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Плющенко рассказал, как на его тренерскую деятельность повлиял Алексей Мишин

Плющенко рассказал, как на его тренерскую деятельность повлиял Алексей Мишин
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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, как на начало его тренерской деятельности повлиял его бывший наставник Алексей Мишин.

«Моё решение о тренерской деятельности было осознанным. Но многие восприняли это так, будто я пришёл поиграться в тренера, отнеслись к моей деятельности скептически. Но у меня есть мой собственный опыт, ведь я до 31 года занимался спортом на уровне высоких достижений. Прошёл через 17 операций – знаю, как восстанавливаться после нагрузок, как настраиваться на старт, как общаться со спортсменами.

Алексей Николаевич Мишин дал мне много знаний. Я с ним отработал больше 20 лет. Он не только меня тренировал, но и воспитывал, формировал как личность. Был мне вторым отцом. Я ему бесконечно благодарен за всё, что он дал мне. Он величайший человек. Я тоже обучаю своих спортсменов так, чтобы они были людьми, личностями, а не просто спортсменами. Мне есть что передать им при условии, что они умеют слушать тренера», — приводит слова Плющенко журнал «Московский фигурист».

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