«Каждая поза интересная». Подписчики оценили фото фигуристки Константиновой

Российская фигуристка Станислава Константинова показала, как тренируется на карантине, введение которого было вызвано угрозой распространения коронавирусной инфекции. 19-летняя спортсменка выложила в «Инстаграм» фотографии, на которых можно посмотреть, как она выполняет различные упражнения.

«Разминка», — подписала она фото.

Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «инстаграме» фигуристки.

Вот какие комментарии оставили подписчики Константиновой.

«Каждая поза интересная».

«Стась, ну ты кошечка такая вообще-е-е».

«Третья фотка — просто вау. Не ожидал, что вы такое делаете».

Константинова — бронзовый призёр зимней Универсиады (2019), серебряный призёр этапа Гран-при в Финляндии (2018), медалистка турниров серии «челленджер».