«Принцесса квадов и трикселей». 66 элементов ультра-си Самоделкиной за 20 стартов

Софа уже овладела почти всеми четверными и давно исполняет триксель. А ведь она едва вышла во взрослые!

«Очень хочу, как Саша Трусова, все четверные прыгать», — призналась пару лет назад юная Софья Самоделкина после победы на пятом этапе Кубка России среди юниоров. Именно тогда она впервые пошла в рамках соревнований на квад и сделала его чисто. Это был четверной сальхов, а уже на следующем старте фигуристка совершила первую попытку четверного риттбергера.

Догнать Королеву квадов Софа настроилась решительно. Сейчас, в 15 лет, она владеет пятью элементами ультра-си: тройным акселем и четырьмя видами квадов. Почти полный комплект!

А ведь Самоделкина лишь в этом сезоне перешла во взрослый разряд, но уже представляет угрозу более опытным спортсменкам.

62% чистых тройных акселя за 20 стартов

Для Софьи Самоделкиной освоение элементов ультра-си началось не с четверных прыжков, а с тройного акселя в сезоне-2019/2020. Талантливая 12-летняя воспитанница Сергея Давыдова рискнула исполнить триксель в конце октября на Кубке Евгения Плющенко. В короткую программу она вставила каскад тройной аксель — двойной тулуп, но допустила недокрут на акселе и помарку на выезде. Неудача не остановила Софу: в произвольной она не только повторила сложный каскад и сделала его чисто, но и добавила сольный тройной аксель, с которого упала. С тех пор триксель прочно вошёл в контент фигуристки как в короткой, так и в произвольной программах.

Софья Самоделкина Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Софья быстро прогрессировала и в том же сезоне начала прыгать тройной аксель в каскаде с тройным тулупом. Удачно элемент получился не сразу, но в январе 2020-го она продемонстрировала чистое исполнение на первенстве Москвы среди младшего возраста.

К сожалению, зарождение перспективной трикселистки прошло достаточно тихо. Большинство болельщиков внимательно следили за непобедимой в то время троицей Тутберидзе: Трусовой, Щербаковой и Косторной. Последняя как раз покоряла турниры в том числе за счёт тройного акселя, но, в отличие от Самоделкиной, соединяла его в каскаде исключительно с двойным тулупом.

За три года Софа успела совершить 34 попытки тройного акселя: 15 сольных, 12 в каскаде с тройным тулупом и семь в каскаде с двойным тулупом. Падений допустила совсем немного — каких-то пять штук. Чистых попыток намного больше — 21 прыжок (62%). Это очень достойный показатель, особенно если вспомнить, насколько коварен триксель и как легко его потерять. Но Софа справляется с ним на протяжении 20 стартов, и даже изучение четверных прыжков не мешает ей оставаться отличной трикселисткой.

32 квада за два соревновательных сезона

Погоня за четверными прыжками началась у Самоделкиной в предолимпийском 2020-2021 году. Фигуристка вдохновилась примером кумира — Александры Трусовой — и на первом турнире сезона уверенно показала чистый четверной сальхов. Это был пятый этап Кубка России среди юниоров, и Софья с огромным отрывом его выиграла, обойдя и ученицу Тутберидзе Аделию Петросян, и новоиспечённую звёздочку Евгения Плющенко Веронику Жилину.

После победы Софа рассказала, что хочет освоить все четверные прыжки, как Александра Трусова, и пообещала к следующему старту добавить в произвольную четверной риттбергер. Слово спортсменка сдержала, но в итоге упала с обоих квадов. После этого случая она долго не возобновляла попыток квад-риттбергера на соревнованиях. Рискнула пойти на него вновь лишь на турнире памяти Сергея Гринькова в следующем сезоне, где каталась вне конкурса и только с произвольной программой. В условиях отсутствия конкуренции Софе удалось покорить сложный прыжок, но повторить успех на Кубке Первого канала спустя неделю не получилось. Впрочем, она избежала падения, а это тоже прогресс.

В олимпийском сезоне-2021/2022 Соня в целом сильно спрогрессировала. Хотя у неё были проблемы на первых стартах, она пробовала новые четверные. На Гран-при среди юниоров в Любляне фигуристка впервые вставила четверной тулуп, но из-за недокрута упала. Чистого исполнения добилась на Мемориале Дениса Тена и четвёртом этапе Кубка России. Тем не менее пока количество падений с четверного тулупа у неё превышает чистые прыжки (три против двух).

Ещё более сложная борьба идёт у Софы с самым дорогим квадом — четверным лутцем. Первая попытка на Гран-при среди юниоров в Красноярске вышла сразу удачной: недокрут в четверть не помешал судьям поставить за него положительные надбавки (GOE). Но затем Софа с помаркой выполнила его на чемпионате России и упала на других трёх стартах. Так что сейчас статистика четверного лутца не радует: процент успеха всего 20%. Для сравнения: квад-тулуп при тех же пяти попытках достиг 40% чистого исполнения.

Софья Самоделкина Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Лучшим квадом Софьи Самоделкиной по-прежнему является четверной сальхов, с которого она и вступила в ряды квадисток два года назад. Пока это единственный четверной, с которым она делает каскады, и довольно успешно. Четверной сальхов — двойной тулуп из четырёх попыток трижды выполнила чисто, не упала ни разу, лишь немного ошиблась на юниорском Гран-при в Красноярске. Также Софа экспериментировала с каскадом четверной сальхов — ойлер — тройной сальхов на чемпионате России — 2022. Недокрут на кваде помешал ей пробиться в плюсовую зону GOE, но для первой (и пока единственной) попытки очень сложного элемента она прекрасно справилась: устояла на льду и скрутила все три прыжка.

Самоделкиной не хватает только четверного флипа

Общая статистика элементов ультра-си у Софьи Самоделкиной положительная. Больше половины попыток прыжков повышенной сложности она делает чисто (53%). Падения и ошибки случаются нередко, но при таком разнообразии ультра-си это закономерное явление. Зато «бабочка» у Софы на 66 попыток ультра-си всего одна: случилась на злополучном первенстве Москвы в августе 2021-го, когда спортсменка не справилась с четверным сальховом.

Но неудачные старты бывают у всех, даже самых сильных спортсменов. А Софья — очень сильная. Мало кто из одиночниц способен одновременно кататься с тройным акселем и четверными прыжками. Софья — может. Хотя тройной аксель всё же удаётся ей лучше: 62% успешных попыток против 44% на квадах.

Ну, а давнюю мечту прыгать все четверные, как Александра Трусова, ей почти удалось воплотить: в наборе квадов Софы не хватает только флипа. И то, возможно, на тренировках она уже его исполняет, хотя после перехода от Сергея Давыдова к Светлане Соколовской и периода восстановления от травмы, кажется, времени на освоение новых элементов у неё не было. Но, с другой стороны, по количеству квадов в соревновательном контенте Софа не слишком отстаёт от Саши. Русская ракета никогда не каталась на стартах с четверным риттбергером, хотя хорошие попытки на тренировках показывала ещё в «Ангелах Плющенко».

Софья Самоделкина Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Может быть, теперь, катаясь в одной группе, Софа и Саша подстегнут друг друга и заполнят пробелы с четверными? Софа приземлит на турнире квад-флип, а Саша — квад-риттбергер.

Тогда среди наших фигуристок появятся сразу две девушки, официально владеющие всеми четверными прыжками. Королева квадов и её младшая коллега, которая тоже заслуживает почётного и яркого звания принцессы трикселей и квадов.

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