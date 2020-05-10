Французская блогерша обвинила Рудковскую и Плющенко в плагиате своих видео
Фотограф и блогер из Франции Кати Уан обвинила российского продюсера жену олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яну Рудковскую в плагиате своих идей видео в социальных сетях.
Кати не только возмутилась сложившейся ситуацией, но и подкрепила недовольство доказательствами, опубликовав действительно похожие ролики, которые на её странице в "Инстаграме" появлялись некоторое время назад. «Позор им», — резюмировала француженка.
Видео доступно на «Чемпионате».
Большинство своих роликов Рудковская публиковала во время карантина. В них принимали активное участие Плющенко и их сын Александр. В телепередаче «Вечерний Ургант» на Первом канале даже вышел специальный сюжет о творческих задумках звёздной четы.
Рудковская пока не комментировала обвинения.
Читайте также
- 10 мая 2020
-
13:08
-
13:08
-
11:33
-
00:52
- 9 мая 2020
-
22:16
-
21:57
-
20:29
-
18:57
-
18:34
-
17:51
-
17:39
-
16:58
-
16:08
-
16:08
-
00:59
- 8 мая 2020
-
22:48
-
19:27
-
18:33
-
17:30
-
16:36
-
14:40
-
12:38
-
11:57
-
11:19
-
11:01
-
10:43
-
10:19
-
09:38
-
04:51
-
01:37
-
00:40
- 7 мая 2020
-
23:57
-
23:01
-
20:30
-
19:12
Партнерский контент