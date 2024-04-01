Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Статьи

Фигурное катание, главная сенсация сезона-2023/2024: шестиквадка Малинина, прорывы Дикиджи и Синицыной, рейтинг

«Шестиквадка» Малинина, взлёт Дикиджи или прорыв Синицыной? Выбираем сенсацию сезона
Яна Левхина
Рейтинг: главная сенсация сезона в фигурке
Аудио-версия:
Комментарии
В последнее время фигуристы не скупятся на приятные сюрпризы и красивые истории.

Сезон-2023/2024 оказался богат на сенсации — что в России, что на международном уровне. Неожиданные победы, неординарные рекорды, фантастические прорывы — спортсмены удивляли на каждом старте. Фигурное катание становится всё более непредсказуемым видом спорта, и от этого за ним следить ещё интереснее. «Чемпионат» продолжает серию рейтингов по итогам сезона-2023/2024 — выбираем главную сенсацию сезона.

«Шестиквадка» Малинина, взлет Дикиджи, прорывы Синицыной и Фроловой, а может, что-то другое? Вы можете поддержать кого-то одного или всех сразу!

  • Если вы хотите поднять кого-то из фигуристов в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
  • Если считаете, что кто-то должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: главная сенсация сезона-2023/2024 в фигурке
Фото: International Skating Union via Getty Images
1 место

«Шестиквадка» Ильи Малинина

Илья Малинин второй сезон подряд творит что-то невероятное. Мало было фигуристу освоить сверхсложный четверной аксель, так он покусился на контент, который раньше казался нереальным. На финале Гран-при Илья анонсировал «шестиквадку» — тогда она не удалась из-за падения с четверного акселя. Полноценная премьера самого сложного контента в истории произошла на чемпионате мира: Малинин безупречно выехал все шесть квадов, подняв планку в мужском одиночном катании на недосягаемый уровень.

Фото: РИА Новости
2 место

Взлёт Владислава Дикиджи

В прошлом сезоне Владислав Дикиджи был малоизвестным юниором, который не блещет высокими результатами. В этом же он один из лидеров сборной России. Начал свое восхождение в элиту фигурист на этапах Гран-при, показав великолепную стабильность на четверных прыжках. А на чемпионате России и Спартакиаде Дикиджи уже закрепил за собой статус одного из сильнейших фигуристов страны, доказав, что его взлёт — это не единоразовая акция. После окончания сезона Влад поразил публику четверным акселем, исполненным на тренировке. Этот парень явно метит на очень серьезные результаты!

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
3 место

Прорыв Ксении Синицыной

Ксения Синицына всегда считалась талантливой и способной фигуристкой, но серьёзных достижений у неё не было. По-настоящему выстрелить спортсменке удалось только в этом сезоне: Ксюша одержала победу на этапе Гран-при в Самаре, а затем удачно проявила себя на чемпионате России и Спартакиаде, показав красивые и качественные прокаты.

Бронза главных стартов России — невероятный результат для фигуристки, которая не владеет элементами ультра-си. Но у Ксюши есть другие преимущества — её шикарный конёк и владение актерским мастерством. Творческую сторону фигуристки по достоинству оценили на турнире шоу-программ. Люди из мира искусства остались под впечатлением от перевоплощения Синицыной в Таню Савичеву.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
4 место

Прорыв Анны Фроловой

Анна Фролова всегда выделялась красивым катанием и сильной презентацией, но с прыжками у фигуристки бывали проблемы. В этом сезоне спортсменке удалось добиться потрясающей стабильности — и это в 18 лет, когда чаще всего результаты идут на спад. Однако сейчас Фролова переживает новый расцвет: серебро и золото этапов Гран-при, серебро Спартакиады — Аня теперь один из лидеров сборной России!

