарин заслужил приглашение на КПК. У Загитовой и Медведевой не было таких проводов!

Кубок Первого канала вот-вот стартует и запомнится он не только новым форматом с тремя командами и эстафетой с «фонариками» и «ёлочками». Этот турнир станет последним в карьере одиночника Александра Самарина. Часть болельщиков критически отнеслась к такому выбору – на главных турнирах сезона лучше выступили Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин и Андрей Мозалёв, однако федерация сделала ставку на фигуриста, который решил завязать со спортом. Но решение это очень логичное и в каком-то смысле правильное.

Самарин оставил значительный след в истории российского мужского одиночного катания. Да, не случилось в его карьере попадания на Олимпиаду, но есть серебро чемпионата Европы в Минске, есть победа и призовые места на этапах Гран-при, выход в финал Гран-при, пять медалей чемпионатов страны, тот самый каскад четверной лутц – тройной тулуп с рекордными надбавками… У него есть фанаты, и благодаря добору Александр получил возможность ещё раз выступить перед публикой. Провести своего рода «прощальный матч», как часто бывает в футболе.

Александр Самарин — серебряный призёр чемпионата Европы — 2019 Фото: РИА Новости

Прокаты на Спартакиаде у Александра откровенно не задались. Как и на чемпионате России. Но теперь у фигуриста есть возможность ещё немного продлить свой спортивный путь и выступить в соревновательном формате, пусть и на коммерческом старте. Собраться на одну программу, выдать финальный яркий перформанс, да ещё и за команду – это ему под силу.

«Просто понимаю, что уже истощен и в физическом, и в эмоциональном плане. В прошлом сезоне у меня ещё получилось, так скажем, глотнуть свежего воздуха и возродиться. А сейчас с каждым стартом всё отчётливее осознаю, что уже не борюсь за первые места», –сказал Самарин в интервью «РИА Новости».

В фигурном катании спортсмены часто тянут с объявлением о завершении карьеры – либо объявляют о приостановке выступлений, либо просто перестают соревноваться. Это происходит и из-за контрактных обязательств перед спонсорами (многим спортсмены интересны, пока они соревнуются и являются членами сборной), и из-за психологических проблем (тяжело сделать шаг в неизвестность, когда всю жизнь ты был сосредоточен на одном – на фигурном катании).

Самарин же тянуть не стал и честно сказал, что завершает спортивную карьеру. Это достойно уважения.

Таких проводов при полном зале не случилось в карьерах многих наших чемпионок. Часто их спортивный путь завершался грустно, а иногда и трагично – вспомнить хотя бы Юлию Липницкую и её произвольную на этапе Гран-при в Москве, когда фигуристке свело ногу прямо во время проката, и пришлось брать перерыв, чтобы закончить выступление.

Последние старты Алины Загитовой и Жени Медведевой выдались эмоционально тяжёлыми. В памяти каждого болельщика Загитовой застряло выступление в Турине на финале Гран-при, а в сердце каждого фаната Медведевой – сломанный конёк перед стартом чемпионата России в Красноярске. Да, у Евгении были ещё контрольные прокаты в сентябре 2020 года в «Мегаспорте», но и они сложились неудачно. И вряд ли кто-то мог подумать, что эти соревнования станут последними – то, что на старты девушки так и не вернутся, можно было понять лишь по косвенным признакам.

Падение Алины Загитовой в финале Гран-при — 2019 Фото: РИА Новости

Представьте, какой бы ажиотаж возник, если бы в карьерах Алины и Жени случился этот последний официальный старт? Сколько болельщиков собралось бы на трибунах? Какие бы масштабные перформансы они подготовили? Как бы эмоционально и ярко это всё выглядело?

У Загитовой и Медведевой уже не будет своего Last Dance. Так пускай же этот «последний танец» случится у Саши Самарина, раз такая возможность есть.