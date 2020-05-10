Французская блогерша обвинила Рудковскую и Плющенко в плагиате своих видео

Фотограф и блогер из Франции Кати Уан обвинила российского продюсера жену олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яну Рудковскую в плагиате своих идей видео в социальных сетях.



Кати не только возмутилась сложившейся ситуацией, но и подкрепила недовольство доказательствами, опубликовав действительно похожие ролики, которые на её странице в "Инстаграме" появлялись некоторое время назад. «Позор им», — резюмировала француженка.

Видео доступно на «Чемпионате».

Большинство своих роликов Рудковская публиковала во время карантина. В них принимали активное участие Плющенко и их сын Александр. В телепередаче «Вечерний Ургант» на Первом канале даже вышел специальный сюжет о творческих задумках звёздной четы.



Рудковская пока не комментировала обвинения.