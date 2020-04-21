Фигуристка Константинова рассказала, почему не состоит в отношениях
Российская фигуристка Станислава Константинова считает чувство юмора одной из причин, почему она не может встретить вторую половину.
«У меня дикое чувство юмора и дикий график, научивший адекватно смотреть на многие вещи, не тратить зря время и эмоции, когда нет перспективы здоровых взаимоотношений.
Ну или мне просто трудно понравиться… Или я никому не нравлюсь», — написала Станислава в "Инстаграме".
19-летняя Станислава — бронзовый призёр Универсиады-2019, серебряный призёр этапа Гран-при в Финляндии — 2018. В феврале 2020 года стало известно о её уходе от тренера Валентины Чеботарёвой и переходе в группу Евгения Плющенко.
Ранее фигуристка отреагировала на непопадание в список кандидатов в национальную сборную на новый сезон.
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