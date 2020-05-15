Ягудин опубликовал новый шутливый ролик про летний отпуск

Российский фигурист Алексей Ягудин опубликовал в своём «инстаграме» новый видеоролик. Спортсмен пошутил на тему сорвавшихся из-за пандемии коронавируса планов на лето.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Ягудина.

Ягудин — олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров.

Во время карантина из-за пандемии коронавируса Ягудин находился на самоизоляции. Недавно фигурист впервые после начала пандемии коронавируса вернулся в Москву.

Минувший сезон в фигурном катании был завершён досрочно. Организаторы не стали проводить чемпионат мира в Канаде.