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Фигуристка Радионова рассказала, как по прилёте из Италии ощутила симптомы коронавируса

Фигуристка Радионова рассказала, как по прилёте из Италии ощутила симптомы коронавируса
Фигурное катание 0

Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года по фигурному катанию Елена Радионова рассказала, что после прилёта из Милана ощутила симптомы, свойственные заболеванию от коронавируса. Спортсменка отдыхала в Италии в феврале 2020 года, до объявления в регионе чрезвычайной ситуации, связанной с пандемией коронавируса.

«На обратном пути в самолёте я ещё заболела, до сих пор не знаю, что это было: коронавирус или нет. Симптомы были очень похожими. Несколько дней держалась очень высокая температура, сухой кашель. Всё продолжалось неделю, а потом кашель сошёл на нет, но я ещё неделю ходила вялая и практически без сил. После того как мы приехали, объявили, что в Италии была вспышка коронавируса.

Даже как-то посмеялась. Рассуждала так: ну заболела и заболела, а кто не болеет… Тогда не было ещё ажиотажа вокруг этой темы», — приводит слова Радионовой «Р-Спорт».

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