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«Я совершенно не умею вести «инстаграм». Фигуристка Анна Погорилая показала длинные ноги

«Я совершенно не умею вести «инстаграм». Фигуристк
«Я совершенно не умею вести «инстаграм». Фигуристка Анна Погорилая показала длинные ноги
Фигурное катание 0

Российская фигуристка Анна Погорилая опубликовала в «Инстаграме» свою фотографию, на которой выделяются её длинные ноги. В подписи к снимку спортсменка призналась, что совершенно не умеет вести свой аккаунт.

«Я совершенно не умею вести «инстаграм». И всё время забываю что-нибудь выставить. Но хочу у вас спросить: интересно ли вам, если я проведу как-нибудь прямой эфир?» — написала спортсменка, прикрепив текст к фото.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Погорилой.

22-летняя Погорилая — бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года, серебряный (2017) и двукратный бронзовый призёр чемпионатов Европы 2015 и 2016 годов, бронзовый призёр финала Гран-при сезона-2016/2017, мастер спорта России международного класса.

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