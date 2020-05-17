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Бетина Попова: можно ли красиво уйти от тренера? За границей — да, но не в России

Бетина Попова: можно ли красиво уйти от тренера? За границей — да, но не в России
Фигурное катание / Гран-при 0

Бывшая российская фигуристка Бетина Попова считает, что в России невозможно уйти от тренера, сохранив с ним хорошие отношения. 23-летняя Попова завершила карьеру в феврале 2020 года.

«Можно ли красиво уйти от тренера? Не в России. За рубежом — да, там всё связано контрактом, деловые отношения. У нас — нет. Видимо, из-за русской души. Тренеры отдают эмоции спортсменам, вкладывают душу. От этого уходы становятся болезненными», — цитирует Попову Sport24.

Напомним, главной темой мая в российском фигурном катании является скандальный переход 15-летней Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. Два года назад от Тутберидзе ушла серебряный призёр Олимпийских игр на тот момент Евгения Медведева.

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