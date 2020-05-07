«Каждая поза интересная». Подписчики оценили фото фигуристки Константиновой
Российская фигуристка Станислава Константинова показала, как тренируется на карантине, введение которого было вызвано угрозой распространения коронавирусной инфекции. 19-летняя спортсменка выложила в «Инстаграм» фотографии, на которых можно посмотреть, как она выполняет различные упражнения.
«Разминка», — подписала она фото.
Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в «инстаграме» фигуристки.
Вот какие комментарии оставили подписчики Константиновой.
«Каждая поза интересная».
«Стась, ну ты кошечка такая вообще-е-е».
«Третья фотка — просто вау. Не ожидал, что вы такое делаете».
Константинова — бронзовый призёр зимней Универсиады (2019), серебряный призёр этапа Гран-при в Финляндии (2018), медалистка турниров серии «челленджер».
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