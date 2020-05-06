14-летняя фигуристка Валиева рассказала, в чём секрет Тутберидзе

Чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров 14-летняя россиянка Камила Валиева, занимающаяся в группе Этери Тутберидзе, рассказала, в чём, по её мнению, состоит секрет успеха тренера, чьи ученицы регулярно занимают призовые места на международных соревнованиях.

«Мы много прокатываем программы. Если хорошо прокатал с первого раза, ты молодец, можешь идти работать над прыжками или ещё над чем-то. Ну а если не очень, перекатываешь целиком, пока не получится.

Основная цель — добиться такого, чтобы программа получалась хорошей с первого раза. Думаю, это играет огромную роль. Когда всё время катаешь их на тренировках, на соревнованиях немного легче. Выходишь, и в голове всплывает мысль: «Ну я же катала их? Сейчас надо сделать так же», — цитирует Валиеву ТАСС.

Валиева — чемпионка мира 2020 года среди юниорок, победительница финала Гран-при по фигурному катанию сезона-2019/2020 среди юниорок, победитель первенства России 2020 года среди юниорок.

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