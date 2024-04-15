«Хочу выйти на международную арену». Что за неразбериха вокруг перехода Самоделкиной?

Софья Самоделкина и её переход в сборную Казахстана – одна из главных долгоиграющих историй сезона-2023/2024. За последние два года в российском фигурном катании случались как успешные случаи смены гражданства, так и неудачные – тот же танцор Дарио Чиризано тому пример.

Несмотря на то что информации о кейсе Самоделкиной много и совсем недавно Софья рассказала много подробностей перехода в интервью, ясности пока так и нет.

Много в деле нюансов и странных деталей, из-за которых переход ещё не совершился, и пока нет 100-процентной уверенности в том, что ничего не сорвётся – ФФККР всё ещё не имеет на руках запроса от соответствующей организации Казахстана.

«Чемпионат» вспоминает, как развивалась ситуация с переходом Софьи Самоделкиной в новую сборную и на каком пункте стороны находятся сейчас.

Почему Самоделкина решилась на смену сборной и почему именно Казахстан?

На юниорском уровне Самоделкина выступала достаточно ярко: выучила все четверные прыжки, брала медали крупных соревнований, отобралась на юниорский чемпионат мира – правда, выступить на нём не получилось из-за введённого бана.

Переход во взрослые получился тяжёлым – здесь и смена тренерского штаба, и неприятная травма голеностопа, и резкий рост, из-за которого возникли проблемы с координацией… Несмотря на неплохие выступления в серии Гран-при России (золото и серебро), главные старты в сезоне-2022/2023 не задались: 11-е место Соня заняла на чемпионате России, выступая на фоне болезни, и 11-е место – в финале Гран-при России.

Информация о возможном переходе просочилась в прессу в начале августа 2023 года. Тогда стало известно, что фигуристка уже получила паспорт Казахстана. Тогда же появился и инсайд от «РИА Новости», что у Самоделкиной были предложения от Германии и Израиля, но на них фигуристка ответила отказом.

После тяжёлого сезона фигуристка вместе с родителями обсуждала своё будущее, и они высказали предложение о смене сборной. Казахстан же, как рассказала сама Софья в беседе с Линой Фёдоровой, был выбран потому, что легко было сделать документы: мама фигуристки является уроженкой этой страны.

«Просто потому, что хочу выйти на международную арену, посоревноваться, оправдать ожидания родителей, что не просто так 12 лет своей и моей жизни потратили на это. Я 12 лет этим занималась, получила столько травм, которые, скорее всего, ещё скажутся в будущем на моём здоровье», – отмечала Самоделкина.

Софья Самоделкина Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

Недопонимания федераций: что известно на данный момент?

Прошедший сезон сложился для Самоделкиной очень турбулентно. В августе вместе с информацией о переходе появлялась и новость, что Софья сможет выступать на внутренних турнирах в Казахстане до того, как её открепят от ФФККР. Но с соревнованиями как-то не задалось. Во-первых, пришлось сменить тренерский штаб: уходить от Светланы Соколовской Софья не хотела и провела со штабом предсезонную подготовку, но в сентябре покинула ЦСКА после разговора с тренерами.

Новым домом для Самоделкиной стала академия Евгения Плющенко. Фигуристка готовилась к чемпионату Казахстана, в штабе «Ангелов» ей поставили новую произвольную, и ближе к самому старту в соцсетях появились видео с восстановленными ультра-си: тройным акселем и четверным сальховом.

Но на чемпионате Казахстана в декабре Софья так и не выступила. В подкасте «Что там в миксте?» Самоделкина рассказала, что в какой-то момент Федерация фигурного катания Казахстана перестала выходить на связь. «Остаётся неделя. Я в хорошей форме, высылаю видео прокатов. Прошу – скажите мне, выступаю ли я, в конкурсе, вне конкурса? И нам не отвечают. Просто не отвечают – ни мне, ни маме, ни папе», – отметила Софья.

При этом за месяц до чемпионата страны исполнительный директор Казахстанского союза фигурного катания на коньках Надежда Садвакасова отмечала, что сборной нужна такая спортсменка: «На мой взгляд, такие фигуристы, как Софья Самоделкина, нужны Казахстану. Я не знаю, в какой она сейчас физической форме. В любом случае бывший лидер сборной РФ поможет завоевать для нашей страны лицензию на ОИ-2026 в Италии. Дело в том, что в нынешних реалиях без неё нам это будет сделать весьма проблематично».

Самоделкина не сидела целый сезон без дела, она много выступала в шоу команды Плющенко – и в туре «Союз чемпионов», и в сказке «Русалочка». Евгений Плющенко отмечал, что в ситуации Софьи всё идет по плану. Этими словами он комментировал ситуацию Самоделкиной и в ноябре, и сейчас.

А что сейчас? Почему всё ещё нет ясности? Проблема возникла с процедурой открепления Софьи от ФФККР. По словам Александра Когана, Федерация фигурного катания на коньках России не получала соответствующий запрос от Казахстана, а в Казахстане утверждали, что не могут принять фигуристку без открепления от российской стороны.

Софья Самоделкина и Евгений Плющенко Фото: из личного архива Софьи Самоделкиной

Свет на неразбериху пролил комментарий главного тренера сборной Асем Касановой.

«Союзом конькобежцев Казахстана в 2023 году был отправлен запрос на открепление Софьи Самоделкиной в Федерацию фигурного катания на коньках России. В данный момент РОО «Союз конькобежцев Казахстана» реорганизован на две федерации (РОО «Казахстанский союз конькобежцев» и «Казахстанский союз фигурного катания на коньках»). От Казахстанского союза фигурного катания на коньках запроса на открепление данной спортсменки в ФФКР не было отправлено в связи с оформлением документов в минюсте Республики Казахстан. Соответственно, запрос будет отправлен от КСФКК РК после получения аккредитации», – цитирует Касанову «РИА Новости».

Таким образом, когда решится проблема в Казахстанском союзе фигурного катания на коньках, организация отправит запрос на открепление Самоделкиной от ФФККР, а дальше уже его будут рассматривать боссы российского фигурного катания. Самое главное – успеть до майского исполкома ФФККР, иначе история затянется ещё на полгода.