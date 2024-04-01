«Шестиквадка» Малинина, взлёт Дикиджи или прорыв Синицыной? Выбираем сенсацию сезона

Сезон-2023/2024 оказался богат на сенсации — что в России, что на международном уровне. Неожиданные победы, неординарные рекорды, фантастические прорывы — спортсмены удивляли на каждом старте. Фигурное катание становится всё более непредсказуемым видом спорта, и от этого за ним следить ещё интереснее. «Чемпионат» продолжает серию рейтингов по итогам сезона-2023/2024 — выбираем главную сенсацию сезона.

«Шестиквадка» Малинина, взлет Дикиджи, прорывы Синицыной и Фроловой, а может, что-то другое? Вы можете поддержать кого-то одного или всех сразу!

Если вы хотите поднять кого-то из фигуристов в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

Если считаете, что кто-то должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.