Бетина Попова: можно ли красиво уйти от тренера? За границей — да, но не в России
Бывшая российская фигуристка Бетина Попова считает, что в России невозможно уйти от тренера, сохранив с ним хорошие отношения. 23-летняя Попова завершила карьеру в феврале 2020 года.
«Можно ли красиво уйти от тренера? Не в России. За рубежом — да, там всё связано контрактом, деловые отношения. У нас — нет. Видимо, из-за русской души. Тренеры отдают эмоции спортсменам, вкладывают душу. От этого уходы становятся болезненными», — цитирует Попову Sport24.
Напомним, главной темой мая в российском фигурном катании является скандальный переход 15-летней Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. Два года назад от Тутберидзе ушла серебряный призёр Олимпийских игр на тот момент Евгения Медведева.
«Суммы известны». Плющенко «перекупил» Трусову, чтобы отомстить Тутберидзе?
Неужели 15-летняя фигуристка ушла от тренера ради денег?
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