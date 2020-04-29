Тарасова — о критике Медведевой: задают такие вопросы, что только сразу драться

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, как отнеслась к критике в адрес Евгении Медведевой после ухода фигуристки от Этери Тутберидзе. В 2018 году, после Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы уехала в Канаду к Брайану Орсеру.

«Много безобразных слов было сказано в её адрес. Я даже с одним корреспондентом чуть не подралась. Девчонку прям убивали на глазах. Задают такие вопросы, что только взять и сразу драться, морду бить. Спрашивают, чтобы ранить только.

Просто так ничего не бывает. Это как в семье. Люди разводятся, и не хочется слушать, кто виноват. Но если ты работаешь с человеком — с ребёнком, в общем, ты его знаешь с детских лет — если ты его недолюбливаешь сегодня, то завтра он обязательно от тебя уйдёт. Если он чувствует, ревность не позволит ему, когда он уже замахнулся на большие высоты, быть на каких-то вторых или третьих ролях», — приводит слова Тарасовой «Эхо Москвы».