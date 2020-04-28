Станислава Константинова опубликовала фото без макияжа

Российская фигуристка Станислава Константинова в «сториз» своей страницы в «Инстаграме» выложила фотографию без макияжа и фильтров. На снимке Константинова читает книгу, и отсутствие косметики её отнюдь не портит. В качестве причин отличной внешности и свежего цвета лица Станислава назвала йогу, завтрак, чтение и обучение.

Фото: «Инстаграм» Станиславы Константиновой

19-летняя Константинова — бронзовый призёр зимней Универсиады-2019, серебряный призёр этапа Гран-при в Финляндии — 2018, победительница и призёр турниров серии «челленджер».

Из-за угрозы распространения коронавируса стадионы, ледовые арены и спортивные залы закрыты на карантин, большинство спортсменов во всём мире находятся на самоизоляции, тренируются в домашних условиях и участвуют в челленджах.