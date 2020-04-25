Орсер рассказал о попытках Ханю освоить четверной прыжок
Брайан Орсер, тренер двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Юдзуру Ханю, рассказал о планах подопечного. Канадский специалист сообщил, что Ханю работает над телосложением, чтобы выучть четверной аксель.
«Юдзуру и я уже неоднократно говорили, что хотим делать четверной аксель. У Ханю потрясающая техника. Считаем, сейчас надо сконцентрироваться на физической силе. Его тело должно быть готово к управляющему вращению. Конечно, потребуется повысить высоту прыжка, на это нужно много сил», — приводит слова Орсера Olympic Channel.
Ханю завоевал золотые медали на Олимпийских играх 2014 и 2018 годов. Двукратный чемпион мира. Возглавляет рейтинг Международного союза конькобежцев (ISU) в мужском одиночном катании.
Тарасова передала привет Ханю, выложив видео с тёплыми объятиями
Читайте также
- 28 апреля 2020
-
11:46
-
10:18
-
09:40
-
00:52
-
00:25
- 27 апреля 2020
-
23:17
-
21:56
-
21:07
-
20:24
-
19:40
-
18:20
-
14:36
-
09:44
-
03:56
-
01:52
-
00:58
- 26 апреля 2020
-
20:43
-
19:58
-
19:40
-
19:27
-
17:11
-
14:57
-
14:03
-
13:25
-
06:06
- 25 апреля 2020
-
21:34
-
19:31
-
18:53
-
17:18
-
15:40
-
14:53
-
13:45
-
12:29
-
04:21
- 24 апреля 2020
-
23:29
Партнерский контент