Андрей Лазукин: в моих подписках больше игроков НБА, чем фигуристов

Российский фигурист Андрей Лазукин рассказал о хобби — по словам спортсмена, он уделяет много внимания баскетболу, в частности Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).



«Мои подписки ограничиваются баскетболом, музыкой и всем таким подобным. Поэтому не особо вникаю во все эти нынешние движения в соцсетях. За фигуристами мало слежу. НБА очень люблю. Игроков НБА у меня намного больше в подписках, чем фигуристов.



Не скажу, что за кого-то болею. Может быть, симпатизирую „Лейкерс“, может быть, „Хьюстону“. Но меня не назвать тем, кто отдаёт явное предпочтение какому-то клубу. Очень уважаю Леброна Джеймса, Расселл Уэстбрук очень нравится», — цитирует Лазукина «Р-Спорт».



В конце марта стало известно о расставании Лазукина с российской фигуристкой членом национальной сборной Елизаветой Туктамышевой.