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«Знаю, мы ещё многое пройдём вместе!» Алиев трогательно поздравил тренера

«Знаю, мы ещё многое пройдём вместе!» Алиев трогательно поздравил тренера
Фигурное катание / Гран-при 0

Российский фигурист Дмитрий Алиев поздравил с днём рождения своего тренера Ольгу Глинку. Спортсмен опубликовал поздравительное сообщение в своём аккаунте в «Инстаграме».

«Сегодня день рождения у человека, который очень сильно повлиял на мою судьбу! Который каждый раз вкладывал в меня свою частичку! Который верил и продолжает верить до последнего, несмотря ни на что, в мой успех! Глинка Ольга Германовна! Спасибо, что идём вместе, спасибо, что столько вложено в меня! Я очень ценю и уважаю весь этот вклад! Я знаю, мы ещё многое пройдём вместе! Люблю!» — написал Алиев в своём «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» спортсмена.

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