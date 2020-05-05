Рудковская: у многих известных людей дети с особенностями. В этом нет ничего постыдного

Музыкальный продюсер Яна Рудковская выступила с заявлением по поводу лжи, направленной против её сына Александра. Ранее в издании Starhit появилась новость о том, что у сына Рудковской и Евгения Плющенко, двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию, подозревают психическое расстройство.
«Если бы Саша был ребёнком с особенностями развития (не важно, с какими синдромами), наша семья точно бы это не скрывала! У Евгения есть группа детей с особенностями развития, которая тренируется на льду. Грета Тунберг сегодня кумир миллионов, у многих известных людей есть дети с особенностями. В этом нет ничего постыдного.
Но факт остаётся фактом, зачем так цинично было поднимать эту тему, почему никто из «Стархита» не позвонил мне или Евгению, что это за раздача диагнозов в СМИ! Саша в свои семь лет может уже сам о себе читать новости, и, даже если бы у него были какие-то особенности, я бы хотела, чтобы он узнал об этом от своих родных. А теперь ему нужно объясняться с сотнями детей, с которыми он тренируется в академии моего мужа!
Эта статья, несмотря на cмс-ные извинения владельцев издания, продолжает вторые сутки висеть на их сайте! Позор и бесчестие», — написала Рудковская в своём «инстаграме».
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