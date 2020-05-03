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Андрей Лазукин: в моих подписках больше игроков НБА, чем фигуристов

Андрей Лазукин: в моих подписках больше игроков НБА, чем фигуристов
Фигурное катание 0

Российский фигурист Андрей Лазукин рассказал о хобби — по словам спортсмена, он уделяет много внимания баскетболу, в частности Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Мои подписки ограничиваются баскетболом, музыкой и всем таким подобным. Поэтому не особо вникаю во все эти нынешние движения в соцсетях. За фигуристами мало слежу. НБА очень люблю. Игроков НБА у меня намного больше в подписках, чем фигуристов.

Не скажу, что за кого-то болею. Может быть, симпатизирую „Лейкерс“, может быть, „Хьюстону“. Но меня не назвать тем, кто отдаёт явное предпочтение какому-то клубу. Очень уважаю Леброна Джеймса, Расселл Уэстбрук очень нравится», — цитирует Лазукина «Р-Спорт».

В конце марта стало известно о расставании Лазукина с российской фигуристкой членом национальной сборной Елизаветой Туктамышевой.

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