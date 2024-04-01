«Шестиквадка» Малинина, взлёт Дикиджи или прорыв Синицыной? Выбираем сенсацию сезона

Сезон-2023/2024 оказался богат на сенсации — что в России, что на международном уровне. Неожиданные победы, неординарные рекорды, фантастические прорывы — спортсмены удивляли на каждом старте. Фигурное катание становится всё более непредсказуемым видом спорта, и от этого за ним следить ещё интереснее. «Чемпионат» продолжает серию рейтингов по итогам сезона-2023/2024 — выбираем главную сенсацию сезона.
«Шестиквадка» Малинина, взлет Дикиджи, прорывы Синицыной и Фроловой, а может, что-то другое? Вы можете поддержать кого-то одного или всех сразу!
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«Шестиквадка» Ильи Малинина
Илья Малинин второй сезон подряд творит что-то невероятное. Мало было фигуристу освоить сверхсложный четверной аксель, так он покусился на контент, который раньше казался нереальным. На финале Гран-при Илья анонсировал «шестиквадку» — тогда она не удалась из-за падения с четверного акселя. Полноценная премьера самого сложного контента в истории произошла на чемпионате мира: Малинин безупречно выехал все шесть квадов, подняв планку в мужском одиночном катании на недосягаемый уровень.
Взлёт Владислава Дикиджи
В прошлом сезоне Владислав Дикиджи был малоизвестным юниором, который не блещет высокими результатами. В этом же он один из лидеров сборной России. Начал свое восхождение в элиту фигурист на этапах Гран-при, показав великолепную стабильность на четверных прыжках. А на чемпионате России и Спартакиаде Дикиджи уже закрепил за собой статус одного из сильнейших фигуристов страны, доказав, что его взлёт — это не единоразовая акция. После окончания сезона Влад поразил публику четверным акселем, исполненным на тренировке. Этот парень явно метит на очень серьезные результаты!
Прорыв Ксении Синицыной
Ксения Синицына всегда считалась талантливой и способной фигуристкой, но серьёзных достижений у неё не было. По-настоящему выстрелить спортсменке удалось только в этом сезоне: Ксюша одержала победу на этапе Гран-при в Самаре, а затем удачно проявила себя на чемпионате России и Спартакиаде, показав красивые и качественные прокаты.
Бронза главных стартов России — невероятный результат для фигуристки, которая не владеет элементами ультра-си. Но у Ксюши есть другие преимущества — её шикарный конёк и владение актерским мастерством. Творческую сторону фигуристки по достоинству оценили на турнире шоу-программ. Люди из мира искусства остались под впечатлением от перевоплощения Синицыной в Таню Савичеву.
Прорыв Анны Фроловой
Анна Фролова всегда выделялась красивым катанием и сильной презентацией, но с прыжками у фигуристки бывали проблемы. В этом сезоне спортсменке удалось добиться потрясающей стабильности — и это в 18 лет, когда чаще всего результаты идут на спад. Однако сейчас Фролова переживает новый расцвет: серебро и золото этапов Гран-при, серебро Спартакиады — Аня теперь один из лидеров сборной России!
Доминирование Евгения Семененко в России
Конкуренция в мужском одиночном катании зашкаливает не только в мире, но и в России. Однако у нас всё же проявился единоличный лидер, который оставляет все главные старты за собой — это Евгений Семененко. Фигурист добился настолько крутой стабильности, что без труда показывает всё, на что он способен, в нужное время и в нужном месте. В этом году Женя выиграл чемпионат России во второй раз подряд, а затем взял золото и на Спартакиаде, пробив при этом 300 баллов. Ну чем не лидер сборной?
Возвращение Романа Савосина
В начале 2022 года Савосин приостановил карьеру, и казалось, что уже никогда не вернется в фигурное катание. А если и вернется, то за другую страну (был вариант с Казахстаном). Но Роман принял неожиданное решение и после перерыва вернулся на российские старты. Да ещё как! Фигурист взял два серебра на этапах Гран-при в условиях жесточайшей конкуренции, показав, что он способен бороться на самом высоком уровне.
Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный — третий дуэт России
Российские танцы на льду переживают огромную эпидемию распадов дуэтов. В такой ситуации больше всего выигрывают пары, которые много лет катаются вместе, а новоделам сложно заявить о себе. Но Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный произвели настолько сильное впечатление, что смогли ворваться в элиту в первый же совместный сезон. На чемпионате России и Спартакиаде дуэт уверенно занял третье место, обойдя некоторые более опытные пары. Теперь Ира и Дэвид — официально третья пара страны. Из многочисленных новых пар они пока что совершили самый крутой прорыв.
Гегемония Каори Сакамото
В отсутствие российских фигуристок единоличным лидером на международной арене стала Каори Сакамото. В этом сезоне японская фигуристка выиграла чемпионат мира в третий раз подряд — такого не было 56 лет! Причём Каори не страдает от отсутствия равноценных конкуренток, просто она единственная, кто умеет показывать себя в нужное время в нужном месте. За счёт стабильности и отличного катания Сакамото и стала гегемоном в женском одиночном катании на международной арене. И пока сложно сказать, кто эту гегемонию сможет нарушить.
Мощный дебют Минервы Фабьенне Хазе и Никиты Володина
Хазе и Володин встали в пару летом 2022 года, а на старты вышли только в этом сезоне. Никаких успехов от новоиспеченного дуэта ждать не полагается, ведь времени на скатывание требуется предостаточно. Но это не история Минервы и Никиты. С ходу выйдя в сезон, немцы начали побеждать. Два этапа Гран-при, а затем и финал — это было что-то невероятное! Потом фигуристов ждал спад: на чемпионате Европы они заняли пятое место, а на чемпионате мира взяли бронзу. Но это точно не портит впечатления от их невероятно мощного дебюта.
Победы Динны Стеллато-Дудек
Канадская спортсменка доказывает: в фигурном катании нет возрастных рамок. Карьера Динны Стеллато-Дудек в женском одиночном не сложилась, поэтому фигуристка покинула спорт на 15 лет, но потом вернулась — уже в пары. Казалось бы, на что можно рассчитывать после такого долгого перерыва, да ещё и к 40 годам? Оказывается, много на что! Восхождение Стеллато-Дудек в элиту парного катания было постепенным, и только в этом сезоне вместе со своим партнером Динна соаершила настоящий прорыв. Победы на этапах Гран-при, титулы чемпионки четырех континентов и чемпионки мира — и это всё в 40 лет! Теперь Стеллато-Дудек метит на Олимпиаду в Милане.