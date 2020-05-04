«Тарасова оклеветала Медведеву». Блогер Родина обвинила тренера в предательстве

Блогер Елена Родина, освещающая фигурное катание, раскритиковала заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову за то, что она, по её мнению, оклеветала и предала российскую фигуристку Евгению Медведеву.

Напомним, ранее Тарасова рассказала, что Медведева тренируется в Японии на закрытом катке, несмотря на коронавирус. После этого японские болельщики стали выражать недовольство поведением Медведевой, говоря: «Заберите её в Россию».

«Татьяна Анатольевна Тарасова солгала, соврала и оклеветала Женю Медведеву. Сейчас она настроила против Жени большое количество людей. Что тут уважать? За что её прощать, если она даже не извиняется?! Тут никакого снисхождения не должно быть и близко. Как бы ни было грустно, мы должны признать: Татьяна Анатольевна Женю предала. Женя не тренируется ни на каких закрытых базах! Это ложь, враньё! Я это знаю точно. Татьяна Анатольевна провалится на любом детекторе лжи.

Вспомните, как в Красноярске она стала рассказывать про коньки Медведевой. Она тогда ничего не знала, но делала вид, что всё знает, рассказывая это всё на всю страну. А потом всё всплыло, и оказалось, что Медведева покупала не такие же коньки, как об этом говорила Тарасова. Получается, что наша Татьяна Анатольевна — брехушка, которая любит казаться всезнающей.

Сказав, что Медведева тренируется в Японии на закрытой базе, Тарасова идёт не только против Жени, но и против всей России, против нашего министерства спорта. Она врёт, что якобы там занимаются спортсменами, а у нас — нет. Да ни в одной стране мира не уделяют спорту столько внимания, сколько у нас. Просто сейчас вынужденная мера, все карантинятся. Никакие базы в Японии не работают!

Я поговорила со своей подписчицей из Японии. Она сказала, что никакой обязательной самоизоляции в Японии нет. Есть катки, которые открыты. Вполне возможно, что Женя где-то каталась на общих основаниях, как и все обычные люди. Будьте спокойны: Женю из Японии никто не выгонит. Она находится там на законных основаниях и ничего не нарушает, ни на каких базах не тренируется, ведёт себя как добропорядочный гражданин», — сказала Родина в своём YouTube-канале.

Также посмотрите видео, как Медведева задумчиво смотрит на японскую рекламу.