Станислава Константинова опубликовала фото без макияжа

Российская фигуристка Станислава Константинова в «сториз» своей страницы в «Инстаграме» выложила фотографию без макияжа и фильтров. На снимке Константинова читает книгу, и отсутствие косметики её отнюдь не портит. В качестве причин отличной внешности и свежего цвета лица Станислава назвала йогу, завтрак, чтение и обучение.
Фото: «Инстаграм» Станиславы Константиновой
19-летняя Константинова — бронзовый призёр зимней Универсиады-2019, серебряный призёр этапа Гран-при в Финляндии — 2018, победительница и призёр турниров серии «челленджер».
Из-за угрозы распространения коронавируса стадионы, ледовые арены и спортивные залы закрыты на карантин, большинство спортсменов во всём мире находятся на самоизоляции, тренируются в домашних условиях и участвуют в челленджах.
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