Фото: Дарья Кузовлева, «Чемпионат»
5 место

Доминирование Евгения Семененко в России

Конкуренция в мужском одиночном катании зашкаливает не только в мире, но и в России. Однако у нас всё же проявился единоличный лидер, который оставляет все главные старты за собой — это Евгений Семененко. Фигурист добился настолько крутой стабильности, что без труда показывает всё, на что он способен, в нужное время и в нужном месте. В этом году Женя выиграл чемпионат России во второй раз подряд, а затем взял золото и на Спартакиаде, пробив при этом 300 баллов. Ну чем не лидер сборной?

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
6 место

Возвращение Романа Савосина

В начале 2022 года Савосин приостановил карьеру, и казалось, что уже никогда не вернется в фигурное катание. А если и вернется, то за другую страну (был вариант с Казахстаном). Но Роман принял неожиданное решение и после перерыва вернулся на российские старты. Да ещё как! Фигурист взял два серебра на этапах Гран-при в условиях жесточайшей конкуренции, показав, что он способен бороться на самом высоком уровне.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
7 место

Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный — третий дуэт России

Российские танцы на льду переживают огромную эпидемию распадов дуэтов. В такой ситуации больше всего выигрывают пары, которые много лет катаются вместе, а новоделам сложно заявить о себе. Но Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный произвели настолько сильное впечатление, что смогли ворваться в элиту в первый же совместный сезон. На чемпионате России и Спартакиаде дуэт уверенно занял третье место, обойдя некоторые более опытные пары. Теперь Ира и Дэвид — официально третья пара страны. Из многочисленных новых пар они пока что совершили самый крутой прорыв.

Фото: Anadolu via Getty Images
8 место

Гегемония Каори Сакамото

В отсутствие российских фигуристок единоличным лидером на международной арене стала Каори Сакамото. В этом сезоне японская фигуристка выиграла чемпионат мира в третий раз подряд — такого не было 56 лет! Причём Каори не страдает от отсутствия равноценных конкуренток, просто она единственная, кто умеет показывать себя в нужное время в нужном месте. За счёт стабильности и отличного катания Сакамото и стала гегемоном в женском одиночном катании на международной арене. И пока сложно сказать, кто эту гегемонию сможет нарушить.

Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images
9 место

Мощный дебют Минервы Фабьенне Хазе и Никиты Володина

Хазе и Володин встали в пару летом 2022 года, а на старты вышли только в этом сезоне. Никаких успехов от новоиспеченного дуэта ждать не полагается, ведь времени на скатывание требуется предостаточно. Но это не история Минервы и Никиты. С ходу выйдя в сезон, немцы начали побеждать. Два этапа Гран-при, а затем и финал — это было что-то невероятное! Потом фигуристов ждал спад: на чемпионате Европы они заняли пятое место, а на чемпионате мира взяли бронзу. Но это точно не портит впечатления от их невероятно мощного дебюта.

Фото: Mert Alper Dervis/Anadolu via Getty Images
10 место

Победы Динны Стеллато-Дудек

Канадская спортсменка доказывает: в фигурном катании нет возрастных рамок. Карьера Динны Стеллато-Дудек в женском одиночном не сложилась, поэтому фигуристка покинула спорт на 15 лет, но потом вернулась — уже в пары. Казалось бы, на что можно рассчитывать после такого долгого перерыва, да ещё и к 40 годам? Оказывается, много на что! Восхождение Стеллато-Дудек в элиту парного катания было постепенным, и только в этом сезоне вместе со своим партнером Динна соаершила настоящий прорыв. Победы на этапах Гран-при, титулы чемпионки четырех континентов и чемпионки мира — и это всё в 40 лет! Теперь Стеллато-Дудек метит на Олимпиаду в Милане.

Ранее читатели «Чемпионата» выбрали лучшую спортивную пару и танцевальный дуэт сезона:
Мишина и Галлямов против сорокалетней канадки? Выбираем лучшую спортивную пару сезона
Рейтинг
Мишина и Галлямов против сорокалетней канадки? Выбираем лучшую спортивную пару сезона
Степанова и Букин или всё же чемпионы мира? Выбираем лучший танцевальный дуэт сезона!
Рейтинг
Степанова и Букин или всё же чемпионы мира? Выбираем лучший танцевальный дуэт сезона!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android