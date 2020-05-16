«Замолчите насчёт Лёши!» Тарасова жёстко ответила блогеру, обвинившей Ягудина в пьянстве

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова приняла участие в ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале, где вступила в спор с блогером Еленой Родиной, которая обвинила воспитанника Тарасовой Алексея Ягудина в пьянстве и нападении на журналистов.

«Лёша Ягудин, её ученик, пил когда-то. Они вместе с Маратом Башаровым бейсбольными битами избивали журналистов. Это реальная история. А сейчас Лёша Ягудин — на всех центральных каналах и позволяет себе хамство в соцсетях, но вроде бы уже не пьёт», — сказала Родина.

«Слушайте, замолчите насчёт Лёши Ягудина! Он никогда никого не тронул пальцем! Я ещё раз повторяю: Лёша Ягудин пальцем никого не тронул! Нет, он не святой, но у него другая форма опьянения: лёг и спит», — ответила Тарасова.