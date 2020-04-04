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Трусова показала, как тренируется дома вместе с братьями во время самоизоляции

Трусова показала, как тренируется дома вместе с братьями во время самоизоляции
Фигурное катание 0

Российская фигуристка Александра Трусова в своём «инстаграме» показала, как тренируется дома во время карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» фигуристки.

15-летняя Трусова — бронзовый призёр чемпионата Европы (2020), бронзовый призёр финала Гран-при (2019), серебряный призёр (2019) и бронзовый призёр чемпионата России (2020). Вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров (2018, 2019).

В настоящее время спортсмены находятся на самоизоляции. Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 1 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 54 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 220 тыс.

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