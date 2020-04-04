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Тарасова передала привет Ханю, выложив видео с тёплыми объятиями

Тарасова передала привет Ханю, выложив видео с тёплыми объятиями
Фигурное катание 0

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выложила в «Инстаграме» видео, на котором она обнимается с олимпийским чемпионом японским фигуристом Юдзуру Ханю.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Захотелось вспомнить Юдзуру. Привет тебе из Москвы!» — написала Тарасова под видео.

Сезон в фигурном катании пришлось завершить досрочно из-за пандемии коронавируса. Так, был отменён чемпионат мира.

В настоящее время спортсмены находятся на самоизоляции. Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). В мире зафиксировано более 1 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 54 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 220 тыс.

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