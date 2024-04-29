Медведева, Загитова, Трусова и Shaman выступили на одном мероприятии. Что это было?

В Москве завершился последний крупный турнир по фигурному катанию — «Битва школ». Это командные соревнования среди спортсменов в возрасте 6-12 лет, созданные для того, чтобы поднять мотивацию юных фигуристов. Этой цели организаторы добиваются не только с помощью интересного формата соревнований, которые длятся на протяжении всего сезона, но и с помощью приглашения звёздных гостей. На каждом этапе «Битвы школ» выступал кто-то из знаменитых фигуристов, в этот же раз, на финал, позвали сразу нескольких спортсменов, причем не только титулованных, но и тех, кто только начал добиваться успеха.

Так, на «Битве школ» выступила Маргарита Базылюк, показавшая свою триумфальную произвольную программу по мотивам «Отверженных». Фигуристка исполнила облегчённый контент, но квады у нее всё ещё на месте, несмотря на то что уже межсезонье: Маргарита прыгнула четверные сальхов и тулуп.

Затем на лёд вышла Мария Агаева — фигуристка, ставшая открытием этапов Гран-при. Спортсменка показала зажигательный номер в стиле дискотеки 90-х, раскрыв для зрителей свою яркую сторону. Но больше Маша удивила другим — она исполнила два акселя в разные стороны! Такое точно можно увидеть только на показательных.

В образе Марио на лёд вышел Даниил Самсонов. Фигурист круто перевоплотился в знаменитого персонажа видеоигр, чётко попадая в звуковые акценты, наложенные на музыку. Даней будто и правда кто-то управлял с джойстика!

А действующая чемпионка России Аделия Петросян спустя год вновь примерила на себя образ цыганочки. Фигуристка выдала яркий прокат, заворожив своей харизмой, а также показала два тройных флипа.

Далее на лёд вышла одна из главных хедлайнеров мероприятия — Александра Трусова. Фигуристка показала трогательный номер под трек певицы МакSим «Отпускаю», подготовленный для шоу Этери Тутберидзе. Саша очень органично смотрится в чувственной лирике, полностью отражая смысл песни в своих движениях. В плане прыжков у фигуристки тоже всё хорошо — Трусова приземлила тройной лутц и двойной аксель.

Закрывала показательные номера фигуристов Алина Загитова. Олимпийская чемпионка выступила со зрелищным номером «Дом летающих кинжалов», показав креативную хореографию с китайским колоритом. Алина здорово вложилась в артистическую составляющую постановки, но на этот раз обошлась без прыжков.

После фигуристов на арене выступил певец SHAMAN. Артист исполнил треки «Мы» и «Я русский», а также гимн России.

Стоит отметить, что на финале «Битвы школ» малая арена ЦСКА была заполнена. А значит, звёздные хедлайнеры всё-таки помогают организаторам привлечь внимание к турниру. Хоть эта идея и не сильно нравится Нине Мозер. Генеральный директор Федерации фигурного катания Москвы считает, что было бы хорошей идеей, если бы ведущие спортсмены занимались курированием школ. На пресс-подходе Евгения Медведева заявила, что рассмотрела бы такое предложение.

Серебряный призёр Олимпиады в Пхёнчхане тоже выступила на «Битве школ», но вечером, ближе к финалу соревнований. Фигуристка показала нежный номер Life, в котором перевоплотилась в цветок.

И вскоре последний крупный турнир сезона подошёл к концу. По его итогам победу по юношеским разрядам одержал ЦСКА, а по спортивным — «Хрустальный».

В следующем сезоне «Битва школ» будет трансформироваться и улучшаться, как заявила Нина Мозер. Интересно посмотреть, что же нового придумают в московской федерации для юных фигуристов.