Валиевой исполнилось 14 лет. Теперь она сможет выступать на взрослом чемпионате России

Российской фигуристке Камиле Валиевой, ставшей чемпионкой мира среди юниоров в Таллине и установившей два новых мировых рекорда, вчера, 26 апреля, исполнилось 14 лет.



В своём «инстаграме» фигуристка поделилась различными поздравлениями от болельщиков, рисунками, плакатами и словами с поздравлениями.



В одном из «сториз» она продемонстрировала, как катается на велосипеде, выразив благодарность за подарок.

Видео доступны в «инстаграм-сториз» Валиевой.

Теперь, согласно регламенту, Камила сможет принимать участие во взрослом чемпионате России по фигурному катанию, пройдя отборы через Кубок России. Однако выйти на взрослые международные соревнования через национальный турнир она не сможет.

К 14 годам Валиева по разу успела завоевать золото чемпионата мира среди юниоров, финала юниорского Гран-при, этапов юниорского Гран-при в России и Франции и первенства России среди юниоров.

Ранее Валиева опубликовала видео, в котором показала как поёт её собака. Видео доступно на «Чемпионате».